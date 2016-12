PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 15.04.2016 – 21.04.2016

Ştire online publicată Miercuri, 13 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

SHEEP AND WOLVES – UN LUP PRINTRE OI (AG) 3D-DUBLATAVANPREMIERARegia: Andrey Galat, Maxim VolkovCu: Neil Landau, Maksim SveshnikovGen film:AnimatieDurata:80 minuteÎntr-o ară îndepărtată, într-un mic sat pitoresc amplasat printre pajiti verzi i dealuri, trăiete o turmă de oi fără griji. Dar viaa lor pastorală i lipsită de stres este întreruptă atunci când un pachet de lupi stabilete în tabăra din apropiere.Miercuri :14:00-dublatJoi: 14:00-dublatROBINSON CRUSOE- ROBINSON CRUSOE (AG) 3D – DUBLATAVANPREMIERARegia:Vincent Kesteloot, Ben StassenCu:Matthias SchweighöferGen film:AnimațieDurata:90 minutePe o minusculă insulă exotică trăiete Vineri, un papagal exuberant, înconjurat de prietenii săi din acel paradis tropical. Dar Vineri nu se poate împiedica să viseze la călătorii în care să descopere lumea întreagă. După o furtună violentă, Vineri i prietenii lui se trezesc faă în faă cu o creatură ciudată: Robinson Crusoe.Vineri îi dă seama primul că străinul euat pe plajă e biletul lui de plecare de pe insulă pentru a pleca să exploreze lumi noi. La rândul său, Crusoe înelege repede că ansa lui de a supraviei pe insula aceea este să se împrietenească cu Vineri i celelalte animale.Luni:9:30,12:00-dublatMarti:12:00,14:05-dublatMiercuri: 9:30,12:00-dublatJoi:10:00,13:45-dublatTHE HUNTSMAN:WINTER‘S WAR – RAZBOINICUL VANATOR SI CRAIASA ZAPEZII (AP-12) 3DAVANPREMIERARegia:Cedric Nicolas-TroyanCu:Chris Hemsworth, Charlize TheronGen film:Acțiune,Aventuri,Dramă,FantasticLumea fantastică din Războinicul Vânător se dezvoltă acum pentru a ne arăta cât de periculos de legate sunt destinele lui Eric, vânătorul războinic, i ale maleficei regine Ravenna. Chris Hemsworth i Charlize Theron îi reiau rolurile în Războinicul Vânător I Crăiasa Zăpezii, o aventură epică spectaculoasă, în care îi vom mai vedea pe Emily Blunt, Jessica Chastain, Nick Frost. Regizorul Cedric Nicolas-Troyan (Maleficent, Alice in Wonderland) revine în spatele camerelor de filmat pentru o nouă poveste spectaculoasă.Miercuri: 21:00Joi:21:00RISEN- MISTERUL INALTARII (AP-12) 2DAVANPREMIERARegia:Kevin ReynoldsCu:Tom Felton, Peter Firth, María Botto, Joseph Fiennes, Antonio GilGen film:Acțiune,Aventuri,Dramă,MisterDurata:107 minuteRisen urmărește povestea biblică a Învierii, redată prin ochii unui necredincios. Clavius, un influent tribun militar roman și ajutorul lui, Lucius, sunt însărcinați să afle ce s-a întâmplat cu Yahshua în săptămânile de după crucificare și să demonstreze ca netemeinice zvonurile despre un Mesia ridicat la cer.Miercuri:19:00Joi:19:00CRIMINAL-CRIMINAL (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Ariel VromenCu:Tommy Lee Jones, Ryan Reynolds, Kevin Costner, Gary Oldman, Gal GadotGen film:Acțiune,Crimă,DramăDurata:113 minuteFilmul are în centru un personaj periculos i greu de controlat, un deinut (jucat de Costner), căruia i se implantează