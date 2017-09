PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 15.09.2017 –21.09.2017

Ştire online publicată Miercuri, 13 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

VICTORIA AND ABODUL-VICTORIA SI ABDUL (AP-12) 2DAVANPREMIERARegia:Stephen FrearsCu:Judi Dench, Michael Gambon, Olivia WilliamsGen film:DramăPovestea extraordinară a unei prietenii ieșite din tiparele vremii dintre regina Victoria (Judi Dench, laureată Oscar), aflată în ultimii ani ai existenței sale, și Adbul Karim (Ali Fazal), un funcționar venit din India pentru a lua parte la Jubileu de Aur al reginei, și care va deveni favoritul acesteia, șocând, astfel curtea regală.Din momentul în care regina va începe să nesocotească toate regulile și restricțiile care i le impuneau poziția pe care o de deținea de atâta vreme, între cei doi se leagă o prietenie neașteptată și bazată pe devotament, pe care absolut toți membrii curții sau ai anturajului reginei vor face tot posibilul să o distrugă.Miercuri:19:15Joi:20:45KINGSMAN:THE GOLDEN CIRCLE-KINGSMAN:CERCUL DE AUR (AP-12) 2DAVANPREMIERARegia:Matthew VaughnCu:Taron Egerton, Channing Tatum, Colin Firth,Poppy Delevingne, Mark Strong, Jeff BridgesGen film:Acțiune,Aventuri,ComedieDurata:141 minuteÎn Kingsman: Cercul de Aur, eroii noștri fac față unor noi provocări. Atunci când sediul agenției este distrus iar lumea devine ostatică, călătoria lor îi conduce către Statesman, o organizație de spionaj în America.În această aventură în care se testează limitele puterii și inteligenței agenților lor, aceste două organizații secrete de elită duc lupta împotriva unui inamic nemilos, pentru a salva lumea, ceva ce devine o obișnuință pentru Eggsy.Miercuri:21:15Joi:21:15PERFECT SANATOS-PERFECT SANATOS (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Anca DamianCu:Vlad Ivanov, Anghel Damian, Olimpia Melinte,Cristina FloreaGen film:DramăDurata:109 minuteAndrei (Anghel Damian) este un tânăr avocat cu sentimente contradictorii pentru tatăl său, Toma (Vlad Ivanov), un judecător respectat. Moartea suspectă a acestuia din urmă îl va face pe tânăr să înceapă o investigație pe cont propriu, reparcurgând fiecare pas făcut de tatăl său de-a lungul ultimei sale zile. Această investigație se transformă treptat într-o călătorie a maturizării, căci Andrei va ajunge să-și definească poziția față de modelul său în viață.Vineri:17:00Sambata: 17:00Duminica: 17:00Luni:20:45Marti:20:45Miercuri: 17:00TULIP FEVER:FEBRA LALELELOR (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Justin ChadwickCu:Cara Delevingne, Dane DeHaan, Alicia Vikander, Christoph Waltz, Zach GalifianakisGen film:Dramă,Romantic,DragosteDurata:107 minuteArtistul Cornelis Sandvoort (Christoph Waltz) se îndrăgostește de o frumoasa Sophia (Alicia Vikander), o tânără căsătorită căreia fusese însărcinat să-i realizeze un portret în perioada maniei lalelelor din Amsterdamul secolului al XVII-lea.Vineri:19:15,21:20Sambata: 14:30, 19:15,21:20Duminica: 14:30, 19:15,21:20Luni:18:30Marti:18:30Miercuri: 21:20Joi:18:30ON THE MILKY ROAD-PE CALEA LACTEE (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Emir KusturicaCu:Emir Kusturica, Monica Bellucci, Sloboda MicalovicGen film:DramăDurata:125 minutePrimăvară în vremea războiului. În fiecare zi, un vânzător de lapte trece linia frontului, călare pe un măgar, păcălind gloanțele pentru a putea duce mult așteptatele bidoane pline soldaților. Binecuvântat cu noroc pentru a-și putea duce la capăt misiunea în fiecare dimineață, iubit de o femeie frumoasă din sat, lăptarul pare să aibă un viitor liniștit... până când sosirea unei misterioase italience îi întoarce viața pe dos.Astfel începe povestea unei iubiri nebune, interzise, ce îi va purta pe amândoi într-o serie de aventuri fantastice și periculoase. Aduși împreună de soartă, nimeni și nimic nu pare capabil să îi despartă...Vineri:16:30,21:15Sambata: 16:30,21:15Duminica: 16:30,21:15Luni:16:30Marti:16:30Miercuri: 16:30Joi: 16:30AMERICAN ASSASSIN-ASASIN AMERICAN (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Michael CuestaCu:Dylan O'Brien, Michael Keaton, Taylor KitschGen film:Acțiune,ThrillerDurata:112 minuteCu mult înainte să devină cel mai mare coșmar al teroriștilor, înainte să fie invidiat în secret, dar lăudat în public de politicieni, super agentul Mitch Rapp a fost doar un tânăr atlet talentat fără probleme... însă tragedia l-a lovit pe neașteptate. După nefericita întâmplare, Rapp este salvat din cenușă și recrutat pentru un nou început într-un program operațional secret de elită. Acum este un alt om cu o misiune de recuperare extrem de