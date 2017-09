PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 18.08.2017 –24.08.2017

Ştire online publicată Miercuri, 16 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

THE NUT JOB 2:NUTTY BY NATURE/GOANA DUPA ALUNE 2(AG) 3D DUBLAT SI SUBTITRATAVANPREMIERARegia:Cal BrunkerCu:Robert Tinkler, Jeff Dunham, Joe PingueGen film:AnimațieNăzdrăvana veveriță Surly și simpaticul său prieten, șoricelul Buddy, se întorc pe marile ecrane cu o nouă aventură prin oraș, în căutare de alune și peripeții de toate felurile.Liniștea viețuitoarelor din Liberty Park este acum amenințată de planurile expansioniste ale primarului care vrea să înlocuiască colțul de natură din centrul orașului cu un parc de distracții zgomotos. Pentru a-și salva căminul, Surly și prietenii lui trebuie să ia rapid măsuri.Miercuri:14:15 dublat/16:15 subtitratJoi:16:15 dublatAMERICAN MADE/BARRY SEAL: TRAFIC IN STIL AMERICAN (N-15) 2DAVANPREMIERARegia:Doug LimanCu:Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Caleb Landry Jones, Sarah WrightGen film:AcțiuneBiografic,Comedie,Crimă,Dramă,Istoric,ThrillerDurata:115 minuteBarry Seal: Trafic în stil American e povestea incredibil de adevărată a unui pilot care a reușit să conducă una din cele mai mari operațiuni sub acoperire derulate vreodată de CIA.Alături de Tom Cruise îi vom vedea pe Domhnall Gleeson, Sarah Wright, E. Roger Mitchell, Jesse Plemons, Lola Kirke, Alejandro Edda, Benito Martinez, Caleb Landry Jones și Jayma Mays.Miercuri:19:00,21:15Joi:19:00,21:15ANNABELLE:CREATION/ANNABELLE 2 (IM-18) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:David F. SandbergCu:Miranda Otto, Anthony LaPaglia, Talitha Bateman, Brian HoweGen film:Horror,Mister,ThrillerDurata:108 minuteLa mai mulți ani după moartea tragică a fetiței lor, un creator de păpuși și soția lui primesc în casa lor o măicuță și mai multe fetițe venite de la un orfelinat desființat. Cu toții devin curând țintele lui Annabelle, păpușa posedată confecționată cândva de bărbat.Vineri: 18:30Sambata: 18:30Duminica:18:30Marti: 18:30Miercuri: 18:30Joi: 18:30GREETINGS FROM FUKUSHIMA/FUKUSHIMA,MON AMOUR (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Doris DörrieCu:Thomas Lettow, Moshe Cohen, Kaori Momoi,Rosalie ThomassGen film:DramăVineri: 14:10,18:15Sambata: 12:05,18:15Duminica:12:05,18:15Marti: 18:15Miercuri: 14:10,18:15Joi: 18:15FUN MOM DINNER-O NOAPTE DE POMINA (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Alethea JonesCu:Toni Collette, Katie Aselton, Bridget EverettGen film:ComedieDurata:89 minutePatru mame ale căror copii merg la aceeași grădiniță plănuiesc să facă o pauză de la stresul cotidian și să iasă împreună la o cină, ca să se cunoască mai bine. Seara începe dezastruos, dar, cu ajutorul unui mix de alcool, karaoke, dar și al unui barman frumușel, mamele se dezlănțuie și petrec o noapte pe care n-o vor uita niciodată.Vineri: 17:00,18:45,20:35Sambata: 17:00,18:45,20:35Duminica: 17:00,18:45,20:35Marti: 18:45,20:35Miercuri: 17:00,18:45,20:35Joi: 18:45,20:35THE EMOJI MOVIE-EMOJI FILMUL:AVENTURA ZAMBARETILOR (AG) 3D DUBLATRegia:Anthony