memoria i abilităile unui fost agent CIA. într-o încercare disperată de a împiedica declanarea unui plan mortal.Vineri:19:00Sambata: 19:00Duminica: 19:00Luni: 18:30Marti: 18:30Miercuri:18:30,20:45Joi: 18:30,20:45THE JUNGLE BOOK –CARTEA JUNGLEI (AP-12) 3D DUBLAT SI SUBTITRATSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Jon FavreauCu:Scarlett Johansson, Idris Elba, Neel Sethi, Bill Murray, Jamie DornanGen film:Aventuri,Dramă,FantasticCelebra colecie de povestiri a lui Rudyard Kipling are parte de o nouă ecranizare în regia lui Jon Favreau. Vom vedea cum micul Mowgli este crescut de lupoaica Raksha în junglă, devenind prieten la cataramă cu voiosul urs Baloo i precauta panteră neagră Bagheera. Pornit în căutarea familiei sale, Mowgli va trebui să-l înfrunte pe regele maimuelor, pe înfometatul piton Kaa, dar i pe fiorosul tigru Shere Khan, spaima întregii jungle! Va reui micul Mowgli să-i regăsească părinii?Vineri:14:30,17:00-dublat , 16:00,18:30-subtitratSambata: 12:00,14:30,17:00-dublat , 16:00,18:30-subtitratDuminica: 12:00,14:30,17:00-dublat , 16:00,18:30-subtitratLuni: 15:50,18:45-subtitratMarti: 9:45,14:00-dublat , 16:00,18:45-subtitratMiercuri: 16:15,18:45-subtitratJoi: 16:15-dublat,18:45-subtitratTHE BOSS – SEFA (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Ben FalconeCu:Peter Dinklage, Melissa McCarthy, Kristen Bell,Kathy BatesGen film:ComedieDurata:99 minuteUn titan al industriei este trimisă la închisoare după ce este arestată pentru utilizarea abuzivă a informaiilor confideniale. Când iese gata să se reinventeze ca cea mai recentă vedetă a Americii, nu toată lumea pe care a păcălit-o este gata să uite i să ierte.Vineri:16:30,18:45Sambata: 16:30,18:45Duminica: 16:30,18:45Luni: 16:30,18:45Marti: 16:30,18:45Miercuri: 21:15Joi: 21:15MERCY STREET – STRADA SPERANTEI (AG) 2DSAPTAMANA DE PREMIERA-versiune originala in limba romanaRegia:tefan Buzea, Alexandru (Ducu) Buzea, Radu NicolaeCu:Alex Bordeanu, Ionuț Grama, Cristian Iacob,Vlad Radescu, Marius Stănescu, Duță Șerban,Andrei Stanciu, Laurențiu MunteanuGen film:AnimațieDurata:74 minute„Mercy Street este povestea unui băiat de 10 ani, Lorenz, care descoperă un pasaj secret spre o lume secretă sub lumea noastră, care îl va duce într-o mare aventură cu scopul de a salva muzica lumii.Pentru Lorenz, în vârstă de 10 ani crescut doar de tatăl său, o excursie în pădure se transformă într-o aventură incredibilă prin lumea secretă Havala, unde descoperă planul malefic al lui Marcus, proprietarul unei companii miniere, unde tatăl său lucrează ca inginer. Marcus este, de fapt, un geniu malefic, care încearcă să fure muzica din lumii noastre i s-o transforme într-o sursă uriașă de energie pe care vrea s-o folosească ca să devină nemuritoVineri:14:00Sambata: 11:30,14:00Duminica: 111:30,14:00YOU‘RE UGLY TO- SI MAI ESTI SI URAT (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Mark NoonanCu:George Piștereanu, Aidan Gillen, Lauren Kinsella, Simon McQuaidGen film:Comedie,DramăDurata:78 minuteWill este eliberat din închisoare cu permisie excepțională, pentru a putea să aibă grijă de Stacey, nepoata lui, care și-a pierdut