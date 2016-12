PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 06.05.2016 – 12.05.2016

Ştire online publicată Miercuri, 04 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

MOTHER‘S DAY-MAMA,CE ZI! (AP-12) 2DAVANPREMIERARegia:Garry MarshallCu:Jennifer Aniston, Julia Roberts, Kate Hudson,Jason SudeikisGen film:Comedie,RomanticDurata:118 minuteNu există modalitate mai bună de a sărbători femeia decât cu o comedie semnată de regizorul Garry Marshall, cu actorii Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Kate Hudson și Julia Roberts în rolurile principale.Filmul surprinde poveștile mai multor familii care se pregătesc să petreacă împreună o zi specială, plină de surprize. Fie că e vorba despre o nouă idilă, despre o iubire pierdută sau lipsa dragostei, sărbătoarea care se apropie rapid se anunță a fi memorabilă. „Mamă, ce zi!” este un film complex, amuzant și emoționant în care orice femeie se poate regăsi.Miercuri:19:15,21:30Joi: 19:15,21:30THE COMMUNE-COMUNITATEA (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Thomas VinterbergCu:Ulrich Thomsen, Trine Dyrholm, Julie Agnete Vang, Fares FaresGen film:Dramă,FamilieDurata:90 minuteInspirat din copilăria lui Vinterberg din anii ’70, filmul spune povestea complicată a câtorva cupluri trecute de prima tinerețe care se hotărăsc să se mute împreună în aceeași casă pentru a încerca să evite rutina inerentă a mariajului.Vineri:19:30Samabata: 19:30Duminica: 19:30Luni: 19:15Marti: 19:15Miercuri: 19:30Joi: 19:30CAPTAIN AMERICA:CIVIL WAR-CAPITANUL AMERICA:RAZBOI CIVIL (AP-12) 3DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Anthony Russo, Joe RussoCu:Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Elizabeth OlsenGen film:Acțiune,SF,ThrillerDurata:146 minutePrăpădul stârnit de Ultron pe Terra face guvernele lumii să se întrebe dacă există vreo ansă să îi ină în frâu pe supereroi. O lege mondială îi obligă pe acetia să se deconspire autorităilor. Dacă Tony Stark susine legea, Căpitanul America crede că aceasta limitează libertăile individuale. Ali supereroi se aliază poziiilor celor doi Răzbunători, iar curând se va ajunge la un război civil al supereroilor. Cine va învinge i cu ce pre?Vineri:13:30,16:15,19:00Samabata: 11:30,16:15,19:00Duminica: 11:30,16:15,19:00Luni: 16:15,19:00,21:45Marti: 16:15,19:00,21:45Miercuri: 13:00,15:45,18:30,21:15Joi: 13:00,15:45,18:30,21:1503.BYPASS-03.BYPASS (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Nap ToaderCu:Medeea Marinescu, Alexandru Potocean,Gabriel SpahiuGen film:DramăDurata:90 minuteAciunea filmului „03.ByPass” se desfăoară pe parcursul unei ture de noapte a unui echipaj de salvare: o doctoriță, asistentul-amant și oferul-ambulanier. Cei trei aduc la spital un bătrân singur, muribund, dar care are ascuni sub saltea zeci de teancuri de bani.Vineri:18:45Samabata: 12:45,18:45Duminica: 12:45,18:45Luni: 21:45Marti:21:45Miercuri: 15:30,21:45Joi: 15:30,21:45CHIC!