PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 11.03.2016 – 17.03.2016

Ştire online publicată Miercuri, 09 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

LONDON HAS FALLEN-COD ROSU LA LONDRA (AP-12) 2DAVANPREMIERARegia:Babak NajafiCu: Morgan Freeman, Melissa Leo, Gerard Butler,Aaron EckhartGen film:Acțiune,Crimă,ThrillerDurata:99 minuteDupă decesul Prim Ministrului britanic, un plan diabolic de eliminare a celor mai mari lideri ai lumii este pus în aplicare la înmormântarea acestuia de către o organizație teroristă. Terifiantul plan ar duce la distrugerea capitalei Marii Britanii și aplicarea unei groaznice viziuni asupra viitorului. Sigura speranță de a opri dezastrul rezidă în implicarea Președintelui Statelor Unite ale Americii (Eckhart) și a formidabilului său Serviciu Secret - mai exact a conducătorului acestuia (Butler) - dar și a unui rigid agent al serviciului britanic MI-6 (Riley), ce nu se încrede în nimeni.Miercuri:18:30Joi:18:30KUNG FU PANDA 3-KUNG FU PANDA 3 (AG) 3D DUBLATAVANPREMIERARegia:Jennifer Yuh, Alessandro Carloni:Cu:Jack Black, Angelina Jolie, Dustin Hoffman,Jackie Chan, Lucy LiuGen film:Acțiune,Animație,Aventuri,Comedie,FamilieDurata:95 minuteDupă ce a scăpat Valea Liniștită de maleficul lord Shen, pașnicul și mâncăciosul Po se bucură de gloria faptelor sale de vitejie. Relaxarea și toate bunătățile din lume îi încântă zilele, dar fericirea nu va dura prea mult, căci dolofanul panda va avea de înfruntat o extraordinară amenințare supranaturală al cărei scop este distrugerea completă a spiritului kung fu! Trădarea unuia dintre Cei cinci furioși îl va mâhni nespus pe Po, care va trebui să dea totul pentru a dovedi valoarea inestimabilă a prieteniei și a încrederii și pentru a-i salva din nou pe locuitorii din Vale.Sambata:11:15,13:15,15:15Duminica: 11:15,13:15,15:15Miercuri: 13:15,15:15Joi: 13:15,15:15PATTAYA-AVENTURI IN PATTAYA (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Franck GastambideCu:Ramzy Bedia, Sabrina Ouazani, Franck Gastambide, Malik BentalhaGen film:ComedieDurata:100 minuteFranky și Krimo visează să evadeze din monotonia cartierului lor, pentru a pleca într-o călătorie în celebra și sulfuroasa stațiune balneară thailandeză, Pattaya. Pentru a putea ajunge acolo cu cele mai mici costuri, celor doi amici le-a venit ideea năstrușnică de a-l înscrie, fără știrea lui, pe piticul din cartierul lor, la campionatul mondial de box thailandez al Piticilor. Dar, ceea ce trebuia să reprezinte pentru ei o vacanță de vis, se va transforma în aventura cea mai ciudată și periculoasă din viața lor.Vineri:21:45Sambata: 21:45Duminica: 21:45Luni:18:30Marti:18:30Miercuri:17:30Joi:17:30TRIPLE 9-TRIPLE 9:CODUL STRAZII (IM-18) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:John HillcoatCu:Woody Harrelson, Teresa Palmer, Michelle Ang, Kate Winslet, Gal Gadot, Chiwetel EjioforGen film:Crimă,ThrillerDurata:115 minuteTriple 9 spune povestea unui grup de polițiști corupți șantajați de mafia rusească în a comite un jaf imposibil. Pentru asta ei pun la cale un „999”, codul poliției pentru cazul unui polițist împușcat. Lucrurile se complică la maxim atunci când polițistul care ar fi trebuit să fie sacrificat (Affleck) decide să ia atitudine.Vineri:20:45Sambata: 20:45Duminica: 20:45Luni: 20:45Marti: 20:45Miercuri: 20:45Joi: 20:45THE DIVERGENT SERIES:ALLEGIANT-SERIA DIVERGENT:ALLEGIANT (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Robert SchwentkeCu:Zoë Kravitz, Theo James, Shailene Woodley, Naomi Watts, Miles Teller, Maggie QGen film:Aventuri,SFDurata :121 minuteDupă cutremurătoarea revelație din Insurgent, Tris și Four sunt obligați să evadeze dincolo de zidurile care înconjoară orașul Chicago. Pe lângă pericolele necunoscute care îi așteaptă, asta mai înseamnă și să-și abandoneze pentru prima dată prietenii și familia. Tot ce știau devine irelevant în această nouă lume, iar cei doi trebuie să aleagă în cine să aibă încredere în momentul în care izbucnește un război care amenină întreaga omenire. Pentru a supraviețui, Tris va lua decizii aproape imposibile care îi vor testa curajul, puterea de sacrificiu și iubireaVineri:14:30,19:00Sambata: 12:00,14:30,19:00,21:30Duminica: 12:00,14:30,19:00,21:30Luni: 19:00,21:30Marti: 19:00,21:30Miercuri: 19:00,21:30Joi: 19:00,21:30SON OF SAUL-FIUL LUI SAUL (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:László NemesCu:Urs Rechn, Levente Molnár, Géza RöhrigGen film:Dramă,Istoric,ThrillerDurata:107 minuteSon of Saul este plasat în lagărul morții de la Auschwitz - Birkenau în 1944, iar un evreu maghiar prizonier, pe nume Saul (jucat de Géza Röhrig) este membru al Sonderkommando, un grup de prizonieri cărora li s-au dat privilegii umilitoare și iluzorii ca oameni de încredere, cu creșteri minore în rația alimentară, iar ei, în schimb, cară cadavrele din camerele de gazare în locul în care să fie arse, apoi duc cenușa departe ca să fie aruncată. Sarcina este realizată într-un ritm frenetic, mereu accelerarat, pe măsură ce aliații se apropie.Vineri:14:15,16:30,18:45,21:00Sambata: 14:15,16:30,18:45,21:00Duminica: 14:15,16:30,18:45,21:00Luni: 16:15,18:45,21:00Marti: 16:15,18:45,21:00Miercuri: 14:15,16:30,18:45,21:00Joi: 14:15,16:30,18:45,21:00A BIGGER SPLASH-PASIUNI PERICULOASE (N-15) 2DRegia:Luca GuadagninoCu:Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Matthias Schoenaerts, Dakota JohnsonGen film:Crimă,Dramă,MisterDurata :120 minuteLegenda rock Marianne Lane se recuperează pe insula vulcanică Pantelleria, alături de partenerul său Paul, când celebrul producător muzical și vechi iubit, Harry, sosește pe neașteptate, însoțit de fiica sa Penelope, și le întrerupe vacanța, aducând cu el nostalgia fără scăpare.A BIGGER SPLASH: Pasiuni periculoase este un portret senzual al dorinței, geloziei și rock and roll-ului, sub soarele mediteranean.Vineri:19:30Sambata: 19:30Duminica: 19:30Luni: 21:00Marti: 21:00Miercuri: 19:30Joi: 19:30THE MIRACLE OF TEKIR-MIRACOLUL DIN TEKIR (AP-12) 2DRegia:Ruxandra ZenideCu:Elina Löwensohn, Dorotheea Petre, Bogdan DumitracheGen film:Dramă,MisterDurata :90 minuteMara (30 ani), este vraciul unui sat de pescari din Delta Dunării, folosindu-se de un nămol special pentru a trata sătenii. Când Mara rămane gravidă și povestește sătenilor că sarcina se datorează nămolului și nu unui om, sătenii o acuză de vrăjitorie și o alungă. Ascunzându-ți sarcina, reușește să își găsească ceva de muncă