LeondisCu:T.J. Miller, James Corden, Anna Faris, Maya Rudolph, Steven Wright, Jennifer CoolidgeGen film:Animație,Aventuri,Comedie,Familie,SFDurata:86 minuteAnimația “Emoji Filmul. Aventura zâmbăreților” ne invită să descoperim lumea secretă din propriul telefon. În aplicatia de mesagerie se ascunde Textopolis, orășelul semnelor denumite generic “emoji”. Înzestrate fiecare cu o singură expresie facială, ele își dispută atenția celui care utilizează telefonul. Doar Gene, un emoji exuberant, care s-a născut fără filtru, are mai multe expresii.Hotărât să devină și el “normal”, ca celelalte emoji, Gene apelează la ajutorul bunului său prieten Hi-5 și al lui Jailbreak, celebru spărgător de cod software. Împreună, pornesc într-o app-ventură spectaculoasă și amuzantă prin aplicațiile telefonului, în căutarea codului care să-l repare pe Gene. Dar când un mare pericol amenință telefonul “stăpânului”, soarta tuturor semnelor emoji depinde de cei trei prieteni, care trebuie să-și salveze lumea înainte ca aceasta să fie ștearsă cu totul.Animația este regizată de Tony Leondis, care semnează și scenariul, împreună cu Eric Siegel și Mike White. Distribuția originală include vocile actorilor Anna Faris, Sofia Vergara, Christina Aguilera și Sir Patrick Stewart.Vineri: 14:15Sambata: 12:15,14:15Duminica:12:15, 14:15Marti: 16:00Miercuri: 14:15Joi: 16:00RAID DINGUE-O POLITISTA IREZISTIBILA:FUGI,DACA POTI! (AP-12) 2DRegia:Dany BoonCu:Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc, Yvan Attal,Sabine AzémaGen film:Acțiune,ComedieDurata:105 minutePovestea unei femei care visează să ajungă în RAID, trupele de elită ale poliției. Din păcate, nu are calitățile necesare, este mult prea neîndemânatică, iar familia (tatăl, alături de familia viitorului soț) și un veteran al trupelor RAID nu o încurajează deloc în demersurile sale. Totuși, Joanna este hotărâtă să le demonstreze tuturor că se înșală.Vineri: 20:30Sambata: 14:10,20:30Duminica: 14:10,20:30Marti: 20:30Miercuri: 20:30Joi: 20:30SAFARI-SAFARI (AP-12) 2DRegia:Ulrich SeidlGen film:DocumentarDurata:91 minuteAfrica. Pe întinderile nesfârșite unde antilopele, zebrele și alte creaturi hălăduiesc cu miile ei vin în vacanță. Turiști nemți și austrieci veniți la vânătoare conduc printre boscheți, stau la pândă, își urmăresc prada. Trag, plâng de entuziasm și își fac poză lângă animalele ucise. Un film de vacanță despre cum e să iei o viață, un film despre natura umană.Vineri: 16:30Sambata: 16:30Duminica: 16:30Marti: 16:30Miercuri: 16:30Joi: 16:30ATOMIC BLONDE-ATOMIC BLONDE:AGENTA SUB ACOPERIRE (N-15) 2DRegia:David LeitchCu:Charlize Theron, James McAvoy, Eddie Marsan, John GoodmanGen film:ThrillerDurata:115 minute„Atomic Blonde: Agenta sub acoperire” o aduce pe Charlize Theron într-o misiune explozivă din 4 august la cinema. Cea mai letală asasină MI6 este trimisă în Berlin să rezolve un caz de siguranță națională în timp ce revoluția sufocă străzile germane, iar trădarea este la ordinea zilei.Cel mai de preț agent al serviciilor secrete britanice, Lorraine Broughton își etalează toate atuurile de spion și apelează în egală măsură la senzualitate și brutalitate ori de câte ori e nevoie pentru a rămâne în viață și a-și duce