importantă.Vineri:16:45,19:00Sambata: 14:15, 16:45,19:00Duminica: 14:15, 16:45,19:00Luni: 19:00Marti: 19:00Miercuri: 16:45,19:00Joi: 19:00PARIS PIEDS NUS –PIERDUTI IN PARIS (AG) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Dominique Abel, Fiona GordonCu:Dominique AbelGen film:ComedieDurata:83 minuteFiona ajunge la Paris pentru prima dată, pentru a-i veni în ajutor mătușei sale Martha, căreia vârsta înaintată și miopia îi joacă feste. Este începutul unei curse nebunești, la care se autoinvită Dom, locuitor al străzii, pe cât de egoist, pe atât de incapabil în a-și exprima sentimentele.Vineri:14:20,18:15Sambata: 12:00, 14:20,18:15Duminica: 12:00, 14:20,18:15Luni: 18:15Marti: 18:15Miercuri: 14:20,18:15Joi: 18:15JUNGLE BUNCH-PTRULA JUNGLEI (AG) 2D DUBLAT RORegia:David AlauxCu:Paul Borne, Philippe Bozo, Pascal Casanova,Emmanuel Curtil, Michel MellaGen film:Animație,FamilieDurata:97 minuteMaurice e un pinguin cu suflet de... tigru! Crescut de o tigroaică, acest pinguin nu a devenit deloc un împiedicat, ci un adevărat profesionist în artele marțiale Kung Fu. Acum, împreună cu prietenii lui din Patrula Junglei, Maurice are planuri mari: vrea ca în junglă să domnească ordinea și dreptatea, exact ca pe vremea când mama lui era la conducere. Dar Igor, un koala diabolic, înconjurat de babuinii săi mercenari nu tocmai iuți la minte, are și el planurile lui: să distrugă jungla. E timpul ca Patrula Junglei să intre în acțiune!Vineri:14:30Sambata: 12:30Duminica: 12:30Luni: 16:30Marti: 16:30Miercuri: 14:30Joi: 16:30GOOD TIME-GOOD TIME:PE BUNE,O SA-TI PLACA (AP-12) 2DRegiaBen Safdie, Joshua SafdieCu:Jennifer Jason Leigh, Robert PattinsonGen film:Crimă,DramăDurata100 minuteDupă ce un jaf ratat la o bancă îl trimite în închisoare pe fratele său mai mic, Constantine Nikas (Robert Pattinson) pornește într-o stranie odisee în lumea interlopă a orașului, în încercarea tot mai disperată și periculoasă de a-și elibera fratele. Pe parcursul unei nopți pline de adrenalină, Constantine este prins în marasmul unei descinderi într-o realitate violentă și haotică, străduindu-se din răsputeri să-și salveze fratele și pe sine însuși, știind că viețile lor atârnă de un fir.Vineri:16:15,20:00Sambata: 16:15,20:00Duminica: 16:15,20:00Luni: 16:15,20:00Marti: 16:15,20:00Miercuri: 16:15,20:00Joi: 16:15,20:00IT-IT (N-15) 2DRegia:Andrés MuschiettiCu:Owen Teague, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard, Bill SkarsgårdGen film:Dramă,Horror.ThrillerDurata:135 minuteO producție New Line Cinema, filmul horror „IT” are la bază romanul omonim al lui Stephen King, care a înfricoșat mai multe generații de cititori. Când copiii din orașul Derry încep să dispară, un grup de micuți sunt forțați să își înfrunte cele mai mari frici odată cu întâlnirea sinistrului clovn Pennywise, a cărui istorie de crime și violență este veche de câteva secole.Vineri:14:00,18:45Sambata: 14:00,18:45Duminica: 14:00,18:45Luni: 18:45,21:15Marti: 18:45,21:15Miercuri: 14:00,18:45Joi: 18:45RENEGADES-RENEGATII (AP-12) 2DRegia”Steven QualeCu”Sylvia Hoeks, J.K. Simmons, Sullivan Stapleton, Ewen BremnerGen film”Acțiune,ThrillerDurata:105 minuteRenegații e povestea unei echipe de pușcași marini americani în misiune într-o Europă destrămată de război, și care descoperă o comoară pe fundul unui lac, despre care se spune că ar valora milioane de dolari. Pentru a-i ajuta pe localnici, soldații decid să nesocotească ordinele și orchestrează un jaf pentru a sustrage aurul ca să-l returneze proprietarilor de drept. Dar, printr-o întorsătură nefastă a sorții, sunt detectați de inamic, așa că acum nu mai au decât 10 ore pentru a-și duce la bun sfârșit misiunea.Protagoniștii filmului sunt J.K. Simmons (Whiplash) și Sullivan Stapleton (300 : Rise of An Empire), regia îi aparține lui Steven Quale (Final Destination 5 și Into the Storm), iar scenariul, după o poveste originală, e scris de Richard Wenk și Luc Besson (Taken și Lucy).Vineri:21:10Sambata: 21:10Duminica: 21:10Luni: 21:10Marti: 21:10Miercuri: 21:10Joi: 21:10THE NUT JOB 2:NUTTY BY NATURE/GOANA DUPA ALUNE 2(AG) 3D DUBLAT Regia:Cal BrunkerCu:Robert Tinkler, Jeff Dunham, Joe PingueGen film:AnimațieNăzdrăvana veveriță Surly și simpaticul său prieten, șoricelul Buddy, se întorc pe marile ecrane cu o nouă aventură prin oraș, în căutare de alune și peripeții de toate felurile.Liniștea viețuitoarelor din Liberty Park este acum amenințată de planurile expansioniste ale primarului care vrea să înlocuiască colțul de natură din centrul orașului cu un parc de distracții zgomotos. Pentru a-și salva căminul, Surly și prietenii lui trebuie să ia rapid măsuri.Vineri:14:15 Sambata: 12:00Duminica: 12:00Luni:16:45 Marti: 16:45 Miercuri: 14:00 Joi: 16:45