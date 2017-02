PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 17.02.2017 - 23.02.2017

Ştire online publicată Miercuri, 15 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

FIST FIGHT-HAI SA NE BATEM (N-15) 2DAVANPREMIERARegia:Richie KeenCu:Tracy Morgan, Christina Hendricks, Ice Cube,Jillian Bell, Charlie DayGen film:ComedieDurata:90 minuteMiercuri:18:30Joi:18:30A MONSTER CALLS-COPACUL CU POVESTI (AP-12) 2DAVANPREMIERARegia:J.A. BayonaCu:Felicity Jones, Liam Neeson, Toby Kebbell,Sigourney WeaverGen film:Dramă,FantasticDurata:108 minuteBazat pe romanul omonim scris de Patrick Ness, „A Monster Calls” este povestea emoionantă a unui băiat cu o copilărie umbrită de boala gravă a mamei sale i vizitele nocturne ale unui monstru milenar.În fiecare seară, Conor merge la culcare cu teamă i sperana ca măcar o noapte să aibă un somn linitit. Inevitabil însă, imediat după miezul nopii, are acelai comar: din întunericul nopii, vântul îi aduce la fereastră un monstru înspăimântător. Acesta îi va spune trei poveti impresionante, după care îi va cere ceva cu adevărat important în schimb.Cu ajutorul acestui monstru, Conor va descoperi compasiunea, dragostea i câiva aliai pe care se va putea baza necondiionat, în ciuda greutăilor care îl încearcă.Miercuri:18:45JOHN WICK :CHAPTER 2-JOHN WICK 2 (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Chad StahelskiCu:Ruby Rose, Keanu Reeves, Ian McShane,Bridget MoynahanGen film:Acțiune,Crimă,ThrillerDurata:122 minuteCommon va fi antagonistul principal al filmului, capul securităii unei organizaii mafiote condusă de o femeie. Alături de Keanu Reeves, va reveni în sequel i Ian McShane, drept Wilson, proprietarul Hotelului Continental, cel care oferă cu discreie ajutor comunităii asasinilor.Vineri:14:30,16:00,18:30,21:00Sambata: 14:30,16:00,18:30,21:00Duminica: 14:30,16:00,18:30,21:00Luni: 16:00,18:30,21:00Marti: 16:00,18:30,21:00Miercuri: 14:30,16:00, 21:00Joi: 16:00, 21:00RINGS-AVERTIZAREA 3 (N-15) 3DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:F. Javier GutiérrezCu:Zach Roerig, Laura Wiggins, Johnny Galecki,Alex Roe, Aimee Teegarden, David DorfmanGen film:Dramă,HorrorDurata:102 minuteAl treilea film al celei mai celebre francize de origine japoneză prezintă evenimentele petrecute înainte de The Ring 2. Cu treizeci de ani înainte de apariia casetei ucigae, Samara Morgan este adoptată după ce mama ei naturală a înnebunit. Maltratată de părinii adoptivi, Samara este închisă într-un pu, ceea ce dă natere celebrului blestem. Ca multe alte filme de groază japoneze, i acesta se bazează pe imaginea nelinititoare a unei fetie cu păr lung i negru, care-i acoperă faa.Vineri:17:00,19:10,21:15Sambata: 17:00,19:10,21:15Duminica: 17:00,19:10,21:15Luni: 17:00,19:10,21:15Marti: 17:00,19:10,21:15Miercuri: 17:00,19:10,21:15Joi: 17:00,19:10,21:15A CURE FOR WELLNESS-O TERAPIE PENTRU VIATA (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Gore VerbinskiCu:Dane DeHaan, Jason Isaacs, Mia GothGen film:Mister,ThrillerDurata:146 minuteDe la regizorul vizionar, Gore Verbinski, O terapie pentru viaă este un thriller psihologic înfricoșător care te năucește.Dane DeHaan este Lockhart, un agent de bursă de pe Wall Street, care este trimis de firma sa la un spa medical îndepărtat, din Alpi. Lockhart are misiunea de a-l aduce înapoi pe Președintele companiei, Pembroke (Harry Groener), pacient la spa, care le spusese angajaților săi că nu are nicio intenție de a se întoarce în New York.Lockhart ajunge la sanatoriul liniștit unde se presupune că pacienții primesc un leac miraculos. De fapt, se pare că starea lor se înrăutățește. Pe măsură ce investighează secretele întunecate și șocante din spatele spa-ului, el o cunoaște pe superba Hannah (Mia Goth), care este și ea pacientă acolo. De asemenea, ajunge să cunoască o altă pacientă, pe excentrica Doamnă Watkins, interpretată de Celia Imrie, care făcuse ceva muncă de detectiv pe cont propriu.La scurt timp, Lockhart este diagnosticat cu aceeași afecțiune ca și ceilalți pacienți de către directorul instituției, amenințătorul Dr. Volmer (Jason Isaacs) și constată că este captiv în refugiul alpin. Lockhart începe să piardă contactul cu realitatea și trebuie să îndure chinuri inimaginabile în timpul propriului său “tratament”.