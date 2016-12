PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 19.02.2016 – 25.02.2016

Ştire online publicată Joi, 18 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

GODS OF EGYPT –ZEII EGIPTULUI (AP-12) 3DAVANPREMIERARegia:Alex ProyasCu:Nikolaj Coster-Waldau, Gerard ButlerGen film:Aventuri,FantasticDurata:100 minuteIntriga din Gods of Egypt se declanșează atunci când unul dintre zei, Seth (Butler) ucide un altul, pe Osiris. Când fiul lui Osiris, Horus (interpretat Nicolaj Coster-Waldau), în încercarea de a se răzbuna, se alege cu ochii scoși, un singur om, un tânăr hoț îndrăgostit de o sclavă, se încumetă să ajute la înfrângerea zeului nebun.Miercuri:18:45Joi:18:45CAPTURE THE FLAG-FURA STEAGUL,SALVEAZA LUNA (AG) 3D-DUBLATSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Enrique GatoCu:Camilo García, Michelle Jenner, Javier BalasGen film:Animație,Aventuri,ComedieDurata:97 minuteMike Goldwing, un puști curajos de 12 ani, e fiu și nepot de astronauți NASA. Bunicul său, venerat pe vremuri, acum e uitat de toată lumea și trăiește izolat de familie după ce și-a ratat șansa de a participa la misiunea Apollo XI cu Neil Armstrong și Buzz Aldrin. Dar, când un miliardar excentric pune la cale un plan diabolic de a zbura pe Lună pentru a distruge steagul american pus acolo de echipajul de pe Apollo XI, Mike se îmbarcă clandestin într-o navetă spațială, pornind spre o aventură magnifică. Însoțit de bunicul său, dar și de Amy și Marty, cei mai buni prieteni ai săi, și de un cameleon isteț, Mike e hotărât să fure steagul, să salveze Luna, dar și să-și reunească familia.Vineri:13:00,17:15Sambata:11:00,13:00Duminica: 11:00,13:00Luni: 17:15Marti: 17:15Miercuri: 13:00,17:15Joi: 13:00,17:15PRIDE AND PREJUDICE AND ZOMBIES-MANDRIE+PREJUDECATA+ ZOMBI (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Burr SteersCu:Sam Riley, Matt Smith, Lily James, Lena Headey, Douglas Booth, Aisling LoftusGen film:Acțiune,Horror,Romantic,DragosteDurata:108 minuteScris și regizat de Burr Steers (Igby Goes Down), bazat pe romanul de mare succes al lui Seth Grahame-Smith, Pride and Prejudice and Zombies este o adaptare nouă și surprinzătoare a romanului clasic al lui Jane Austen, Pride and Prejudice.Anglia secolului XIX este cuprinsă de un flagel misterios. Țara este cotropită de morți vii, care pun capăt felului de viață victorian, prefăcând peisajele bucolice engleze în zone de război. Nimeni nu se mai simte în siguranță, iar prietenii se transformă în dușmani sălbatici. În scenă intră agresiva eroină Elizabeth Bennet, o maestră a artelor și armelor marțiale, o tânără independentă, emancipată și extrem de voluntară. Circumstanțele teribile ale prezentului o obligă să se alieze cu Mr. Darcy, un gentleman chipeș, dar arogant, pe care ea nu-l poate suferi, dar pe care-l apreciază pentru abilitatea lui de a ucide zombi. Lăsând la o parte prejudecățile personale sau sociale, Elizabeth și Darcy trebuie să-și unească forțele pe câmpul de luptă pentru a reuși să scape țara de amenințarea sângeroasă a zombilor.Vineri:19:15Sambata:21:30Duminica: 19:15Luni: 19:15Marti: 19:15Miercuri: 19:15Joi: 19:15HAIL,CAESAR!-AVE,CEZAR! (AG) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Ethan Coen, Joel CoenCu:Josh Brolin, George Clooney, Ralph Fiennes,Jonah Hill, Scarlett Johansson, Tilda Swinton,Channing TatumGen film:Comedie,Dramă,MuzicalDurata:106 minuteAcțiunea filmului are loc în anii '50 și se concentrează pe povestea unui bărbat pe nume Eddie Mannix, a cărui slujbă este aceea de a se asigura că starurile de la Hollywood nu își prejudiciază imaginea din cauza abuzului de droguri, aventuri ilicite sau a altor comportamente neacceptate.Cei de teapa lui Mannix erau de obicei aleși de marile studiouri din rândul detectivilor privați și aveau sarcina să îi țină pe actori departe de scandal prin orice mijloace posibile. Unele dintre aceste practici