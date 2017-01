PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 13.01.2017 – 19.01.2017

Ştire online publicată Miercuri, 11 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

XXX:THE RETURN OF XANDER CAGE-TRIPUL X:INTOARCEREA LUI XANDER CAGE (AP-12) 3DAVANPREMIERARegia:D.J. CarusoCu:Vin Diesel, Deepika PadukoneGen film:Aciune,Aventuri,ThrillerDurata:107 minuteXander Cage (Vin Diesel), fost sportiv devenit agent guvernamental, e forat s ias din exilul autoimpus i s porneasc 螽tr-o curs pe via i pe moarte pe urmele lui Xiang i al echipei extrem de periculoase conduse de acesta, pentru a smulge din m毃nile lor o arm cu numele de cod “Cutia Pandorei”, care, odat activat, nu mai poate fi oprit, i care amenin s distrug lumea aa cum o cunoatem.Xander 蹎i recruteaz o echip format din indivizi dornici de adrenalin 槐 descoper o conspiraie ale c綖ei hi滾ri duc p滱 la cele mai 螽alte niveluri din guvernele internaionale.Nici de aceast dat Xander 槐 acoliii lui nu vor face economie de umor sec 槐 atitudine periculoas, 槐 e sigur c TRIPLU X: 哞TOARCEREA LUI XANDER CAGE va ridica 演afeta genului de aciune cu scene de cascadorie cum nu s-au mai v罳ut p滱 acum 螽 vreun film.Miercuri:18:40Joi:20:50DEBARQUEMENT IMMEDIAT!-ATERIZARE FORTATA! (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Philippe de ChauveronCu:Ary Abittan, Medi SadounGen film:ComedieDurata:90 minutePoliistul de frontier francez Jos Fernandez mai are o singur extr緂are de efectuat 螽ainte de mult a演eptata promovare la secia de criminalistic. 姷s deinutul s綦, Akim, victima unei erori judiciare, este confundat cu un potenial terorist 槐 urcat 螽tr-un avion spre Kabul, un loc unde nu a mai fost niciodat!Ceea ce 螽cepe ca o c緄綟orie de rutin pentru Fernandez 槐 partenerul s綦 Guy ia o 螽tors綟ur nebuneasc atunci c滱d avionul lor aterizeaz 螽 Malta, trebuind s 螽nopteze al綟uri de Akim, care nu se d 螽 l綟uri de la nimic pentru a sc綯a de extr緂are! B綟ut la cap constant de Akim, stresat p滱 la cap綟ul puterilor de munc 槐 de eforturile de a se 螸p綷a cu iubita geloas, Fernandez crede c nu se mai poate 螽t滵pla nimic r綦. Fiind blocai 螽 Malta, catastrofele se in lan. P滱 ce Akim reu榷演e s scape, 槐 螽cepe o goan nebun pres綖at cu multe complicaii nea演eptate 槐 explozive.Vineri:16:30,21:15Sambata: 16:30,21:15Duminica: 16:30,21:15Luni: 16:30,21:15Marti: 16:30,21:15Miercuri: 16:30,21:15Joi: 16:30,21:15LIVE BY NIGHT-LEGEA NOPTII (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Ben AffleckCu:Ben Affleck, Zoe Saldana, Sienna Miller, Chris Messina, Elle Fanning, Chris CooperGen film:Aciune,Crim,Dram稫urata:128 minuteScris 槐 regizat de Ben Affleck, „Legea nopii” se desf蒪oar 螽 era prohibiiei, la mijlocul anilor 20’, c滱d traficul ilegal de alcool punea toat puterea 螽 m毃nile bandelor de gangsteri, iar legea nu mai putea ine pasul.Pentru c suficient curaj 槐 ambiie garantau puterea 槐 banii, Joe Coughlin (Ben Affleck), fiul inpectorului poliiei din Boston, a renunat de mult la rigorile legii 槐 se bucur de beneficiile pe care i le aduce viaa de infractor. Dar p滱 槐 螽 r滱dul proscri槐lor exist reguli, iar Joe o 螽calc pe cea mai important, fur滱du-i banii 槐 amanta unuia dintre cei mai periculo槐 mafioi. Mi構area se 螽cheie tragic, duc滱du-l pe acesta pe un drum al r罳bun綖ii 槐 trufiei, direct 螽 inima mafiei din Tampa.Vineri:14:00,18:45Sambata: 