În tradiția pregnantă a filmului clasic a lui Verbinski din 2002, Avertizarea, regizorul câștigător al premiului Oscar aduce propriul stil inimitabil și viziunea sa în filmul O terapie pentru viaă. Uimitor vizual și din punct de vedere al atmosferei create, filmul este convingător și considerat provocator, explorând adevăratul sens al bunăstării și capcanele pe care le aduc avariția și puterea, în același timp întrebând ce înseamnă cu adevărat împlinirea.Vineri:18:00Sambata: 18:00Duminica: 18:00Luni: 18:00Marti: 18:00Miercuri: 18:00Joi: 18:00BELGICA-BELGICA (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Felix van GroeningenCu:Tom Vermeir, Stef AertsGen film:DramăDurata:127 minuteBelgica este un film bazat pe povestea reală a unui bar i a celor doi frai care l-au pus pe picioare.Doi frați, Frank și Jo, au pierdut legătura... până când Frank începe să lucreze în cafeneaua lui Jo. O mișcare inspirată, căci Belgica devine repede o oprire obligatorie în viața de noapte a orașului. Succesul pare să nu aibă limite, cel puțin o perioadă, căci viața de noapte ajunge să provoace dependență...Vineri:15:00,20:45Sambata: 12:15,15:00,20:45Duminica:12:15, 15:00,20:45Luni: 20:45Marti: 20:45Miercuri: 15:00,20:45Joi: 20:45THE LEGO BATMAN MOVIE-LEGO BATMAN FILMUL (AG) 3D DUBLAT Regia:Chris McKayCu:Zach Galifianakis, Jenny Slate, Will Arnett,Ralph Fiennes, Mariah Carey, Billy Dee WilliamsGen film:Acțiune,Animație,Aventuri,Comedie,Familie,FantasticDurata:90 minuteÎn comedia animată “The LEGO Batman Movie” Bruce Wayne trebuie să facă faă nu doar criminalilor care împânzesc Gotham City, ci i responsabilităilor pe care le are faă de băieelul pe care l-a adoptat.Vineri:14:15-DUBLATSambata: 12:10,14:15-DUBLATDuminica: 12:10,14:15-DUBLATMiercuri: 14:15 DUBLATFIFTY SHADES DARKER-CINCIZECI DE UMBRE INTUNECATE (IM-18)2DRegia:James FoleyCu:Tyler Hoechlin, Luke Grimes, Jamie Dornan,Dakota JohnsonGen film:Dramă,Romantic,DragosteDurata:115 minuteÎn timp ce Christian (Jamie Dornan) se luptă cu demonii interiori, Anastasia (Dakota Johnson) trebuie să se confrunte cu furia i invidia femeilor care au fost înaintea ei.”Darker” prezintă povestea Anastasiei care, la insistenele lui Christian, acceptă să se împace cu acesta. În încercarea de a-i reclădi relaia cu bărbatul iubit, Anastasia este prinsă într-un vârtej de intrigi i întâmplări care o pun în cele din urmă în faa celei mai importante decizii.După despărirea de Christian, Anastasia începe să lucreze la S.I.P. (Seattle Independent Publishing), unde îl are ca ef pe Jack Hyde (Eric Johnson), care nu este cine pare a fi. Ana se simte inconfortabil în prezena lui, deoarece devine mult prea familiar faă de ea. Între timp, aceasta se împacă cu Christian, netiind că el a cumparat S.I.P. pentru a o putea avea aproape. Christian devine gelos pe Jack i caută motive să îl concedieze. Când Jack o antajează pe Ana în legătură cu schimbul de e-mail-uri dintre ea i Christian i îi face propuneri indecente, Ana îl lovete i fuge din clădirea S.I.P., unde se întâlnete cu Christian. Jack este concediat, lucru care îl determină să îi arate adevărata faă i care dezvăluie trecutul comun pe care îl are cu Christian Grey.În scenă intră Leila Williams (Bella Heathcote) i Elena Lincoln (Kim Basinger), foste partenere B.D.S.M. ale lui Christian care caută să revină în viaa lui i să o înlăture pe Anastasia din peisaj.Vineri:16:15,18:45 ,21:10Sambata: 16:15,18:45 ,21:10Duminica: 16:15,18:45 ,21:10Luni: 16:15,18:45 ,21:10Marti: 16:15,18:45 ,21:10Miercuri: 16:15, 21:10Joi: 16:15,18:45 ,21:10SURF‘S UP 2:WAVEMANIA-CU TOTII LA SURF 2:MANIA VALURILOR (AG) 2D DUBLATRegia:Henry YuCu:Jeremy Shada, Jon Heder, Melissa SturmGen film:Animație,Comedie,Familie,SportDurata:84 minuteCody, Chicken Joe i Lani se întorc pe marile ecrane pentru cea mai spectaculoasă aventură! Cea mai radicală echipă de surferi, The Hang Five, îi pune la încercare pe Cody i gaca lui, i îi învaă ce înseamnă efortul de echipă pe drumul spre cel mai legendar loc pentru surf de pe planetă.Vineri:14:00Sambata: 12:00,14:00Duminica: 12:00,14:00Miercuri: 14:00