vizau supravegherea ilegală cu ajutorul microfoanelor, intimidarea și mituirea martorilor.Vineri:19:00Sambata: 19:00Duminica: 19:00Luni: 19:00Marti: 17:00,21:15Miercuri: 19:00,21:15Joi: 17:00,21:15JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE-JURNALUL UNEI CAMERISTE (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Benoît JacquotCu:Vincent Lindon, Léa SeydouxGen film:DramăDurata:96 minuteJurnalul unei cameriste este o adaptare a romanului cu același nume, al lui Octave Mirbeau, despre o tânără frumoasă și ambițioasă, Celestine, care lucrează ca o cameristă pentru un cuplu bogat în Franța. Întâmplările au loc la începutul secolului al XX-lea.Lea Seydoux, în rolul lui Celestine, joacă tânăra cameristă, curtată și admirată pentru frumusețea ei, care tocmai a fost angajată la casa familiei bogate Lanlaire, lângă Paris. Celestine are de-a face cu avansurile domnului Lanlaire și strictețea doamnei Lanlaire în același timp. Totodată aici face cunoștință cu Joseph, grădinarul preaiubit al familiei, pentru care simte o fascinație insalubră.Filmul ne călăuzează prin viața de zi cu zi al unei sat micuț și liniștit de lângă Parisul decadent și prin viețile și soarta personajelor aparținând de două grupuri sociale opuse.Filmul a fost nominalizat pentru Leul de Aur la Festivalul Internațional de Film de la Berlin în 2015Vineri:14:15Sambata: 14:15Duminica: 14:15Luni: 18:30Marti: 18:30Miercuri: 20:45Joi: 20:45USTUROI-USTUROI (AG) 2DRegia:Lucian AlexandrescuCu:Elena Ivanca, Tibi Covaci, Darius Stoica,Sebastian TopanGen film:ComedieDurata:90 minuteIeremia Ceapă, un băiat rrom dintr-un sat pierdut al Transilvaniei, România, se plânge celui mai bun prieten, Nicușor, de sărăcia pe care o îndură familia sa și de faptul că fratele său vrea să se căsătorească cu fiica bogatului Usturoi, dar nu are bani pentru asta. Cei doi fug de la școală către marele oraș pentru a deveni actori și a-și creea un trai mai bun. Drumul lor este presărat cu aventuri, de la situații periculoase cu oameni dificili, la o posibilă întâlnire cu Poliția atunci când încearcă să meargă fără bilet cu trenul, dar în final ajung teferi la Cluj. Din păcate planul lor de a deveni actori se năruie și cei doi sunt trimiși acasă cu mașina Poliției. Pe drum află un secret ce va salva ziua și va facilita căsătoria fratelui lui Ieremia cu frumoasa fată a lui Usturoi.Sambata: 17:15Duminica: 17:15Miercuri: 21:30HOW TO BE SINGLE-CUM SA FII SINGUR SI FERICIT (AP-12) 2DRegia:Christian DitterCu:Dakota Johnson, Alison Brie, Rebel Wilson,Leslie MannGen film:Comedie,RomanticOrașul New York este plin de inimi singuratice care doresc perechea potrivită, iar Alice, Robin, Lucy, Meg, Tom și David au în comun nevoia de a învăța cum să fie singuri într-o lume plină de definiții în continuă evoluție ale dragostei.Vineri:15:00,21:30Sambata: 15:00,19:15Duminica: 15:00,21:30Luni: 21:30Marti: 19:15Miercuri: 15:00Joi: 15:00,21:30DIRTY GRANDPA-BUNICUL DEZLANTUIT (N-15) 2DRegia:Dan MazerCu:Robert De Niro, Zac EfronGen film:ComedieDurata:102 minuteChiar înainte de nunta lui, un tip mai mereu crispat, este păcălit să-și conducă bunicul, un fost general de armată pervers, în Florida, pentru vacanța de primăvară.Vineri:16:30Sambata: 12:00,16:30Duminica: 12:00,16:30Luni: 18:45Marti: 21:00Miercuri: 16:30Joi: 16:30DEADPOOL-AKA X-MEN ORIGINS:DEADPOOL (N-15) 2DRegia:Tim MillerCu:Ryan Reynolds, Gina CaranoGen film:Acțiune,Fantastic,SFDurata:106 minuteAcest film va fi un "reboot" total al personajului din X-Men Origins: Wolverine.Supranumit "mercenarul cu gură mare", Deadpool obține, în urma unui experiment militar care dorea să redea abilitatea de regenerare rapidă a lui Wolverine, puteri incredibile (invulnerabilitatea la puteri telepatice și telekinezice, rezistența la droguri și toxine, dar și prelungirea vieții grație puterilor de refacere ale organismului său). Acestea vin, însă, și cu unele inconveniente: instabilitatea psihică și un fizic desfigur.Vineri:14:00,18:45,21:00Sambata: 