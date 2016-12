PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 18.11.2016 – 24.11.2016

Ştire online publicată Marţi, 15 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

FANTASTIC BEASTS AND WHERE TO FIND THEM-ANIMALE FANTASTICE SI UNDE LE POTI GASI (AP-12) 3D DUBLAT SI SUBTITRATSAPTAMANA DE PREMIERARegia:David YatesCu:Samantha Morton, Katherine Waterston, Ezra Miller, Eddie Redmayne, Colin FarrellGen film:Aventuri,Familie,FantasticDurata:132 minuteFantastic Beasts and Where to Find Them o face pe autoarea J.K. Rowling s se 螽toarc 螽 universul Harry Potter! Eroul este Newt Scamander, autorul c綖ii omonime din care studiaz Harry 螽 timpul primului an la Hogwarts, iar filmul 蟊 prezint aventurile, c綷i Newt nu se las p滱 nu devine cel mai celebru magizoolog din lume. C緄綟oriile sale 蟊 vor scoate 螽 cale cele mai fantastice creaturi, unele dintre ele deosebit de periculoase!Vineri: 14:15 dublat| 19:15,21:45 subtitratSambata: 11:45,14:15 dublat| 19:15,21:45 subtitratDuminica: 11:45,14:15 dublat| 19:15,21:45 subtitratLuni: 19:15 subtitratMarti: 19:15 subtitratMiercuri:14:15 dublat| 17:00,21:30 subtitratJoi: 14:15 dublat| 17:00,21:30 subtitratINIMI CICATRIZATE (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Radu JudeCu:Lucian Teodor Rus, Ilinca H綖nu, erban Pavlu, Gabriel SpahiuGen film:Dram稫urata:141 minute1937. Emanuel, un t螽綖 de dou罳eci de ani, bolnav de tuberculoz osoas, se interneaz 螽tr-un sanatoriu de pe malul m綖ii. Adaptare liber dup opera literar a lui M. Blecher.Vineri: 19:00Sambata: 19:00Duminica: 19:00Luni: 19:00Marti: 19:00Miercuri:16:20Joi: 16:20SNOWDEN-SNOWDEN (AP-12) 2D SAPTAMANA DE PREMIERARegia:Oliver StoneCu:Zachary Quinto, Scott Eastwood, Nicolas Cage, Melissa Leo, Joseph Gordon-LevittGen film:Biografic,Dram,ThrillerDurata:134 minuteSnowden spune povestea fostului agent CIA i NSA ale c綖ui dezv緄uiri 螽 mai 2013 au dat peste cap comunitatea de informaii din 螽treaga lume. Mai exact povestea a nou ani zbuciumai din viaa lui Snowden: de la racolarea 螽 cadrul CIA i p滱 la fuga sa peste hotare, 螸preun cu o mulime de informaii compromi綟oare despre modul 螽 care serviciile 螽calc dreptul la libertate i via privat 螽 SUA.Cei nou ani 螽 care t滱綖ul dornic s-i serveasc patria cu orice pre (iniial s-a 螽scris 螽 US Army pentru a lupta 螽 Irak) s-a transformat 螽 “cel mai mare tr緂綟or al tuturor timpurilor”, un adev綖at Most Wanted al vremurilor noastre.Vineri: 16:30Sambata: 16:30Duminica: 16:30Luni: 16:30Marti: 16:30Miercuri:19:00Joi: 19:00NOCTURNAL ANIMALS-ANIMALE NOCTURNE (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Tom FordCu:Amy Adams, Jake GyllenhaalGen film:Dram,ThrillerDurata:117 minuteO poveste intr-o poveste: Susan primeste un manuscris de la fostul sot, pe care l-a parasit in urma cu 20 de ani, acesta cerandu-i opinia. Manuscrisul “Nocturnal Animals” urmareste un barbat, plecat in vacanta cu familia, sfarsind tragic. Povestea continua cu Susan, trezindu-se cu amintiri din primul mariaj si confruntandu-se cu un adevar intunecat despre ea.Vineri: 17:00Sambata: 17:00Duminica: 17:00Luni: 17:00,21:40Marti: 17:00,21:40Miercuri:19:15Joi: 19:15THE