-CHIC! (AG) 2DRegia:Jérôme CornuauCu:Marina Hands, Laurent Stocker, Fanny Ardant,Eric ElmosninoGen film:ComedieDurata:103 minuteHélène Birk este mâna de fier care conduce prestigioasa casă de modă a renumitei creatoare Alicia Ricosi. Recentul eșec sentimental îi aduce Aliciei un blocaj creativ total, într-un moment cum nu se poate mai nepotrivit, când ar fi trebuit să lucreze contra cronometru la următoarea sa colecție haute couture. Hélène are de-acum un rol dificil: va trebui să găsească o soluție pentru a-i reda Aliciei talentul creativ.Vineri:21:45Samabata: 21:45Duminica: 21:45Luni: 21:30Marti:21:30Miercuri: 21:45Joi: 21:45MA MA-MA MA (N-15) 2DRegia:Julio MedemCu:Àlex Brendemühl, Penélope Cruz, Asier EtxeandiaGen film:DramăDurata:111 minutema ma spune povestea emoționantă a Magdei, o femeie din Spania perioadei de criză 2010-2012, pentru care veștile proaste se succedă cu o viteză amețitoare: mai întâi șomajul, apoi soțul o părăsește pentru altă femeie mai tânără, plus un diagnostic medical necruțător. Cu toate acestea, Magda găsește puterea să lupte în continuare.Vineri:16:45Sambata: 16:45Duminica:16:45Luni: 19:30Marti: 19:30Miercuri: 19:30Joi: 19:30MY SKINNY SISTER-SLABANOAGA DE SORA-MEA (AP-12) 2DRegia:Sanna LenkenCu:Rebecka Josephson, Henrik Norlén, Amy DiamondGen film:Dramă:FamilieDurata:95 minuteChiar când intră în interesanta lume a adolenscenei Stella descoperă că sora ei mai mare Katja, pe care o copiază în orice face, ascunde o dereglare digestivă. Afeciunea va distruge linitea familiei. O poveste despre gelozie, dragoste i trădare spusă cu umor i multă căldură.Vineri:14:30,20:45Sambata: 14:30,20:45Duminica: 14:30,20:45Luni: 19:30Marti: 19:30Miercuri: 19:30Joi: 19:30BASTILLE DAY-ATAC DE ZIUA NATIONALA (AP-12) 2DRegia:James WatkinsCu:Richard Madden, Kelly Reilly, Idris Elba,Charlotte Le BonGen film:AcțiuneDurata:90 minuteMichael Mason (Richard Madden, ‘GAME OF THRONES’) e un ho de buzunare care trăiete la Paris, i care, când fură o geantă care conine mai mult decât un portofel, se trezete vânat de CIA. Sean Briar (Idris Elba, ‘LUTHER’, PROMETHEUS), agentul trimis pe urmele lui, îi dă seama repede că Michael e doar un pion într-un joc mult mai mare, dar că poate deveni cel mai important atu al său pentru a putea descoperi o conspiraie masivă.Acionând împotriva ordinelor primite, Briar îl recrutează pe Michael ca să-i folosească talentul la buzunăreli pentru a da de sursa corupiei. Urmează o cursă contracronometru în următoarele 24 de ore, în care cei doi parteneri neateptai descoperă că amândoi au devenit inte vii i că, de acum încolo, nu se pot baza decât unul pe celălalt pentru a putea elimina un inamic ascuns i extrem de periculos.Vineri:14:30,21:30Sambata: 14:30,21:30Duminica: 14:30,21:30Luni: 18:45Marti: 16:30,21:00Miercuri: 15:00,17:15Joi: 15:00,17:15ROBINSON CRUSOE- ROBINSON CRUSOE (AG) 3D – DUBLATRegia:Vincent Kesteloot, Ben StassenCu:Matthias SchweighöferGen film:AnimațieDurata:90 minutePe o minusculă insulă exotică trăiete Vineri, un papagal exuberant, înconjurat de prietenii săi din acel paradis tropical. Dar Vineri nu se poate împiedica să viseze la călătorii în care să descopere lumea întreagă. După