14:00,18:45Duminica: 14:00,18:45Luni: 18:45Marti: 18:45Miercuri: 14:00,18:45Joi: 18:45JACKIE-JACKIE (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Pablo Larra璯Cu:Peter Sarsgaard, Natalie Portman, John Hurt,John Carroll LynchGen film:Biografic,Dram稫urata:100 minuteFilmul urm綖e演e drama Primei Doamne a Statelor Unite 螽 cele patru zile de dup asasinarea pre榷dintelui John F. Kennedy, petrecut 螽 1963, 螽 Dallas. Este o perioad pe care Jackie avea s-o descrie ca cea 螽 care a pierdut “iubirea vieii sale”, dar a c熇tigat “dragostea unei 螽tregi naiuni”.Vineri: 18:40Sambata: 18:40Duminica: 18:40Luni: 18:40Marti: 18:40Miercuri: 20:50Joi: 18:40THE SNOW QUEEN 3-CRAIASA ZAPEZII:FOC SI GHEATA (AG) 3D DUBLATRegia:Aleksey TsitsilinCu:Ivan Okhlobystin, Nyusha ShurochkinaGen film:AnimaieDurata:87 minute姲preun cu noul s綦 prieten, Rollan, Gerda 螽cearc s descopere adev綖ul din spatele legendei care terorizeaz inutul trolilor 槐, din gre榷al, sunt lovii de vraja focului 槐 a ghieii. Dac la 螽ceput li se pare amuzant faptul c Rollan poate produce foc din degete, iar Gerda poate 螽ghea orice, cur滱d puterile lor scap de sub control 槐 trebuie s g綼easc soluia de a reveni la normalitate.Cr緅asa Z綯ezii 槐 trolul Orm nu vor lipsi nici ei, 螽s de aceast dat 螽curc綟urile 蟊 transport pe toi prin foc 槐 ghea cu mult umor 槐 distracie c綟re noi lecii de via pe care cei mici le vor 螽v裻a.Vineri:14:15Sambata:12:15,14:15Duminica: 12:15,14:15Miercuri:14:15ASSASSINS‘S CREED-CODUL ASASINULUI (N-15) 3DRegia:Justin KurzelCu:Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Ariane Labed, Alicia Vikander, Adrien RyansGen film:Aciune,Aventuri,Istoric,SFDurata:140 minuteDesmond Miles descoper str綮echea linie de asasini profesioni演i din care se trage dup ce este r綯it de o organizaie ale c綖ei origini in de societatea secret Cavalerii Templieri 槐 care 螿 trimite 螽apoi 螽 timp pentru a recupera o seam de artefacte cu important valoare istoric.Vineri:16:00,18:30,20:45Sambata: 18:30,20:45Duminica: 18:30,20:45Luni: 16:00,18:30,20:45Marti: 16:00,18:30,20:45Miercuri: 16:00,18:30,20:45Joi: 16:00,18:30,20:45COLLATERAL BEAUTY-COLLATERAL BEAUTY: A DOUA SANSA (AP-12) 2DRegia:David FrankelCu:Will Smith, Naomie Harris, Keira Knightley,Edward NortonGen film:Dram稫urata:97 minuteHoward Inlet (Will Smith), odat un b綖bat cu o carier str緄ucit, ajunge s renune la orice speran dup ce pierde una dintre cele mai importante persoane din viaa sa. La intervenia surprinz綟oare 槐 emoionant a prietenilor lui, acesta este forat s-槐 螽frunte toate temerile 槐 s accepte realitatea 螽ainte de a pierde totul.Regizat de David Frankel „Collateral Beauty: a doua 榮ns” exploreaz cu mult emoie felul 螽 care oamenii reu榷sc s g綼easc frumusee 螽 ciuda suferinei 槐 cum iubirea, timpul 槐 moartea se completeaz reciproc astfel 螽c漮 s aduc echilibru existenei noastre.Vineri:14:10,19:00Sambata: 14:10,16:10,21:00Duminica: 14:10,16:10,21:00Luni: 19:00Marti: 19:00Miercuri: 14:10,19:00Joi: 19:00JUSTE LE FIN DU MONDE-DOAR SFARSITUL LUMII (N-15) 2DRegia:Xavier DolanCu:Marion Cotillard, Vincent Cassel, L嶧 SeydouxGen film:Dram稫urata:97 minuteDup 12 ani de absen, Louis, un t滱綖 scriitor, se 螽toarce acas pentru a-槐 anuna apropiaii despre iminena morii sale. Are loc o reuniune familial tensionat, la care orice tentativ de empatie este sabotat de incapacitatea oamenilor de a asculta 槐 de a iubi. Filmul este inspirat din piesa omonim