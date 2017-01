PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 10.06.2016 - 16.06.2016

Ştire online publicată Miercuri, 08 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

NOW YOU SEE ME :THE SECOND ACT-NOW YOU SEE ME:JAFUL PERFECT (AP-12) 2DAVANPREMIERARegia:Jon M. ChuCu:Daniel Radcliffe, Lizzy CaplanGen film:Acțiune,Comedie Durata:115 minuteCei patru călăreți (Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco și noua adiție Lizzy Caplan) se întorc, din 17 iunie, in Now You See Me: Jaful Perfect 2 cu o aventură formidabilă, ridicând iluzionismul la un cu totul alt nivel care va cuprinde întreaga planetă.La doar un an după ce au păcălit FBI-ul și au câștigat admirația publicului cu cele mai spectaculoase trucuri de magie, echipa se pregătește de o nouă performanță inegalabilă cu scopul de a demonstra cruzimea unui periculos magnat din industria tehnologică.Miercuri:18:45Joi:18:45WARCRAFT-WARCRAFT:INCEPUTUL (AP-12) 3DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Duncan JonesCu:Travis Fimmel, Paula Patton, Clancy Brown,Ben FosterGen film:Acțiune,Aventuri,FantasticDurata:123 minuteLupte cumplite zguduie planeta Azeroth, căci oamenii trebuie să înfrunte orcii pentru a înclina o dată pentru totdeauna balana unei confruntări milenare. Oamenii se unesc în Aliana condusă de Anduin Lothar (Travis Fimmel), un erou de război care a sacrificat totul în luptă. Cu regele Llane Wrynn i regina Taria de partea sa, Anduin trebuie să facă tot ce-i stă în puteri pentru ca omenirea să câtige războiul. De cealaltă parte a baricadei se află Orgrim, liderul Hoardei de orci, i el dispus să sacrifice totul pentru a-i salva poporul i familia de la dispariie. Orgrim se va dovedi un redutabil inamic în războiul ce va schimba o dată pentru totdeauna AzerothVineri:14:15,16:30,19:00,21:30Sambata: 11:45,14:15,16:30,19:00,21:30Duminica: 11:45,14:15,16:30,19:00,21:30Luni: 16:30,19:00,21:30Marti: 16:30,19:00,21:30Miercuri: 14:15,16:30,19:00,21:30Joi: 14:15,16:30,19:00,21:30RIBBIT-OACHI,PRINTUL DIN JUNGLA (AG) 2D/3D-DUBLATSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Chuck PowersCu:Russell Peters, Sean Astin, Tim CurryGen film:Animație,Aventuri,ComedieDurata:88 minuteO călătorie fantastică începe uneori cu un salt mic de tot. Oachi este o broscuță care trece printr-o adevărată criză de identitate. Dacă celelalte broaște iubesc apa și ar țopăi toată ziua, el nu este deloc ca ele. Simte că locul lui nu este printre neamul broscăresc și își pune mii de întrebări despre viață...Curând însă găsește curajul de a pleca într-o călătorie importantă, la capătul căreia să afle adevărul și să știe care este locul lui în lume. Cum călătoria se anunță grea și plină de neprevăzut, se bucură că poate conta pe ajutorul bunei sale prietene, veverița zburătoare.Cei doi vor străbate uimitoarea pădure amazoniană, pentru a afla răspunsul la marile secrete ale vieții și se vor întâlni cu o mulțime de personaje, care mai de care mai colorate și mai diferite, unele prietene, altele gata să le pună bețe-n roate la fiecare pas.Vineri:14:00-3D dublat,17:00-2D dublatSambata: 12:00-3D dublat,12:30,17:00-2D dublatDuminica: 12:00-3D dublat,12:30,17:00-2D dublatLuni: 17:00-2D dublatMarti: 17:00-2D dublatMiercuri: 14:00,16:00-3D dublat,17:00-2D dublatJoi: 14:00,16:00-3D dublat,17:00-2D dublatMONEY MONSTER-MASINA DE BANI (AP-12) 2DRegia:Jodie FosterCu:George Clooney, Julia RobertsGen film:Crimă,Dramă,ThrillerDurata:95 minuteMoney Monster spune povestea unei personalităi TV, în acelai timp un guru al investiiilor de pe Wall Street, Lee Gates (Clooney). Însă atunci când unul din fanii săi ajunge să piardă toi banii familiei din cauza unui pont greit al lui Lee, lucrurile iau o întorsătură dramatică. Bărbatul îl ia ostatici pe Lee i întreaga sa echipă TV, în direct, i amenină că îl va omorî pe prezentator, dacă acesta nu reuete să crească valoarea aciunilor sale înainte ca bursa să se închidă. Rating-ul emisiunii se multiplică rapid, pe măsură ce tot mai muli localnici încep să urmărească drama în timp real.Vineri:14:30,21:15Sambata: 14:30,21:15Duminica: 14:30,21:15Luni: 21:15Marti: 21:15Miercuri: 14:30,21:15Joi: 14:30,21:15TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES:OUT OF THE SHADOWS-TESTOASELE NINJA 2(AP-12) 3DRegia:Dave GreenCu:William Fichtner, Pete Ploszek, Noel Fisher,Megan Fox, Jeremy Howard, Brian Tee, Alan RitchsonGen film:Acțiune,Aventuri,Comedie,Fantastic,SFMichelangelo, Donatello, Leonardo i Raphael se întorc pe marile ecrane în această vară pentru