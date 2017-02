PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 10.02.2017 – 16.02.2017

Ştire online publicată Miercuri, 08 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

THE LEGO BATMAN MOVIE-LEGO BATMAN FILMUL (AG) 3D DUBLAT SI SUBTITRATSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Chris McKayCu:Zach Galifianakis, Jenny Slate, Will Arnett,Ralph Fiennes, Mariah Carey, Billy Dee WilliamsGen film:Acțiune,Animație,Aventuri,Comedie,Familie,FantasticDurata:90 minuteÎn comedia animată "The LEGO Batman Movie" Bruce Wayne trebuie să facă față nu doar criminalilor care împânzesc Gotham City, ci și responsabilităților pe care le are față de băiețelul pe care l-a adoptat.Vineri:14:15-DUBLATSambata: 12:10,14:15-DUBLAT|16:30 SUBTITRATDuminica: 12:10,14:15-DUBLAT|16:30 SUBTITRATLuni: 16:30 DUBLATMarti: 16:30-DUBLATMiercuri: 14:15 DUBLAT|19:00 SUBTITRATJoi: 16:30-DUBLATFIFTY SHADES DARKER-CINCIZECI DE UMBRE INTUNECATE (IM-18)2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:James FoleyCu:Tyler Hoechlin, Luke Grimes, Jamie Dornan,Dakota JohnsonGen film:Dramă,Romantic,DragosteDurata:115 minuteÎn timp ce Christian (Jamie Dornan) se luptă cu demonii interiori, Anastasia (Dakota Johnson) trebuie să se confrunte cu furia și invidia femeilor care au fost înaintea ei."Darker" prezintă povestea Anastasiei care, la insistențele lui Christian, acceptă să se împace cu acesta. În încercarea de a-și reclădi relația cu bărbatul iubit, Anastasia este prinsă într-un vârtej de intrigi și întâmplări care o pun în cele din urmă în fața celei mai importante decizii.După despărțirea de Christian, Anastasia începe să lucreze la S.I.P. (Seattle Independent Publishing), unde îl are ca șef pe Jack Hyde (Eric Johnson), care nu este cine pare a fi. Ana se simte inconfortabil în prezența lui, deoarece devine mult prea familiar față de ea. Între timp, aceasta se împacă cu Christian, neștiind că el a cumparat S.I.P. pentru a o putea avea aproape. Christian devine gelos pe Jack și caută motive să îl concedieze. Când Jack o șantajează pe Ana în legătură cu schimbul de e-mail-uri dintre ea și Christian și îi face propuneri indecente, Ana îl lovește și fuge din clădirea S.I.P., unde se întâlnește cu Christian. Jack este concediat, lucru care îl determină să își arate adevărata față și care dezvăluie trecutul comun pe care îl are cu Christian Grey.În scenă intră Leila Williams (Bella Heathcote) și Elena Lincoln (Kim Basinger), foste partenere B.D.S.M. ale lui Christian care caută să revină în viața lui și să o înlăture pe Anastasia din peisaj.Vineri:16:30,18:30,19:00,21:30Sambata: 18:30,19:00,21:30Duminica: 18:30,19:00,21:30Luni: 16:00,18:30,19:00,21:30Marti: 16:00,18:30,19:00,21:30Miercuri: 16:00,16:30,18:30,21:30Joi: 16:00,18:30,19:00,21:30RESIDENT EVIL:THE FINAL CHAPTER-RESIDENT EVIL:CAPITOLUL FINAL (N-15) 3DRegia:Paul W.S. AndersonCu:Ali Larter, Milla Jovovich, Ruby Rose, William LevyGen film:Acțiune,Horror,SF,ThrillerDurata:105 minuteEste ultimul capitol al celei mai de succes francize de film inspirată după un joc video - a adunat peste un miliard de dolari până în prezent - bazat pe super-populara serie de jocuri video a celor de la Capcom.Acțiunea se petrece imediat după avenimentele din Resident Evil: Răsplata. Alice (Milla Jovovich) este unica supraviețuitoare a ceea ce trebuia să fie ultima bătălie a umanității împotriva celor reîntorși din morți. Acum, ea trebuie să se întoarcă acolo unde a început coșmarul - Stupul din Raccoon City, locul unde Corporația Umbrella își strânge forțele pentru lovitura de grație împotriva supraviețuitorilor apocalipsei.Vineri:14:30,17:00,19:15,21:20Sambata: 12:15,14:30,17:00,19:15,21:20Duminica: 12:15,14:30,17:00,19:15,21:20Luni: 