mama. Încercarea lor de a forma o familie întâlnește tot felul de obstacole. Stacey nu este primită la școala din cartier din cauza narcolepsiei, boală de care tocmai află că suferă. Will de-abia se abține să nu încalce condițiile impuse de eliberarea lui condiționată și eșuează în încercarea de a fi o figură partenă pentru Stacey. Împreună, vor fi nevoiți să găsească o soluție pentru viitorul care nu se anunță deloc bun nici pentru unul, nici pentru celălalt.Vineri:17:15,19:30Sambata: 13:00,17:15,19:30Duminica: 13:00,17:15,19:30Luni: 19:30Marti: 19:30Miercuri: 19:30Joi: 19:30JANIS:LITTLE GIRL BLUE- JANIS:LITTLE GIRL BLUE (AG) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Amy BergGen film:Biografic,Muzical,DragosteDurata:103 minuteJanis Joplin este una dintre cele mai iubite cântărețe rock din toate timpurile, figură emblematică a unei întregi generații, personalitate tragică și neînțeleasă, care a captivat milioane de ascultători și a deschis drumuri neumblate, deși s-a stins timpuriu, în 1970, la doar 27 de ani.Cu filmul „Janis”, regizoarea nominalizată la Oscar Amy Berg („Deliver Us from Evil”, „West of Memphis”) realizează un portret intim și subtil, aducând pentru prima dată pe marele ecran povestea detaliată a lui Janis Joplin, personalitatea ei artistică ambițioasă, complexă, în anii în care trăiește experiența celebrității.Vineri:15:00,21:30Sambata: 15:00,21:30Duminica: 15:00,21:30Luni: 21:30Marti: 21:30Miercuri: 21:30Joi: 21:30CAPTURE THE FLAG-FURA STEAGUL,SALVEAZA LUNA (AG) 3D-DUBLATRegia:Enrique GatoCu:Camilo García, Michelle Jenner, Javier BalasGen film:Animație,Aventuri,ComedieDurata:97 minuteMike Goldwing, un puti curajos de 12 ani, e fiu i nepot de astronaui NASA. Bunicul său, venerat pe vremuri, acum e uitat de toată lumea i trăiete izolat de familie după ce i-a ratat ansa de a participa la misiunea Apollo XI cu Neil Armstrong i Buzz Aldrin. Dar, când un miliardar excentric pune la cale un plan diabolic de a zbura pe Lună pentru a distruge steagul american pus acolo de echipajul de pe Apollo XI, Mike se îmbarcă clandestin într-o navetă spaială, pornind spre o aventură magnifică. Însoit de bunicul său, dar i de Amy i Marty, cei mai buni prieteni ai săi, i de un cameleon iste, Mike e hotărât să fure steagul, să salveze Luna, dar i să-i reunească familia.Luni:10:00-dublatTHE 7TH DWARF –AL SAPTELEA PITIC (AG) 2D/3D DUBLATRegia:Harald Siepermann, Boris AljinovicCu:Ralf Schmitz, Otto Waalkes, Mirco Nontschew,Gustav-Peter Wöhler, Boris AljinovicGen film:Animație,Aventuri,ComedieDurata:87 minuteHaideți să pornim în marea aventură fantastică a celor șapte pitici!Este ajunul celei de-a 18-a aniversări a prințesei Rose, iar la castelul Fantabularasa tot regatul se pregătește pentru sărbătoare. Au sosit deja Albă ca Zăpada, cei șapte pitici, Cenușăreasa și Scufița Roșie.Chiar înainte ca orologiul să bată miezul nopții, Bobo, cel mai mic dintre pitici, o înțeapă din greșeală pe Printesa Rose (Frumoasa din Pădurea Adormită) cu un ac blestemat, iar întregul regat cade într-un somn de o sută de ani!Bobo și ceilalți șase pitici pornesc într-o aventură periculoasă, pentru a-l găsi