a lui Jean-Luc Lagrace.Vineri:16:10,21:00Sambata: 12:10,19:00Duminica: 12:10,19:00Luni: 16:10,21:00Marti: 16:10,21:00Miercuri: 16:10,21:00Joi: 16:10,21:00OZZY-OZZY:MAREA EVADARE (AG) 2D|3D DUBLATRegia:Alberto RodriguezCu:Benjamin Nathan, Frank RobledanoGen film:AnimaieDurata:90 minuteFamilia Martin pleac 螽 c緄綟orie, dar c裻elul Ozzy nu 蟊 poate 螽soi. De aceea familia i-a g綼it un loc ideal unde va fi l綼at, o pensiune canin cu tot confortul. Dar locul acesta se dovede演e a fi doar de faad, pensiunea este, de fapt, o capcan construit de un diabolic r綯itor de c毃ni.Ozzy ajunge 螽 adev綖ata „pensiune” P漷漉l Albastru, o 螽chisoare pentru c毃ni, condus de ali c毃ni. El trebuie s 螽frunte pericolele 槐 s conteze pe ajutorul noilor s緅 prieteni, Chester, Fronky 槐 Doc, pentru a sc綯a 槐 a ajunge 螽 siguran acas. Ozzy, o comedie pentru copiii de toate v漷stele, un film de aventuri despre prietenie, curaj 槐 puterea de a ie槐 cu bine dintr-o situaie dificil.Sambata:16:00 3D|12:00 2DDuminica: 16:00 3D|12:00 2DTHE GREAT WALL-MARELE ZID (AP-12) 3DRegia:Zhang YimouCu:Tian Jing, Pedro Pascal, Matt DamonGen film:Aciune,Aventuri,Fantastic,Mister,ThrillerDurata:104 minuteAv滱du-l 螽 distribuie pe superstarul internaional Matt Damon, 槐 la direcia artistic pe unul din cei mai speciali stili演i vizuali ai momentului, Zhang Yimou (Hero, House of Flying Daggers), Marele Zid, produs de Legendary, este povestea unor fore de elit care se lupt cu bravur pentru soarta omenirii, 螽tr-unul din cele mai legendare locuri din lume. Marele Zid 蟊 mai are 螽 distribuie pe Jing Tian, Pedro Pascal, Willem Dafoe 槐 Andy Lau.Vineri:16:15, 20:50Sambata: 16:15, 20:50Duminica: 16:15, 20:50Luni: 16:15, 20:50Marti: 16:15, 20:50Miercuri: 16:15Joi: 16:15SING-HAI SA CANTAM! (AG) 3D DUBLAT SI SUBTITRATRegia:Garth Jennings, Christophe LourdeletCu:Tori Kelly, Matthew McConaughey, Nick Kroll,Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Seth MacFarlane, Taron EgertonGen film:Animaie,Comedie,MuzicalDurata:110 minutePlasat 螽tr-o lume similar cu a noastr, dar populat de animale, noua producie a studiourior Illuminations Entertainment (Despicable Me, Minions), Sing, 螿 are 螽 centru pe Buster Moon (Matthew McConaughey), un koala stilat, aflat la c漷ma unui teatru ale c綖ui zile glorioase au cam trecut. Optimist incorigibil - dar 槐 un mic afurisit - 蹎i iube演e teatrul mai mult dec漮 orice 槐 este gata s fac tot ce 蟊 st 螽 puteri ca s 螿 readuc la succesul de odinioar.Confruntat cu distrugerea ambiiei sale de-o via, realizeaz c mai are o singur 榮ns de a face s str緄uceasc din nou preioasa lui comoar – punerea 螽 scen a celei mai grozave competiii muzicale din c漮e au fost vreodat.姷 final merg cinci concureni: un 榣arece iubitor de jazz (Seth MacFarlane), al c綖ui discurs este la fel de iste precum trucurile sale, o adolescent elefant timid, cu o voce minunat, dar cu trac (Tori Kelly), mama epuizat a 25 de purcelu槐 (Reese Witherspoon), care visa 螽 adolescen la o carier muzical, o goril, fiu de gangster (Taron Egerton), dornic s se lase 螽 urm mo演enirea necinstit a familiei 槐 un porc spinos, fan punk rock (Scarlett Johansson), care viseaz la o carier solo dup ce a fost dat afar de colegii de trup 槐 p綖綼it de arogantul s綦 partener.Toi r綼pund anunului f綷ut de Buster cu sperana c vor avea 榮nsa de a-槐 schimba viaa.Vineri: 14:05-dublatSambata: 11:45,14:00 dublatDuminica: 11:45,14:00 dublatMiercuri: 14:05 dublat