într-un hotel în zona lacului Tekirghiol, care funcționează ca o clinică și centru SPA pentru oameni înstăriți, unde o întâlnește pe Lili, unul dintre clienții hotelului, o femeie bogată și frumoasă care încearcă cu înverșunare să găsească o soluție pentru problema infertilității ei. Treptat, trecutul și natura femeii misterioase iese la iveală, iar Mara și copilul ei se află în pericol.Vineri:17:30Sambata: 17:30Duminica: 17:30Luni: 16:30Marti: 16:30Miercuri: 21:45Joi: 21:45ZOOTOPIA-ZOOTROPOLIS (AG) 3D DUBLAT SI SUBTITRATRegia:Rich Moore, Jared Bush, Byron HowardCu:Shakira, Jason Bateman, Idris Elba, Ginnifer GoodwinGen film:Acțiune,Animație,Aventuri,Comedie,FamilieDurata :108 minuteÎn orașul animal Zootopia, o vulpe cu gura mare trebuie să fugă când i se înscenează o crimă. Polițistul cel mai bun din Zootopia, un iepure neprihănit, este pe urma vulpii, dar când amândoi devin țintele unei conspirații, sunt obligați să lucreze împreună și descoperă că și dușmanii naturali pot deveni cei mai buni prieteni.Vineri:13:30-dublat,18:15-subtitratSambata: 11:20,13:30-dublat,18:15-subtitratDuminica: 11:20,13:30-dublat,18:15-subtitratLuni: 15:45-dublatMarti: 15:45-dublat,Miercuri: 13:30,15:45-dublatJoi: 13:30,15:45-dublatTHE BROTHERS GRIMSBY-GRIMSBY (N-15) 2DRegia:Louis LeterrierCu:Sacha Baron Cohen, Rebel Wilson, Penélope Cruz, Mark Strong, Isla FisherGen film:ComedieDurata :82 minuteAvându-l pe Baron Cohen în rolul titular și pe Strong în rolul fratelui său, realizatorii filmului au putut atrage pe generic mai mulți actori și comici de primă mână. “Când îl vezi pe Sacha făcând comedie e ca și când ai urmări golurile lui Michael Jordan,” susține Isla Fisher, care o interpretează pe Jodie, fata de care e îndrăgostit Sebastian în film. “E ca un fel de școală de comedie, iar eu pot să spun că am învățat enorm în această privință. Totuși, noi, ceilalți, trebuia să fim serioși – personajul lui Sacha era atât de pregnant încât restul lumii trebuia să fie cât se poate de realistă.”Vineri:17:00,21:30Sambata: 17:00Duminica: 17:00Luni: 17:00Marti: 17:00Miercuri:14:30,17:00Joi: 14:30,17:00GODS OF EGYPT –ZEII EGIPTULUI (AP-12) 3DRegia:Alex ProyasCu:Nikolaj Coster-Waldau, Gerard ButlerGen film:Aventuri,FantasticDurata:100 minuteIntriga din Gods of Egypt se declanează atunci când unul dintre zei, Seth (Butler) ucide un altul, pe Osiris. Când fiul lui Osiris, Horus (interpretat Nicolaj Coster-Waldau), în încercarea de a se răzbuna, se alege cu ochii scoși, un singur om, un tânăr hoț îndrăgostit de o sclavă, se încumetă să ajute la înfrângerea zeului nebun.Vineri:15:45Sambata: 15:45Duminica:15:45Luni: 18:15Marti: 18:15TOUT EN HAUTE DU MONDE-LA CAPATUL LUMII (AG) 2DRegia:Rémi ChayéCu:Christa Théret, Antony Hickling, Féodor AtkineGen film:AnimațieDurata:81 minute1892, Saint Petersburg. Sasha, o fetiță din aristocrația rusă, a fost întotdeauna fascinată de viața de aventurier a bunicului său. Un explorator renumit, bunicul fetiței a construit o navă deosebită cu care a plecat să cucerească Polul Nord, însă nu s-a mai întors din expediția sa. Sasha pleacă pe urmele bunicului său pentru a găsi faimoasa navă și se aventurează într-o călătorie de neuitat.Sambata: 11:30Duminica: 11:30