HANDMAIDEN –SLUJNICA (IM-18) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Chan-wook ParkCu:Tae Ri Kim, Min-hee Kim, Jung-woo HaGen film:Dram,Thriller,DragosteDurata:144 minuteSookee este angajat 螽 serviciul motenitoarei Hideko, care tr緅ete o via retras pe o proprietate luxoas, cu unchiul ei extrem de dominant. Sookee p綼treaz 螽s un secret: este o hoa de buzunare recrutat de un arlatan care se d drept conte. Slujnica 螿 ajut s o seduc pe frumoasa motenitoare i totul merge conform planului p滱 la un punct, c滱d 螽tre cele dou femei se leag o relaie plin de erotism.Vineri: 16:15,21:00Sambata: 16:15,21:00Duminica: 16:15,21:00Luni: 18:50Marti: 18:50Miercuri:14:10,18:50Joi: 14:10,18:50SHUT IN-INTRUSUL (N-15) 2DRegia:Farren BlackburnCu:Naomi Watts, Jacob TremblayGen film:Dram,ThrillerNaomi Watts, dublu nominalizat la Oscar, este protagonista acestui thriller 螽 regia lui Farren Blackburn (Luther, The Blacklist).O psiholoag pentru copii duce o existen solitar 螽tr-un orel izolat din Anglia rural i 螽cearc s-i pun viaa 螽 ordine dup pierderea soului ei. Este o femeie puternic, al c綖ei curaj va fi pus la extrem 螽cercare c滱d, prizonier 螽 propria cas din cauza unui viscol violent, va fi nevoit s fac orice 蟊 st 螽 putin pentru a salva un b緅at care altfel ar disp綖ea pentru totdeauna.Vineri:14:30,21:35Sambata: 14:30,21:35Duminica: 14:30,21:35Luni: 21:35Marti: 21:35Miercuri: 14:30,21:35Joi: 14:30,21:35FLORENCE FOSTER JENKINS-FLORENCE (AG) 2D Regia:Stephen FrearsCu:Meryl Streep, Hugh Grant, Rebecca FergusonGen film:Comedie,Dram稫urata:110 minuteCu Meryl Streep 槐 Hugh Grant 螽 rolurile principale, filmul „Florence” prezint incredibila poveste adev綖at a unei excentrice mo演enitoare americane, a c綖ei singur scop 螽 via este acela de a deveni o sopran celebr. Din punctul ei de vedere are o voce absolut minunat, de槐 nimeni altcineva nu pare s 蟊 螸p綖t蒪easc opinia.Partenerul 槐 managerul ei Clair Bayfield, un actor diplomat englez, este singurul care face tot posibilul pentru a o proteja de crudul adev綖 槐 de ridicol. 姷treaga 榮rad este pe cale s se destrame 螽 momentul 螽 care Florence decide s organizeze un concert cu public numeros la celebra Carnegie Hall.O poveste excepional plin de emoie, umor 槐 muzic, drama „Florence” este distribuit de Freeman EntertainmentVineri:14:10,18:50Sambata: 14:10,18:50Duminica: 14:10,18:50Luni: 16:45,21:45Marti: 16:45,21:45Miercuri: 16:45,21:45Joi: 16:45,21:45THE ARRIVAL-PRIMUL CONTACT (AG) 2D Regia:Denis VilleneuveCu:Amy Adams, Jeremy RennerGen film:SFDurata:116 minuteAu aterizat! Nave spaiale misterioase sunt deja r綼p滱dite pe 12 meridiane de pe toate continentele. Dar de ce au venit? Ce intenii au? Iat ce are de elucidat Louise Banks (Amy Adams), expert 螽 lingvistic, solicitat de autoriti ca s descifreze limbajul „intruilor”.Termen: dou zile. Miza: viaa tuturor. Dumani sau prieteni? R罳boi inter-planetar sau ansa de a cunoate alte forme de inteligen? Succes sau condamnare? O planet 螽treag tremur 螽 ateptarea vetilor. Va reui oare Louise s traduc la timp limbajul invadatorilor extrateretri sau va “traduce” soarta umanitii?Inspirat de nuvela “Story of Your Life”, semnat de Ted Chiang, filmul este regizat de cunoscutul regizor canadian Denis Villeneuve i a fost nominalizat la Festivalul de Film de la Veneia pentru Leul de Aur. 