pe Jack, care să o trezească pe Rose cu sărutul lui. Ei îi vor înfrunta cu vitejie și umor pe dragonul care scuipă flăcări și pe Dellamorta, vrăjitoarea cea rea și geloasă!Sambata: 11:45 -2D dublatDuminica: 11:45 -2D dublatLuni: 9:45,11:45-2D dublat/14:00-3D dublatMarti: 9:45,11:30-2D dublatMiercuri: 10:00-3D dublat/11:45,13:30-2D dublatJoi: 9:45,13:30-2D dublat/12:00-3D dublatLE DERNIER LOUP - ULTIMUL LUP (AG) 3D Regia:Jean-Jacques AnnaudCu:Yin Zhusheng, Shaofeng Feng, Ankhnyam Ragchaa, Shaofeng FengGen film:AventuriDurata:121 minuteÎn 1967 un tânăr student din Beijing, Chen Zhen, este trimis să trăiască alături de păstorii nomazi din Mongolia pentru a-i educa. Aflat aici, Chen Zhen învaă despre păstori i legătura pe care o au cu lupii, o legătură ce este ameninată de aparatul guvernamental.Luni: 16:00Marti: 16:15Miercuri: 16:00Joi: 16:00EDDIE THE EAGLE – EDDIE “VULTURUL” (AG) 2DRegia:Dexter FletcherCu:Taron Egerton, Hugh Jackman, Christopher WalkenGen film:Comedie,Dramă,SportDurata:105 minutePovestea primului ski jumper al Marii Britanii care s–a calificat la Jocurile Olimpice de Iarnă.Vineri:21:15Sambata: 21:15Duminica: 21:15Luni: 20:45Marti: 20:45KUNG FU PANDA 3-KUNG FU PANDA 3 (AG) 3D DUBLATRegia:Jennifer Yuh, Alessandro Carloni:Cu:Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman,Jackie Chan, Lucy LiuGen film:Acțiune,Animație,Aventuri,Comedie,FamilieDurata:95 minuteDupă ce a scăpat Valea Linitită de maleficul lord Shen, panicul i mâncăciosul Po se bucură de gloria faptelor sale de vitejie. Relaxarea i toate bunătăile din lume îi încântă zilele, dar fericirea nu va dura prea mult, căci dolofanul panda va avea de înfruntat o extraordinară ameninare supranaturală al cărei scop este distrugerea completă a spiritului kung fu! Trădarea unuia dintre Cei cinci furioi îl va mâhni nespus pe Po, care va trebui să dea totul pentru a dovedi valoarea inestimabilă a prieteniei i a încrederii i pentru a-i salva din nou pe locuitorii din Vale.Luni:11:30-dublatMarti:11:45-dublatMiercuri:13:45-dublatJoi: 9:30-dublatZOOTOPIA-ZOOTROPOLIS (AG) 3D DUBLAT Regia:Rich Moore, Jared Bush, Byron Howard Cu:Shakira, Jason Bateman, Idris Elba, Ginnifer Goodwin Gen film:Acțiune,Animație,Aventuri,Comedie,FamilieDurata :108 minuteÎn orașul animal Zootopia, o vulpe cu gura mare trebuie să fugă când i se înscenează o crimă. Polițistul cel mai bun din Zootopia, un iepure neprihănit, este pe urma vulpii, dar când amândoi devin țintele unei conspirații, sunt obligați să lucreze împreună și descoperă că și dușmanii naturali pot deveni cei mai buni prieteni.Luni:13:30-dublatMarti:9:30-dublatMiercuri:11:30-dublatJoi: 11:30-dublatBATMAN V SUPERMAN :DAWN OF JUSTICE/BATMAN VS SUPERMAN:ZORII DREPTATII(AG) 3D SUBTITRATRegia:Zack SnyderCu:Henry Cavill, Ben Affleck, Amy Adams, Gal GadotGen film:Acțiune,Aventuri,Fantastic,SFDurata:151 minuteTemându-se că aciunile supereroului privit ca un zeu rămân nesupravegheate, puternicul i formidabilul apărător al Gotham-ului îl provoacă pe salvatorul adorat, modern al Metropolis-ului, în vreme ce lumea nu se poate hotărî de ce tip de erou are mai mare nevoie. Cum Batman i Superman