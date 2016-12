PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 08.01.2016 - 14.01.2016

Ştire online publicată Joi, 07 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

RIDE ALONG 2-UN POLIȚIST SI TREI SFERTURI (AP 12)2DAVANPREMIERĂRegia:Tim StoryCu:Ice Cube, Kevin HartGen film:Acțiune,ComedieCu UN POLIȚIST ȘI TREI SFERTURI, Kevin Hart și Ice Cube revin în continuarea comediei-blockbuster Un polițist și jumătate, în fruntea unei distribuții care îi include de această dată pe Benjamin Bratt, Olivia Munn, Bruce McGill, printre alții. Oare de această dată năbădăioșii cumnați vor face pace pentru a lupta împreună, dar fiecare în stilul său personal, împotriva criminalității?Miercuri:18:45Joi:18:45OOPS!NOAH IS GONE-UPS!AM PIERDUT ARCA(AG) 3D DUBLATSĂPTĂMÂNA DE PREMIERĂRegia:Toby GenkelCu:Callum Maloney, Tara FlynnGen film:AnimațieDurata:85 minuteSfârșitul lumii a venit. Potopul s-a dezlănțuit. Din fericire, pentru Dave și fiul său Finny există o Arcă menită să salveze animalele. Dar, așa cum se dovedește la fața locului, speciei lui Dave și Finny nu i se permite să intre. Furișându-se la bord cu ajutorul lui Hazel și Leah, cele două animăluțe cred că sunt în siguranță.Asta până când curioșii pui cad din arcă. Acum Finny și Leah se chinuiesc să supraviețuiască inundației de după potop și prădătorilor înfometați încercând să ajungă în vârful unui munte Dave și Hazel trebuie să facă abstracție de toate lucrurile care îi fac diferiți unul de altul, să întoarcă arca și să-și salveze puii. E clar că nu va fi o navigare ușoară.Vineri:13:30Sâmbătă::12:00,16:00Duminică:12:00,16:00Miercuri:13:30Joi:13:30JOY - JOY (AP-12) 2DSĂPTĂMÂNA DE PREMIERĂRegia: David O. RussellGen film: Drama, Istoric, ComedieDurata: 124 minJennifer Lawrence va intra în pielea casnicei Joy Mangano, femeia care a inventat tot soiul de aparate ce să ușureze munca domestică. Joy Mangano este o prezență permanentă pe Home Shopping Network cu numeroasele ei invenții, deși Miracle mop-ul a fost biletul ei către glorie și succes. Ea a devenit inventatoare încă din anii adolescenței, continuând să viseze și să inoveze chiar dacă era mamă singură cu trei copii.Vineri:20:45Sâmbătă::18:00Duminică:18:00Miercuri:20:45Joi:20:45DADDY’S HOME - TATA ÎN RAZBOI CU...TATA (AG) 2DSĂPTAMANA DE PREMIERARegia: Sean AndersGen film: ComedieDurata: 96 minTATA ÎN RĂZBOI CU... TATA e povestea strădaniilor disperate ale lui Brad (Ferrell) să intre în grațiile celor doi copii vitregi ai săi. Brad e un tip mult prea binecrescut, așa că șansele de a se apropia de aceștia scad dramatic odată cu apariția bruscă a tatălui lor natural, rebelul Dusty (Wahlberg), posesor de motocicletă tare și haine de piele de rocker. De acum, între cei doi începe un adevărat război pentru afeciunea celor doi copii. Să fie adevărat că, atunci când doi se ceartă, al treilea câștigă?Vineri:18:45,21:00Sâmbătă:: 18:45,21:00Duminică: 18:45,21:00Miercuri:21:00Joi:21:00THE DANISH GIRL - DANEZA (N-15) 2DSĂPTĂMÂNA DE PREMIERĂRegia: Tom HooperGen film: Biografic, DramaDurata: 120 minEste anul 1910, iar pictorița Gerda Gottlieb așteaptă un model. Acesta întârzie să apară, așa că Gerda îl roagă pe soțul ei, Einar, să îmbrace desuuri de damă pentru a-i poza. Niciunul dintre ei nu știe că acest eveniment minor le va schimba viețile: Einar se va reinventa treptat sub numele de Lili Elba, iar două decenii mai târziu va deveni primul bărbat din lume care va suporta o operație