姷 distribuie 蟊 vei mai recunoate pe Forest Whitaker i Jeremy Renner.Vineri: 18:45,21:15Sambata: 18:45,21:15Duminica: 18:45,21:15Luni: 18:45,21:15Marti: 18:45,21:15Miercuri: 18:45,21:15Joi: 18:45,21:15TROLLS-TROLII (AG) 3D DUBLAT Regia:Walt Dohrn, Mike MitchellCu:Zooey Deschanel, Justin Timberlake, John Cleese, Jeffrey Tambor, Gwen Stefani, Anna KendrickGen film:Animaie,Aventuri,Familie,FantasticDurata:92 minutePopularele juc綖ii-troli inventate de t滵plarul scandinav Thomas Dam ajung 螽 sf漷it pe marele ecran. Trolii ne invit 螽 lumea lor extraordinar, c綷i totul le st 螽 putere micuilor de doar cinci centimetri 螽緄ime. Avem ocazia s afl緆 cum i-au obinut trolii p綖ul at漮 de colorat, asta printre c滱tece i o mulime de efecte speciale...Vineri:14:00-dublatSambata:12:15,14:00-dublatDuminica: 12:15,14:00-dublatMiercuri: 14:00-dublatJoi: 14:00-dublatDOCTOR STRANGE-DOCTOR STRANGE (AP-12) 3DRegia:Scott DerricksonCu:Rachel McAdams, Mads Mikkelsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict CumberbatchGen film:Aciune,Aventuri,FantasticDurata:115 minuteC滱d str緄ucitul, dar egocentricul neurochirurg Stephen Strange i pierde abilitatea de a opera 螽 urma unui accident, un viitor sumbru pare s-i fie destinat. Dar o 螽t滎nire providenial cu Cel Str綮echi, un 螽elept vr綝itor retras 螽 sih綼trie pe culmile din Himalaya, i-ar putea deschide lui Strange calea c綟re secretele magiei. Numai c Cel str綮echi, deranjat de egoismul lui Strange, se va l綼a cu greu convins s-l transforme 螽 螽v綷elul s綦. Va reui doctorul s devin Vr綝itorul Suprem, gata s apere P緆滱tul de forele magice din Univers?Vineri:16:00Sambata: 16:00Duminica: 16:00Luni: 16:15Marti: 16:15Miercuri: 16:15Joi: 16:15GRUFFALO SI PRIETENII LUI (AG) 2D DUBLAT Regia:Max Lang, Jakob Schuh, Uwe Heidsch飆ter,Johannes Weiland, Jan Lachauer, Jeroen Jaspaert, Daniel SnaddonCu:Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane,James Corden, Tom Wilkinson, John Hurt,Simon PeggGen film:Animaie,FamilieCele patru animaii scurte bazate pe c綖ile best-seller pentru copii, scrise de Julia Donaldson i ilustrate de Axel Scheffler, ajung pe marile ecrane!Gruffalo/The Gruffalo (2009) - Un oricel iste se plimb prin p緂ure i p綷緄ete o mulime de animale de prad. Nominalizat la Oscar 螽 2011.Puiul lui Gruffalo/The Gruffalo’s child (2011) - Puiul lui Gruffalo ignor sfaturile tat緄ui i se strecoar afar din b漷log 螽 plin iarn, 螽 c綦tarea oarecelui-Mare-i-R綦.Aventuri pe-o coad de m綟ur/Room on the Broom (2012 ) - Poveste magic despre prietenie i despre familie, cu o vr綝itoare bun care invit pe coada m綟urii ei o mulime de prieteni: un c毃ne, o pas綖e i o broasc, spre disperarea pisicii. M綟ura de-abia rezist greutii tot mai mari, iar vr綝itoarea de-abia reuete s scape din gura unui dragon fioros, cu ajutorul noilor s緅 prieteni care 螿 螽frunt pe dragon 螽 mod ingenios. Nominalizat la Oscar 螽 2014.Domnul B裻 s-a r綟綷it/Stick man (2015) - Domnul B i Doamna B tr緅esc 螽tr-o cas 螽 copac, 螸preun cu cei trei copii ai lor. Domnul B pornete 螽tr-o aventur teribil, 螽frunt滱d anotimpurile. Se va 螽toarce oare la timp acas, de Cr綷iun?Patru poveti dr緁ue 螽 acelai film.Sambata: 12:05Duminica: 12:05