sunt în război, apare o nouă ameninare ce pune omenirea într-un pericol fără precedent.Vineri:20:45Sambata: 20:45Duminica: 20:45Luni: 21:00Marti: 21:00TOUT EN HAUTE DU MONDE-LA CAPATUL LUMII (AG) 2DRegia:Rémi ChayéCu:Christa Théret, Antony Hickling, Féodor AtkineGen film:AnimațieDurata:81 minute1892, Saint Petersburg. Sasha, o fetiă din aristocraia rusă, a fost întotdeauna fascinată de viaa de aventurier a bunicului său. Un explorator renumit, bunicul fetiei a construit o navă deosebită cu care a plecat să cucerească Polul Nord, însă nu s-a mai întors din expediia sa. Sasha pleacă pe urmele bunicului său pentru a găsi faimoasa navă i se aventurează într-o călătorie de neuitat.Luni:13:45-dublatMarti:13:30-dublatMiercuri:9:45-dublatJoi: 11:45-dublatMY BIG FAT GREEK WEDDING 2- MY BIG FAT GREEK WEDDING 2 (AG) 2DRegia:Kirk JonesCu:John Corbett, Nia VardalosGen film:ComedieDurata:94 minuteAventurile familiei Portokalos continuă. O continuare a comediei din 2002, „Nuntă a la grec“.Lucrând încă în restaurantul grecesc al părinților ei, Paris crește văzând cu ochii. Fata e pe cale să încheie studiile liceale, dar Toula și Ian, părinții ei, au dificultăți în căsnicie. Când cei doi află că nu au fost niciodată căsătoriți oficial, planurile pentru o nouă nuntă încep să apară. Poate această nouă și zgomotoasă nuntă grecească să reunească familia?Vineri:14:15Sambata: 14:15Duminica: 14:1510 CLOVERFIELD LANE-STRADA CLOVERFIELD 10 (N-15) 2DRegia:Dan TrachtenbergCu:Mary Elizabeth Winstead, John Goodman,John Gallagher Jr.Gen film:Dramă,Mister,SF,ThrillerDurata:105 minuteDupă ce este implicată într-un accident rutier, o tânără se trezește în casa și grija a doi bărbați care pretind că lumea exterioară a fost grav afectată de un atac chimic de amploare.Vineri:21:00Sambata: 21:00Duminica: 21:00Luni: 21:00Marti: 21:00Miercuri: 16:30Joi: 16:30DAS GROSE MUESEUM- MUZEUL VIENEZ (AG) 2DRegia:Johannes HolzhausenGen film:DocumentarDurata:94 minuteDocumentarul are în prim-plan unul dintre cele mai importante muzee ale lumii, Muzeul de Istorie a Artei din Viena. Avem acces în culisele acestei fascinante instituii, unde întâlnim un număr de protagoniti carismatici care ne prezintă, cu ajutorul specializărilor lor, lumea specială a muzeului.Luni: 10:30,14:15Marti: 12:30,16:30Miercuri: 10:30,14:15Joi: 12:30,16:30HAND GESTURES- MAINI.GESTURI.ARTA (AG) 2DRegia:Francesco ClericiCu:Nicolae Ciortan, Mario Conti, Elia Alunni TulliniGen film:DocumentarDurata:77 minuteDocumentarul surprinde procesul de creație a uneia dintre celebrele sculpturi de câini ale artistului Velasco Vitali, de la ceară la bronzul finisat, în Fonderia Artistica Battaglia din Milano. Filmul urmărește lucrul unui grup de artizani pricepuți în turnătoria artistică deschisă în urmă cu o sută de ani și prezintă vechea tradiție a sculpturii în bronz, neschimbată din secolul al VI-lea î.e.n.Documentarul MÂINI. GESTURI. ARTĂ. a fost proiectat în premieră mondială în cadrul seciunii FORUM a Festivalului Internaional de Film de la Berlin în 2015 i a fost distins cu premiul FIPRESCI.Luni: 12:30,16:30Marti: 10:30,14:30Miercuri: 12:30,16:30Joi: 10:30,14:30