17:00,19:15,21:20Marti: 17:00,19:15,21:20Miercuri: 14:30,17:00,19:15,21:20Joi: 17:00,19:15,21:20GOLD-GOANA DUPA AUR (AP-12) 2DRegia:Stephen GaghanCu:Toby Kebbell, Matthew McConaughey, Edgar Ramírez, Bryce Dallas HowardGen film:Aventuri,Dramă,ThrillerDurata:121 minuteKenny Wells (Matthew McConaughey) și Kay (Bryce Dallas Howard), puțin probabila lui pereche, se aventurează în jungla indoneziană în căutarea de aur.Vineri:21:00Sambata: 21:00Duminica: 21:00Luni: 21:00Marti: 21:00Miercuri: 21:00Joi: 21:00SURF`S UP 2:WAVEMANIA-CU TOTII LA SURF 2:MANIA VALURILOR (AG) 2D DUBLATRegia:Henry YuCu:Jeremy Shada, Jon Heder, Melissa SturmGen film:Animație,Comedie,Familie,SportDurata:84 minuteCody, Chicken Joe și Lani se întorc pe marile ecrane pentru cea mai spectaculoasă aventură! Cea mai radicală echipă de surferi, The Hang Five, îi pune la încercare pe Cody și gașca lui, și îi învață ce înseamnă efortul de echipă pe drumul spre cel mai legendar loc pentru surf de pe planetă.Vineri:14:00Sambata: 12:00,14:00Duminica: 12:00,14:00Miercuri: 14:00DIE REISE MIT VATER-LA DRUM CU TATA (AP-12) 2DRegia:Anca Miruna LăzărescuCu:Razvan Enciu, Ovidiu Schumacher, Alexandru MargineanuGen film:Acțiune,Comedie,DramăDurata:111 minuteArad, 1968: Frații Mihai și Emil, de origine româno-germană, au un singur lucru în comun: îngrijorarea pe care o simt față de tatăl lor bolnav. Mihai, fratele mai mare, pare să se fi împăcat cu soarta în România ceaușistă, unde este medic și, cu inima îndoită, informator al securității. Emil, însă, luptă cu înfocare împotriva amprentelor staliniste, intrând astfel în situații din care numai prudența fratelui său mai mare îl poate salva. Într-o zi, sosește vestea că tatăl lor poate fi operat la Dresda. Ne aflăm însă în anul 1968, iar ei întâlnesc în calea lor spre destinatie tancurile care aveau să fie implicate în Primăvara de la Praga.De vreme ce România refuză să se alieze cu Uniunea Sovietică, cei trei ajung într-o tabără temporară în RDG. Din cauza intervenției granița germano-cehoslovacă se închide, iar cei trei nu se mai pot întoarce înapoi în România.Negăsind o altă soluție pentru apatriere, celor trei li se oferă o viză de tranzit și le este astfel îngăduit accesul în Republica Federală Germană. Complet nepregătita familie trece peste hotare: Întâlnire neașteptată cu dușmanii de clasă - poate această situație să se termine cu bine?Vineri:14:05,19:00Sambata: 12:05,14:05,19:00Duminica: 12:05,14:05,19:00Luni: 19:00Marti: 19:00Miercuri: 14:05,19:00Joi: 19:00A DOG`S PURPOSE-CAINELE,ADEVARATUL MEU PRIETEN (AG) 2DRegia:Lasse HallströmCu:Britt Robertson, Dennis Quaid, Josh Gad, Juliet Rylance, K.J. ApaGen film:Aventuri,Comedie,Dramă,Familie,FantasticDurata:100 minuteEcranizare a îndrăgitului roman omonim semnat de W. Bruce Cameron, „Câinele, adevăratul meu prieten” prezintă destinul unui devotat patruped care își descopră menirea prin prisma stăpânilor săi, pe care îi învață să radă și să iubească.Redată din perspectiva celui mai simpatic cățel prin vocea lui Josh Gad, povestea de familie îi mai reunește în distribuție pe actorii Britt Robertson, KJ Apa, John Ortiz, Juliet Rylance, Luke Kirby, Peggy Lipton, Pooch Hall și Dennis Quaid.Vineri: 16:00Sambata: 16:00Duminica: 16:00THE ODYSSEY-ODISEEA (AG) 2DRegia:Jérôme SalleCu:Pierre Niney, Laurent Lucas, Lambert Wilson,Audrey TautouGen film:BiograficDurata:122 minuteThe Odyssey prezintă 30 de ani (perioada 1949 - 1979) din viața căpitanului Jacques-Yves Cousteau, faimosul om de știință, explorator, inventator și cineast. Personaj extrem de carismatic și un bun lider de opinie, Cousteau nu a fost lipsit de defecte, în special în ceea ce privește viața de familie.Vineri: 16:30,21:15Sambata: 16:30,21:15Duminica: 16:30,21:15Luni: 16:30,21:15Marti: 16:30,21:15Miercuri: 16:30,21:15Joi: 16:30,21:15