o furtună violentă, Vineri i prietenii lui se trezesc faă în faă cu o creatură ciudată: Robinson Crusoe.Vineri îi dă seama primul că străinul euat pe plajă e biletul lui de plecare de pe insulă pentru a pleca să exploreze lumi noi. La rândul său, Crusoe înelege repede că ansa lui de a supraviei pe insula aceea este să se împrietenească cu Vineri i celelalte animale.Vineri:17:45-dublatSambata:12:00,14:30,17:45-dublatDuminica: 12:00,14:30,17:45-dublatMiercuri:17:45-dublatJoi:17:45-dublatSHEEP AND WOLVES – UN LUP PRINTRE OI (AG) 3D-DUBLATRegia: Andrey Galat, Maxim VolkovCu: Neil Landau, Maksim SveshnikovGen film:AnimatieDurata:80 minuteÎntr-o ară îndepărtată, într-un mic sat pitoresc amplasat printre pajiti verzi i dealuri, trăiete o turmă de oi fără griji. Dar viaa lor pastorală i lipsită de stres este întreruptă atunci când un pachet de lupi stabilete în tabăra din apropiere.Vineri:16:00-dublatSambata:16:00-dublatDuminica: 16:00-dublatMiercuri: 16:00-dublatJoi: 16:00-dublatTHE HUNTSMAN:WINTER‘S WAR – RAZBOINICUL VANATOR SI CRAIASA ZAPEZII (AP-12) 3DRegia:Cedric Nicolas-TroyanCu:Chris Hemsworth, Charlize TheronGen film:Acțiune,Aventuri,Dramă,FantasticLumea fantastică din Războinicul Vânător se dezvoltă acum pentru a ne arăta cât de periculos de legate sunt destinele lui Eric, vânătorul războinic, i ale maleficei regine Ravenna. Chris Hemsworth i Charlize Theron îi reiau rolurile în Războinicul Vânător I Crăiasa Zăpezii, o aventură epică spectaculoasă, în care îi vom mai vedea pe Emily Blunt, Jessica Chastain, Nick Frost. Regizorul Cedric Nicolas-Troyan (Maleficent, Alice in Wonderland) revine în spatele camerelor de filmat pentru o nouă poveste spectaculoasă.Vineri: 22:00Sambata: 22:00Duminica:22:00RISEN- MISTERUL INALTARII (AP-12) 2DRegia:Kevin ReynoldsCu:Tom Felton, Peter Firth, María Botto, Joseph Fiennes, Antonio GilGen film:Acțiune,Aventuri,Dramă,MisterDurata:107 minuteRisen urmărește povestea biblică a Învierii, redată prin ochii unui necredincios. Clavius, un influent tribun militar roman și ajutorul lui, Lucius, sunt însărcinați să afle ce s-a întâmplat cu Yahshua în săptămânile de după crucificare și să demonstreze ca netemeinice zvonurile despre un Mesia ridicat la cer.Vineri:17:00,19:15Sambata: 17:00,19:15Duminica: 17:00,19:15Luni: 16:30,21:00Marti: 18:45THE JUNGLE BOOK –CARTEA JUNGLEI (AP-12) 3D DUBLAT Regia:Jon FavreauCu:Scarlett Johansson, Idris Elba, Neel Sethi, Bill Murray, Jamie DornanGen film:Aventuri,Dramă,FantasticCelebra colecie de povestiri a lui Rudyard Kipling are parte de o nouă ecranizare în regia lui Jon Favreau. Vom vedea cum micul Mowgli este crescut de lupoaica Raksha în junglă, devenind prieten la cataramă cu voiosul urs Baloo i precauta panteră neagră Bagheera. Pornit în căutarea familiei sale, Mowgli va trebui să-l înfrunte pe regele maimuelor, pe înfometatul piton Kaa, dar i pe fiorosul tigru Shere Khan, spaima întregii jungle! Va reui micul Mowgli să-i regăsească părinii?Vineri:14:00-dublatSambata: 14:00-dublatDuminica: 14:00-dublatLuni: 17:00-dublatMarti:17:00-dublatMiercuri: 14:00-dublatJoi: 14:00-dublat