PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 14.04.2017 – 20.04.2017

Ştire online publicată Marţi, 11 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

FAST&FURIOUS 8-FURIOS SI IUTE 8 (AP-12) 2DAVANPREMIERARegia:F. Gary GrayCu:Jason Statham, Dwayne Johnson, Vin Diesel,Ludacris, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson,Charlize TheronGen film:Acțiune,ThrillerDurata:136 minuteDupă Fast & Furious 7, unul din filmele care au ajuns cel mai rapid la 1 miliard de dolari încasări internaționale, și cel de-al șaselea titlu cu cele mai mari încasări din istorie, vine cel mai nou capitol din cea mai populară și mai îndrăgită serie din toate timpurile: FURIOS ȘI IUTE 8.Acum, Dom și Lett sunt în luna de miere, Brian și Mia s-au retras din acțiune, iar restul echipei a fost exonerată de orice vină. Cu toții par să ducă o viață cât de cât normală. Dar, când o femeie misterioasă (Charlize Theron), îl seduce pe Dom să intre în lumea interlopă, acesta pare că nu mai are scăpare, și, când acesta ajunge să-i trădeze pe cei care îi erau cei mai apropiați, cu toții vor fi supuși unor încercări cum nu și-au imaginat vreodată.De pe plajele din Cuba, trecând prin străzile din New York, și ajungând tocmai pe tărâmurile înghețate ale Mării Barenț, echipa noastră de elită va traversa tot globul pentru a opri un anarhist în planurile sale de a dezlănțui haosul asupra întregii lumi, dar și pentru a-l aduce înapoi acasă pe cel care i-a făcut să devină o familie.În FURIOS ȘI IUTE 8, lui Vin Diesel i se alătură o distribuție stelară, formată din Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Elsa Pataky și Kurt Russell. Alături de nou-venita Charlize Theron îi vom regăsi pe Scott Eastwood și pe multipremiata cu Oscar, Helen Mirren. Filmul e regizat de F. Gary Gray (Straight Outta Compton), și produs de Neal H. Moritz, Michael Fottrell și Vin Diesel.Luni:12:00,14:00,17:00,20:00,21:30Marti: 12:00,14:00,17:00,20:00,21:30Miercuri:14:00,17:00,18:30,20:00,21:30Joi: 17:00,18:30,20:00,21:30THE BOSS BABY-THE BOSS BABY:CINE-I SEF ACASA (AG) 3D DUBLATSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Tom McGrathCu:Kevin Spacey, Alec BaldwinGen film:ComedieDurata:97 minuteUn copil în costum și cu servietă face echipă cu fratele lui mai mare de 7 ani pentru a opri complotul mișelesc al directorului general al Puppy Co.Vineri:14:05Sambata: 12:15,14:15Duminica: 12:15,14:15Luni: 12:15,14:15Marti: 12:15,14:15Miercuri: 14:15Joi:18:00GOING IN STYLE-JAF CU STIL (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Zach BraffCu:Morgan Freeman, Michael Caine, Joey KingGen film:ComedieDurata:96 minuteCâștigătorii Premiului Oscar Morgan Freeman, Michael Caine și Alan Arkin formează o echipă de pomină și interpretează rolurile a trei prieteni de-o viață Willie, Joe și Al, care decid să riște viața liniștită de pensionar și jocurile de bingo lipsite de orice palpitație pentru un plan ilegal, atunci când toate economiile lor sunt pierdute din cauza unor tertipuri bancare. Disperați că nu-și pot plăti facturile și nu-și pot sprijini familia, cei trei iau măsuri extreme, ba chiar letale pentru o persoană la vârsta a treia: vor jefui însăși banca din cauza căreia au rămas fără bani.Vineri:14:00,18:30,19:30Sambata: 12:05,14:00,18:00Duminica: 12:05,14:00,18:30,19:45Luni: 18:00,19:50Marti: 18:00,19:50Miercuri: 14:15,18:00,19:50Joi: 