14:00,18:45,21:00Duminica: 14:00,18:45,21:00Luni: 16:30,21:00Marti: 16:30,18:45Miercuri: 14:00,21:00Joi: 14:00,21:00OPEN SEASON:SCARED SILLY-NAZDRAVANII DIN PADURE:SPERIOSUL SPERIOSILOR (AG) 2D DUBLATRegia:David FeissCu:Kathleen Barr, Garry ChalkGen film:Animație,ComedieBoog, Elliot, și toată gașca lor veselă se întorc pentru noi aventuri... de speriat!Vineri:17:00Sambata: 11:45,17:00Duminica: 11:45,17:00Miercuri: 17:00Joi: 14:30ZOOLANDER NO.2 – ZOOLANDER 2 (N-15) 2DRegia:Ben StillerCu:Owen Wilson, Ben StillerGen film:ComedieDurata:100 minuteDupă 15 ani, talentele lui Derek (Ben Stiller) și ale lui Hansel (Owen Wilson) sunt din nou necesare! De data aceasta, pentru a-l împiedica pe maleficul Mugatu (Will Ferrell) să distrugă... lumea!Alături de ei vor fi Olivia Munn, Benedict Cumberbatch, Penelope Cruz, Kristen Wiig, dar și Justin Bieber, Kanye West și frumoasa noastră româncă, Mădălina Ghenea!Vineri:14:30,21:15Sambata: 14:30,21:15Duminica: 14:30,21:15Luni: 17:00,21:15Marti: 19:00Miercuri: 14:30Joi: 19:00ORIZONT-ORIZONT (AP-12) 2DRegia:Marian CrișanCu:András Hatházi, Rodica Lazăr, Zsolt BogdánGen film:Dramă,ThrillerDurata:93 minuteÎncercând să își găsească „norocul’, Lucian (András Hatházi) și Andra (Rodica Lazăr) – soț și soție, preiau în administrare o cabană pierdută undeva în Munții Apuseni. Lucrurile par să meargă bine până când Lucian realizează că tot ce se întâmplă pe munte și la cabană e controlat de Zoli (Bogdan Zsolt), un cap al mafiei tăierilor ilegale de păduri.Vineri:20:45Sambata: 16:45Duminica: 20:45Miercuri: 14:15Joi: 14:15BLUE BLOOD-SANGE ALBASTRU (AP-12) 2DRegia:Lírio FerreiraCu:Armando Babaioff, Rômulo BragaGen film:DramăDurata:119 minuteMare, circ și iubire imposibilă. În urmă cu 22 de ani, un bâiat de 9 ani a fost despărțit de sora lui, pe o insulă paradisiacă, dar aridă și vulcanică, din mijlocul Oceanului Atlantic de Sud. Decizia a fost luată de mama celor doi, care se temea de apariția unei atracții interzise între frați. Băiatul a fost trimis pe continent și dat în grija lui Kaleb, conducătorul unui vechi circ, unde a devenit Zolah - Omul Glon?. Seducător, dar izolat și singuratic, Zolah a devenit el însuși o insulă la care sentimentul de iubire nu ajunge niciodată. Și, după tot acest timp, circul revine pe insula care i-a fost cândva cămin lui Zolah.Vineri:18:30Sambata: 21:45Duminica: 18:30Luni: 20:45Marti: 20:45Miercuri: 16:15Joi: 16:15LA TETE HAUTE-CAPUL SUS (AG) 2DRegia:Emmanuelle BercotCu:Sara Forestier, Catherine Deneuve, Benoît MagimelGen film:DramăDurata:120 minuteLa tête haute spune povestea lui Malony, creșterea lui de la șase la optsprezece ani, perioadă în care judecătorul copiilor și asistentul social încearcă să-l salveze. Acesta a fost filmat în regiunile Nord-Pas de Calais, Rhône-Alpes și Paris, cu participarea lui Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Sara Forestier și Rod Paradot, care joacă personajul principal.Vineri:16:15Duminica: 16:15Luni: 16:15Marti: 16:15Miercuri: 18:30Joi: 18:30THE BOY AND THE BEAST-BAIATUL SI BESTIA (AP-12) 2D SUBTITRATRegia:Mamoru HosodaCu:Shôta Sometani, Rirî Furankî, Mamoru Miyano,Kumiko AsôGen film:Acțiune,Animație,AventuriDurata:119 minuteShybuia: lumea oamenilor. Jutengai: lumea Bestiei. Băiatul și Bestia trăiesc izolați în două lumi separate, dar într-o zi băiatul intră în lumea Bestiei și devine discipolul Bestiei Kumatetsu și primește numele de Kyuta. Această întâlnire spectaculoasă este începutul unei aventuri care depășește limitele imaginației.The Boy and the Beast/Băiatul și Bestia este o călătorie spre un univers fantastic, cu momente emoționante și amuzante, o călătorie în care spectatorul redescoperă valoarea prieteniei, a loialității și a dragostei.Premii/Nominalizari: Annie Awards: Nominated for Best Animated Feature - Independent, San Sebastian Film Festival: Official Selection, Toronto Film Fesival (TIFF Kids), Gijón Film Festival: Official Selection (Animation)Sambata: 11:30Duminica: 11:30