misiunea la bun sfârșit. Singură într-un oraș dominat de haos, ea se asociază cu agentul infiltrat David Percival (James McAvoy) pentru a deconspira un joc letal de spionaj și a readuce în țară un dosar clasificat extrem de important.Vineri: 16:00,20:45Sambata: 16:00,20:45Duminica:16:00,20:45Marti: 20:45Miercuri: 16:00,20:45Joi: 20:45THE DARK TOWER-TURNUL INTUNECAT (N-15) 2DRegia:Nikolaj ArcelCu:Katheryn Winnick, Matthew McConaughey,Idris Elba, Jackie Earle Haley, Abbey LeeGen film:Acțiune,Aventuri,Fantastic,Horror,SF,WesternDurata:95 minuteO nouă dimensiune a imaginației ni se deschide odată cu lansarea aventurii SF "The Dark Tower" – prima ecranizare a operei omonime semnate de celebrul scriitor Stephen King. Captiv într-un peisaj deșertic dintr-un dezolant univers paralel, ultimul pistolar, Roland Deschain (Idris Elba), duce o nesfârșită luptă cu Walter O'Dim alias "Omul în negru" (Matthew McConaughey). Acesta urmărește să distrugă Turnul întunecat, elementul-cheie care menține Universul laolaltă, iar singurul care-l poate împiedica este Roland. Binele și răul se înfruntă pentru ultima dată, într-o confruntare de al cărei deznodământ depinde soarta întregii lumi. Regia filmului îi aparține lui Nikolaj Arcel, iar scenariul este realizat de acesta si Akiva Goldsman, Jeff Pinkner și Anders Thomas Jensen, după romanele lui Stephen King.Vineri: 19:00,21:00Sambata:19:00,21:00Duminica: 19:00,21:00Marti: 20:40THE SALESMAN-CLIENTUL (AP-12) 2DRegia:Asghar FarhadiCu:Shahab Hosseini, Taraneh AlidoostiGen film:Dramă,ThrillerDurata:125 minuteForțați să își schimbe locuința din cauza construcțiilor care au loc în clădirea învecinată, Emad și Rana se mută într-un apartament în centrul Teheranului. Un incident care are legătură cu fostul chiriaș va schimba dramatic viața tânărului cuplu.Vineri: 14:30Sambata: 14:30Duminica: 14:30Marti: 16:15Miercuri: 14:30Joi: 16:15WAR FOR THE PLANET OF THE APES-PLANETA MAIMUTELOR:RAZBOIUL (AP-12) 3DRegia:Matt Cu:Judy Greer, Woody Harrelson, Andy Serkis,Steve Zahn, Ty OlssonReevesGen film:Acțiune,Aventuri,Dramă,SF,ThrillerO națiune de primate extrem de evoluate genetic, condusă de Caesar, intră într-un amplu conflict armat cu oamenii.Vineri: 16:15Sambata: 16:15Duminica: 16:15Marti: 18:00DESPICABLE ME 3-SUNT UN MIC TICALOS 3 (AG) 3D DUBLAT Regia:Kyle Balda, Pierre Coffin, Eric GuillonCu:Jenny Slate, Kristen Wiig, Steve CarellGen film:Acțiune,Animație,Aventuri,Comedie,Familie,SFDurata:96 minuteEchipa care ne-a adus pe marile ecrane Sunt un mic ticălos, precum și două din cele mai de succes animațiii din 2013 și 2015, Sunt un mic ticălos 2 și Minionii, se întoarce pentru a continua aventurile lui Gru, Lucy, și a adorabilelor lor fiice, Margo, Edith și Agnes, alături, bineînțeles de simpaticii Minioni.Steve Carell le dă voce gemenilor Gru și Dru, Kristen Wiig, soției lui, Lucy, iar Trey Parker este vocea din spatele celui mai redutabil inamic pe care Gru va fi nevoit să-l înfrunte, Balthazar Bratt, un fost copil-vedetă încremenit în anii ’80, când a cunoscut o fulgerătoare ascensiune, apoi decădere ca protagonist a unui serial TV care a fost anulat brusc.Vineri: 14:00Sambata:12:00,14:00Duminica: 12:00,14:00Marti: 16:00