19:50FUOCOAMMARE-FOC PE MARE (AG) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Gianfranco RosiCu:Samuele Pucillo, Samuele Caruana, Pietro Bartolo, Giuseppe FragapaneGen film:DocumentarDurata:106 minuteSamuele are 12 ani și trăiește pe o insulă în mijlocul mării Mediterane. Merge la școală și adoră să tragă și să vâneze cu praștia. Îi plac jocurile pe pământ, deși totul în jurul lui vorbește despre mare și despre bărbați, femei și copii care încearcă să o traverseze ca să ajungă pe insula sa. Pentru că nu este o insulă ca oricare alta. Este insula numită Lampedusa și a devenit o frontieră simbolică a Europei, traversată în ultimii 20 de ani de milioane de emigranți în căutarea libertății.Vineri:16:30Sambata: 16:30Duminica: 16:30Luni: 16:30Marti: 16:30Miercuri: 16:30Joi: 16:30GET OUT-FUGI! (N-15) 2DRegia:Jordan PeeleCu:Allison Williams, Daniel KaluuyaGen film:Horror,MisterDurata:103 minuteChris (Daniel Kaluuya, Sicario) și iubita sa, Rose (Allison Williams, Girls), au ajuns în relația lor la etapa în care acesta urmează să cunoască părinții fetei, pe Missy (Catherine Keener, Captain Phillips) și Dean (Bradley Whitford, The Cabin in the Woods).La început, Chris crede că amabilitatea exagerată a părinților fetei este doar emoție provocată de eforturile acestora de a se obișnui cu idea că aceasta e într-o relație interrasială, dar, pe măsură ce trece timpul, o serie de descoperiri bizare și din ce în ce mai tulburătoare îi dezvăluie un adevăr atât de cumplit cum nu și-ar fi putut imagina vreodată.În acest thriller captivant îi vom mai vedea pe Caleb Landry Jones (X-Men series), Stephen Root (No Country for Old Men), Milton (The Carmichael Show), Betty Gabriel (The Purge: Election Year), Marcus Henderson (Pete’s Dragon) și Lakeith Stanfield (Straight Outta Compton). Fugi! are scenariul și regia semnate de Jordan Peele (membru al duo-ului de comedieni Key and Peele), și este produs de Jason Blum, de la compania de producție Blumhouse, și de Sean McKittrick (Donnie Darko, Bad Words), Edward H. Hamm Jr. (Bad Words) și Jordan Peele.Vineri:20:30Sambata: 18:30Duminica: 20:30Luni: 15:00,17:05,19:20Marti: 15:00,17:05,19:20Miercuri: 16:15Joi: 16:15RABBIT SCHOOL-SCOALA IEPURASILOR (AG) 2D|3DDUBLATRegia:Ute von Münchow-PohlCu:Noah LeviGen film:Animație,FamilieDurata:79 minuteMax, un iepure de oraș ajunge din întâmplare într-o școală de modă veche, de unde nu poate pleca până nu deprinde arta unui adevărat iepure de Paște. Programul de pregătire este destul de sever, dar are norocul de a o avea alături pe Emmy, iar lupta cu vulpile viclene nu face decât să-i testeze curajul și încrederea în prieteni.Vineri:14:20 2D| 14:30 3DSambata: 12:30,14:20 2D| 14:30 3DDuminica: 12:30,14:20 2D| 14:30 3DLuni: 12:30,14:20 2D| 12:15 3DMarti: 12:30,14:20 2D| 12:15 3DMiercuri: 14:20 2DJoi: 15:30 3DPOWER RANGERS-POWER RANGERS (AP-12) 2DRegia:Dean IsraeliteCu:Naomi Scott, RJ Cyler, Ludi Lin, Dacre Montgomery, Becky G., Elizabeth BanksGen film:Acțiune,Aventuri,SFDurata:124 minuteProducția Lionsgate „Power Rangers” urmărește aventura a cinci adolescenți aparent obișnuiți care devin peste noapte eroi excepționali și trebuie să-și salveze orășelul natal și întreaga planetă de sub amenințarea unei forțe extraterestre. Destinul i-a ales, iar ei sunt singurii care pot înfrunta pericolul. Totuși, ca să reușească trebuie mai întâi să-și depășească