a se lupta cu inamici i mai puternici, i mai diabolici. Li se alătură, din nou, April O’Neil (Megan Fox) i Vern Fenwick (Will Arnett), dar au i un nou aliat: justiiarul cu mască de hochei Casey Jones (Stephen Amell).După ce superticălosul Shredder scapă din arest, îi unete forele cu cercetătorul nebun Baxter Stockman (Tyler Perry), i cu două “gorile” cu minte puină, Bebop (Gary Anthony Williams) i Rocksteady (supervedeta de wrestling Stephen “Sheamus” Farrelly), pentru a pune în micare un plan diabolic de dominaie mondială. Dar estoasele se trezesc faă în faă cu un rău i mai mare decât Shredder, cu un plan i mai periculos: infamul KrangVineri: 18:30Sambata: 13:45, 18:30Duminica: 13:45, 18:30Luni: 18:30Marti: 18:30Miercuri: 20:45Joi: 20:45BONE TOMAHAWK-TOMAHAWK-UL DE OS (IM-18) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:S. Craig ZahlerCu:Kurt Russell, Patrick Wilson, Matthew FoxGen film:Horror,WesternDurata:133 minuteUn individ aflat în afara legii conduce, în mod accidental, un grup de canibali siniștri către panicul ora Bright Hope. Ajunși aici, aceștia răpesc mai muli coloniti, printre care și soia unui fermier local. Fermierul îi ignoră piciorul rupt și se alătură echipei de salvare formată din șerif, bătrânul său ajutor și un pistolar cu voință de neclintit. Ce urmează după aceasta este o adevarată călătorie în Iadul de pe Pământ, în care eroii noștri vor înfrunta un inamic a cărui cruzime nu cunoate limite.Aciunea filmului are loc la mijlocul anilor 1800, la grania de astăzi dintre Texas i New Mexico. Kurt Russell conduce o distribuție all-star, în acest thriller curajos, plin de aciune, care ne povestește cronica unei misiuni de salvare terifiante din Vestul Sălbatic.Vineri:14:45,17:30,20:00Sambata: 12:15,14:45,17:30,20:00Duminica: 12:15,14:45,17:30,20:00Luni: 17:30,20:00Marti: 17:30,20:00Miercuri: 14:45,17:30,20:00Joi: 14:45,17:30,20:00NICE GUYS-SUPER BAIETI (N-15) 2DRegia:Shane BlackCu:Ryan Gosling, Russell Crowe, Matt Bomer, Kim BasingerGen film:Crimă,Mister,ThrillerDurata:115 minuteAcțiunea filmului „Super băieți” are loc în Los Angeles în anii ’70, când nepriceputul detectiv particular Holland March și bătăușul Jackson Healy trebuie să lucreze împreună pentru a rezolva cazul unei fete dispărute. Investigațiile lor duc spre o conspirație la nivel înalt.Vineri: 18:45Sambata: 18:45Duminica: 18:45Luni: 18:45Marti: 18:45ALICE TROUGHT THE LOOKING GLASS-ALICE IN TARA OGLINZILOR (AG) 3DRegia:James BobinCu:Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne HathawayGen film:Aventuri,Familie,FantasticDurata:113 minuteÎi vom revedea pe Mia Wasikowska în rolul lui Alice, Johhny Depp în rolul Pălărierului Nebun, în vreme ce Helena Bonham Carter i Anne Hathaway se vor transforma din nou în Regina Roie, respectiv cea Albă. Sacha Baron Cohen va înfăia noul personaj, Timpul - despre care se spune că este jumătate om-jumătate ceas. Se vor auzi din nou în goana după sursa de putere a sceptrului magic (de care Alice are nevoie pentru a-l salva pe Mad Hatter) vocile lui Alan Rickman, Stephen Fry, Michael Sheen i Timothy SpallVineri:16:00Sambata: 16:00Duminica: 16:00Luni: 16:00Marti: 16:00Miercuri: 18:30Joi: 18:30X-MEN:APOCALYPSE- X-MEN:APOCALIPSA (AP-12) 3DRegia:Bryan SingerCu:James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Oscar Isaac, Sophie TurnerGen film:Acțiune,Aventuri,Fantastic,SFDupă succesul obinut cu X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST, regizorul Bryan Singer urcă pe noi culmi franciza, cu X-MEN: APOCALYPSE, în care protagonitii X-Men se luptă cu puternicul mutant original - Apocalypse. În 1983, invincibilul i nemuritorul Apocalypse este eliberat, după ce a fost îngropat timp de mai multe milenii. Furios că semenii săi nu mai sunt privii ca nite zei, Apocalypse adună o echipă de mutani puternici, inclusiv pe descurajatul Magneto, pentru a distruge lumea i a crea o nouă ordine mondială, peste care să domnească. Pentru a pune capăt drumului către distrugere al lui Apocalypse, Raven (Jennifer Lawrence) i Profesorul X (James McAvoy) conduc o echipă de tineri X-Men într-o bătălie memorabilă cu un inamic aparent de neoprit.Vineri: 20:45Sambata: 20:45Luni: 20:45Marti: 20:45BACALAUREAT-BACALAUREAT (AP-12) 2DRegia:Cristian MungiuCu:Vlad Ivanov, Maria-Victoria Dragus, Adrian TitieniGen film:DramăDurata:128 minuteBacalaureat, cunoscut în perioada de pregătire sub numele de Fotografii de familie, spune povestea unui doctor dintr-un mic ora de provincie care trebuie să decidă care e cea mai bună cale de urmat pentru copilul lui în contextul societăii româneti de astăzi.Duminica: 20:45