de schimbare a sexului.Vineri:19:15Sâmbătă:: 19:15Duminică: 19:15Miercuri: 19:15Joi: 19:15THE FOREST - PADUREA BLESTEMATĂ(IM-18) 2DSĂPTĂMÂNA DE PREMIERĂRegia:Jason ZadaCu:Taylor Kinney, Stephanie Vogt, Natalie DormerGen film:HorrorRidicându-se terifiantă și grandioasă la poalele Muntelui Fuji din Japonia, legendara pădure Aokigahara constituie decorul plin de suspans al thrillerului supranatural Pădurea blestemată.O americană, Sara (interpretată de Natalie Dormer din Game of Thrones și The Hunger Games), pleacă la drum pentru a o căuta pe sora sa geamănă, Jess (Natalie Dormer în dublu rol), care dispăruse în mod misterios. Frustrat de comportamentul lui Jess, soțul Sarei, Rob (interpretat de Eoin Macken din The Night Shift) nu reușește cu niciun preț s-o facă pe soția lui să renunțe la această călătorie lungă și periculoasă.După ce trece pe la școala unde preda Jess, inventiva Sara pornește ea însăși spre pădurea blestemată. Însoțită de o nouă cunoștință a sa, jurnalistul Aiden (Taylor Kinney din Chicago Fire), ea intră în pădure ignorând avertismentul care spunea că “trebuie să țină poteca.” Ghidul japonez, Michi (starul japonez Yukiyoshi Ozawa), care-i conduce prin pădure, s-a angajat să-i protejeze pe amândoi, dar la căderea nopții, văzând că nu-i poate convinge să iasă din pădure, îi lasă să-și petreacă singuri noaptea în pădurea populată de spirite rele.În curând, teama o va face pe Sara să piardă legătura cu realitatea; mai mult, ea începe să pună la îndoială tot ceea ce spune Aiden, inclusiv faptul că el n-ar fi cunoscut-o niciodată pe Jess. Hotărâtă să descopere adevărul în legătură cu soarta surorii ei, Sara va trebui să se confrunte singură cu spiritele chinuite și furioase, care îi transformă în pradă pe toți cei care îndrăznesc să vină în contact cu ele. Spiritele malefice, care o așteaptă pe Sara la fiecare cotitură, o fac să cadă într-un întuneric înfricoșător cu care va trebui să se lupte dacă vrea să scape cu viață.Vineri:21:30Sâmbătă:: 21:30Duminică: 21:30Miercuri: 21:30Joi: 21:30QUEEN AND COUNTRY - PENTRU REGINĂ ȘI ȚARĂ (AP 12)2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:John BoormanCu:Vanessa Kirby, David Thewlis, Richard E. GrantGen film:DramăDurata:114 minuteQueen and Country își desfășoară acțiunea în anii ’50 și se concentrează asupra unui tânăr englez, crescut la Londra în timpul Celui de-al doilea Război Mondial, care se alătură armatei britanice pentru a lupta în Războiul din Coreea.Vineri: 16:15, 19:00, 21:15Sâmbătă: 16:15, 19:00, 21:15Duminică: 16:15, 19:00, 21:15Miercuri: 16:15,19:00, 21:15Joi: 16:15,19:00,21:15THE PEANUTS MOVIE - PEANUTS: FILMUL LUI SNOOPIE SI CHARLIE BROWN (AG) 3DDUBLATRegia:Steve MartinoGen film:Animație,Aventuri,ComedieDurata:93 minuteSnoopy pornește în cea mai mare misiunea a sa: el și echipa lui iau cerul cu asalt ca să-și ducă la capăt răzbunarea, în timp ce cel mai bun prieten al lui, Charlie Brown, începe acasă propria lui călătorie epică.Vineri:16:00Sâmbătă: 14:00Duminică: 14:00Miercuri: 16:00Joi: 16:00POINT BREAK – LA LIMITA EXTREMA (AP-12) 3DRegia: Ericson CoreGen film: Actiune, Crima, Sport, ThrillerDurata: 113 minLA LIMITA EXTREMĂ este un thriller de acțiune plin de adrenalină, producție a companiei Alcon Entertainment, în care un tânăr agent FBI, Johnny Utah (Luke Bracey), se infiltrează într-un grup de sportivi de elită mereu în căutarea de senzații tari, condus de charismaticul Bodhi (Edgar Ramirez), pentru a investiga dacă suspiciunile legate de implicarea acestora într-o serie de