problemele din viața de zi cu zi și, înainte de a fi prea târziu, să-si unească forțele pentru a deveni cu adevarat echipa Power Rangers.Seria care a cucerit o generație întreagă ajunge pe marile ecrane din 7 aprilie într-o ecranizare de proporții, realizată de producătorii Haim Saban, Brian Casentini, Wyck Godfrey și Marty Bowen. Un film distribuit de Freeman Entertainment, „Power Rangers” va fi disponibil în format 2D și 4DX.Vineri:21:30Duminica: 21:45Luni: 21:45Marti: 21:45Miercuri: 21:45Joi: 21:45VIVA-VIVA (N-15) 2DRegia:Paddy BreathnachCu:Renata Maikel Machin Blanco, Luis Alberto García, Jorge Perugorría, Héctor MedinaGen film:DramăDurata:100 minuteJesus își câștigă existența prestând servicii de machiaj și coafat pentru o trupă de travestiți din Havana, dar visul lui este să ajungă în lumina reflectoarelor. Când în sfârșit obține șansa de a fi pe scenă, un străin iese din mulțime și îi lovește. Străinul este tatăl lui, Angel, un fost boxer, absent din viața lui Jesus timp de 15 ani. În timp ce Jesus și Angel se lovesc de așteptările lor diferite, VIVA se transformă într-o poveste delicată de dragoste dintre un tată și un fiu care se luptă să se înțeleagă unul pe celălalt pentru a deveni din nou o familie.Vineri:18:50,20:50Sambata: 18:50Duminica: 18:50,20:50Luni: 18:50,20:50Marti: 18:50,20:50Miercuri: 18:50,20:50Joi: 18:50,20:50SMURFS:THE LOST VILLAGE-STRUMFII:SATUL PIERDUT (AG) 3D DUBLAT SI SUBTITRATRegia:Kelly AsburyCu:Mandy Patinkin, Rainn Wilson, Demi LovatoGen film:Animație,Aventuri,Comedie,Familie,FantasticDurata:89 minuteÎn anul 1958, animatorul belgian Pierre Culliford, supranumit Peyo, crea primele imagini cu Strumpfi – simpaticele personaje albastre care aveau să cucerească inimile publicului cinefil din toată lumea, generație după generație. Acum, povestea prinde viață într-o nouă interpretare, plină de culoare, magie și umor: animația „Ștrumpfii: Satul Pierdut”.O călătorie palpitantă îi așteaptă pe protagoniștii Strumpfița, Istețul, Bleguțul și Voinicul. Călăuziți de o hartă vrajită, străbat Pădurea Fermecată, în căutarea misteriosului sat pierdut. Dacă acolo trăiesc și alți strumpfi, trebuie neapărat să-i găsească înaintea maleficului vrăjitor Gargamel! Drumul le este presărat cu întâmplări magice și creaturi nemaivăzute, dar și cu pericole: de la flori carnivore și plante pupăcioase până la libelule cu năbădăi, multe surprize îi așteaptă la tot pasul pe năstrușnicii Strumpfi. Cei patru prieteni albaștri sunt pe punctul de a descoperi cel mai mare secret din istoria ștrumpfilor!Povestea animată transmite copiilor un mesaj pozitiv de pace și armonie, demonstrându-le puterea prieteniei și importanța muncii în echipă. Adulții vor aprecia în egală măsură aventura: personaje unice, candoare, suspans și umor din plin – iată ingredientele unei experiențe memorabile, pentru întreaga familie!Vineri:16:00 DUBLAT|17:45 SUBTITRATSambata: 16:15 SUBTITRATDuminica: 16:15 DUBLAT|18:00 SUBTITRATLuni: 16:15 DUBLATMarti: 16:15 DUBLATMiercuri: 16:15 DUBLATJoi: 16:15 DUBLATGHOST IN THE SHELL-GHOST IN THE SHELL (AP-12) 3DRegia:Rupert SandersCu:Takeshi Kitano, Scarlett Johansson, Michael PittGen film:Acțiune,Dramă,SFDurata:120 minuteÎntr-o Japonie în care mulți oameni au creiere cibernetice, ceea ce îi expune atacurilor unor hackeri, o unitate de elită, numită Section 9, condusă de personajul lui Scarlett Johansson - Major, un hibrid unic om-cyborg - va ajunge să lupte împotriva acestor hackeri care își pot obliga victimele să comită orice infracțiune.Devotată lichidării celor mai periculoși criminali și extremiști, Section 9 se vede confruntată acum cu un inamic al cărui singur scop e să distrugă definitiv progresele făcute de Hanka robotics în cybertehnologie.Un detaliu din biografia eroinei și caracteristicile sale fizice discută despre rolul major al tehnologiei în viețile noastre, dar și despre un viitor sumbru al umanității.„Ghost in the Shell” este povestea lui Major, un hibrid unic om-cyborg, care conduce o unitate specială . Filmul se bazează pe faimoasa serie manga cu același nume.Vineri:18:45,21:15Sambata: 16:15Duminica: 16:15,21:15THE STUDENT-(M)UCENICUL (N-15) 2DRegia:Kirill SerebrennikovCu:Viktoriya Isakova, Pyotr Skvortsov, Aleksandra RevenkoGen film:DramăDurata:118 minuteBazat pe controversata piesă de teatru Martyr, de Marius von Mayenburg, (M)ucenicul pune în discuție teme actuale fierbinți: fundamentalismul religios, identitatea sexuală, educația și felul în care societatea poate gestiona astfel de cazuri. Fenomenul a luat amploare în ultimii ani, inclusiv în Rusia, o țară în care Biserica Ortodoxă influențează puternic politicile statului. În (M)ucenicul, Veniamin (Petr Skvortsov), un adolescent cuprins de o criză mistică, își confruntă mama, colegii și profesorii cu Biblia în mână. Au voie fetele să ia lecții de înot la școală în bikini? Chiar e nevoie de educație sexuală în clasă? Ar trebui studiată teoria evoluției la ora de științe? Adulții sunt copleșiți de certitudinile pe care tânărul le strigă invocând Scriptura. Nimeni, în afară de Elena (Victoria Isakova), profesoara lui de biologie, nu-l va provoca pe propriul teren.Scenariul se bazează pe o controversată piesă de teatru, Martyr, care pornește de la ideea că Biblia citită de un copil sau un adolescent poate da naștere unor reacții radicale, neprevăzute. „Marius Von Mayenburg mi-a povestit că a scris această piesă după ce a citit Biblia și a descoperit niște versete foarte bizare, foarte violente, cu un înțeles dublu neașteptat. A simțit că, scoase din context, frazele astea ar putea descrie exact opusul iubirii și fraternității. Așa s-a născut piesa de teatru, de la ideea că e foarte simplu să răstălmăcești cuvintele Scripturii”, declară regizorul Kirill Serebrennikov într-un interviu pentru No FilmSchool.Una dintre cele mai puternice scene din film se petrece în timpul orei de biologie, când profesoara încearcă să le predea noțiuni de bază despre funcțiile sexualeVineri:16:00Sambata: 16:00Duminica: 16:00BEAUTY AND THE BEAST-FRUMOASA SI BESTIA (AG) 3D DUBLATRegia:Bill CondonCu:Luke Evans, Emma Watson, Dan StevensGen film:Fantastic,Muzical,Romantic,DragosteDurata:123 minuteBelle (Emma Watson) este o tânără femeie care este luată prizonieră de o bestie în castelul său, în schimbul libertății tatălui ei, Maurice (Kevin Kline). În ciuda temerilor sale, ea se împrietenește cu personalul fermecat al castelului și învață să privească dincolo de exteriorul bestiei pentru a recunoaște inima adevarată și sufletul prințului, doar că, un vânător pe nume Gaston (Luke Evans) este hotărât să o aibă pe Belle pentru el însuși și să vâneze bestia cu orice preț.Vineri:16:15 DUBLAT Sambata: 12:00 DUBLAT |18:45 SUBTITRATDuminica: 12:00 DUBLAT |18:45 SUBTITRAT