infracțiuni executate în manieră extremă și neobișnuită sunt reale. Aflat sub acoperire, cu viața mereu în pericol iminent, Utah e decis să facă orice pentru dovedi că aceștia sunt vinovați de acea serie de crime de neconceput.Vineri:18:30Sâmbătă: 20:30Duminica: 20:30Miercuri: 18:30Joi: 18:30SNOW QUEEN 2 – CRAIASA ZAPEZII 2 (AG) 3DDUBLATRegia: Aleksey TsitsilinGen film: AnimatieDurata: 78 minDupă ce au reușit să oprească planurile malefice ale Crăiesei Zăpezii, trolii au început să se bucure de libertate fără limite. De când a fost aliatul principal în marea victorie, trolul Orm a devenit eroul tuturor. Totuși, statutul de ajutor nu îl mulțumește, de aceea entuziastul personaj începe să împrăștie povești de-a dreptul ridicole, conform cărora el este adevăratul erou. De unul singur a învins-o pe Crăiasă și acum urmează să ia în căsătorie o frumoasă prințesă și să moștenească o avere uriașă!Vineri:13:15Sâmbătă: 11:45,13:30Duminică: 11:45,13:30Miercuri: 13:15Joi: 13:15STAR WARS :EPISODE VII/ THE FORCE AWAKENS/ STAR WARS : TREZIREA FORTEI (AG) 3DRegia: J.J. AbramsGen film: Acțiune, Aventuri, Fantastic, SFDurata: 136 minuteAcțiunea din sequel are loc la 35 de ani de la evenimentele din episodul VI al francizei. O nouă aventură intergalactică și o nouă răfuială între Imperiu și forțele Rezistenței, conduse de Poe Dameron (Oscar Isaac), va avea loc. Kylo Ren, personajul negativ interpretat de Adam Driver, face promisiunea de a termina ce a început Darth Vader.De partea cealaltă a baricadei sunt Rey (Daisy Ridley) și Finn (John Boyega), care vor găsi un țel după întâlnirea cu Han Solo (Harrison Ford). „Trezirea Forței” din titlul filmului e un comentariu direct la evoluția celor doi protagonilti.Roboțelul BB-8, Chewbacca și prințesa Leia, interpretată de aceeași Carrie Fisher, își au propriul rol în evoluția evenimentelorVineri:15:00Sâmbătă:15:00Duminică: 15:00Miercuri: 15:00Joi: 15:00SISTERS - SURORI BUNE SI NEBUNE (N-15) 2DRegia: Jason MooreGen film: ComedieDurata: 118 minTina Fey și Amy Poehler se reunesc pentru comedia SURORI BUNE ȘI NEBUNE, noul film al lui Jason Moore, regizorul comediei Pitch Perfect, despre două surori nu foarte apropiate care sunt chemate de urgență la casa părintească pentru… a-și goli dormitoarele copilăriei, căci părinții lor s-au decis că e timpul să vândă casa. Disperate să reaprindă flacăra zilelor lor glorioase de când erau liceence, surorile pun la cale o petrecere care să-i facă pe foștii lor colegi de liceu să nu le uite niciodată. Ceea ce începe ca un cocktail civilizat, ca între adulți, se transformă încet-încet în cel mai sălbatic party pe care cele două surori și invitații lor, l-au văzut vreodată, dar și într-o experiență eliberatoare și care le deschide tuturor drumul către maturizarea adevărată.Vineri:14:15,17:00Sâmbătă: 14:15,17:00Duminica: 14:15,17:00Miercuri: 14:15,17:00Joi: 14:15,17:00MUSTANG - MUSTANG (AP-12) 2DTarif: 10 lei/biletRegia: Deniz Gamze ErgüvenGen film: DramaDurata: 100 minEste începutul verii. Într-un sat din nordul Turciei, Lale și cele patru surori ale sale se întorc de la școală, jucându-se cu un grup de băieți. Jocurile lor, considerate necuviincioase de familie, provoacă un scandal cu consecințe neprevăzute. Progresiv, părinții lor transformă casa într-o închisoare. Treburile casnice înlocuiesc activitățile școlare și căsătorii sunt aranjate. Cele cinci surori, conduse de dorința de libertate, răstoarnă limitele impuse de către familia lor.Vineri:13:45Sâmbătă: 13:45Duminica: 13:45Miercuri: 13:45Joi: 13:45