PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 04.11.2016 – 10.11.2016

TROLLS-TROLII (AG) 3D DUBLAT SAPTAMANA DE PREMIERARegia:Walt Dohrn, Mike MitchellCu:Zooey Deschanel, Justin Timberlake, John Cleese, Jeffrey Tambor, Gwen Stefani, Anna KendrickGen film:Animaie,Aventuri,Familie,FantasticDurata:92 minutePopularele juc綖ii-troli inventate de t滵plarul scandinav Thomas Dam ajung 螽 sf漷it pe marele ecran. Trolii ne invit 螽 lumea lor extraordinar, c綷i totul le st 螽 putere micuilor de doar cinci centimetri 螽緄ime. Avem ocazia s afl緆 cum i-au obinut trolii p綖ul at漮 de colorat, asta printre c滱tece i o mulime de efecte speciale...Vineri:13:15,15:00,17:00-dublatSambata:11:30,13:15,15:00,17:00-dublatDuminica: 11:30,13:15,15:00,17:00-dublatLuni: 17:00-dublatMarti: 17:00-dublatMiercuri: 13:15,15:00,17:00-dublatJoi: 13:15,15:00,17:00-dublatHACKSAW RIDGE-FARA ARMA IN LINIA INTAI (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERA Regia:Mel GibsonCu:Vince Vaughn, Teresa Palmer, Sam Worthington, Andrew GarfieldGen film:Biografic,Dram,Romantic,DragosteDurata:131 minuteFilmul lui Gibson spune povestea contestatarului adventist Desmond Doss, care a refuzat s ucid sau s poarte arme datorit convingerilor sale religioase, dar a servit ca medic, al綟uri de americanii care au luptat 螸potriva japonezilor 螽 Pacific.Filmul se concentreaz pe b綟緄ia de la Okinawa din 1945, unde Doss s-a ocupat de unul singur de 75 de r緋ii, chiar sub focul inamic. A fost decorat cu Medalia de Onoare a Congresului pentru curajul s綦, de preedintele american Harry Truman.Vineri:13:30,18:30Sambata: 13:30,18:30Duminica: 13:30,18:30Luni: 18:30Marti: 18:30Miercuri: 13:30,18:30Joi: 13:30,18:30DOCTOR STRANGE-DOCTOR STRANGE (AP-12) 3DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Scott DerricksonCu:Rachel McAdams, Mads Mikkelsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict CumberbatchGen film:Aciune,Aventuri,FantasticDurata:115 minuteC滱d str緄ucitul, dar egocentricul neurochirurg Stephen Strange i pierde abilitatea de a opera 螽 urma unui accident, un viitor sumbru pare s-i fie destinat. Dar o 螽t滎nire providenial cu Cel Str綮echi, un 螽elept vr綝itor retras 螽 sih綼trie pe culmile din Himalaya, i-ar putea deschide lui Strange calea c綟re secretele magiei. Numai c Cel str綮echi, deranjat de egoismul lui Strange, se va l綼a cu greu convins s-l transforme 螽 螽v綷elul s綦. Va reui doctorul s devin Vr綝itorul Suprem, gata s apere P緆滱tul de forele magice din Univers?Vineri:14:00,16:30,19:00,21:20Sambata: 14:00,16:30,19:00,21:20Duminica: 14:00,16:30,19:00,21:20Luni: 16:30,19:00,21:20Marti: 16:30,19:00,21:20Miercuri: 14:00,16:30,19:00,21:20Joi: 14:00,16:30,19:00,21:20OUIJA:ORIGIN OF EVIL-OUIJA (N-15) 2DRegia:Mike FlanaganCu:Lulu Wilson, Lin Shaye, Elizabeth Reaser,Annalise BassoGen film:Horror,ThrillerDurata:99 minuteLos Angeles, 1967. O v緂uv introduce un nou num綖 螽 seria ei de mici scamatorii i 螽el綟orii cu care i ctig existena, 螽s invit 螽 casa ei, f綖 s vrea, o for c漮 se poate de real i de malefic. C滱d fiica cea mic a femeii cade prad unui spirit nemilos, fragila familie trebuie s 螽frunte temeri inimaginabile pentru a o salva pe cea mic i pentru a trimite entitatea 螽apoi de unde a venit.Vineri:21:00Sambata: 21:00Duminica: 21:00Luni: 21:00Marti: 21:00Miercuri: 21:00Joi: 21:00AFACEREA EST (AP-12) 2DRegia:Igor CobileanskiCu:Ion S綯daru, Constantin Pucau, Daniel Busuioc, Anne Marie CherticGen film:Comedie,Dram稫urata:87 minuteAfacerea Est spune povestea unei prietenii dintre doi moldoveni, Marian (Constantin Pucau), un intelectual de provincie, i Petro (Ion Sapdaru), un oportunist plin de idei. Cei doi se av滱t 螽tr-o c緄綟orie nebuneasc 螽 c綦tarea banilor necesari pentru a-i 螽deplini visurile: Marian vrea s se c綼綟oreasc cu Veronica (Anne Marie Chertic), 螽 timp ce Petro i dorete o macara pe care s-o 螽chirieze. Ei decid s devin parteneri de afaceri i 螽cep s lucreze la un plan: s v滱d un vagon de potcoave. Planurile li se dau peste cap, dar cu toate acestea Marian i Petro nu i pierd optimismul i 螽cearc alte metode de a se c綯綟ui.Vineri:16:15,18:50Sambata: 16:15,18:50Duminica: 16:15,18:50Luni: 16:15,18:50Marti: 16:15,18:50Miercuri: 16:15,18:50Joi: 16:15,18:50THE ACCOUNTANT:THE ACCOUNCTANT-CIFRE PERICULOASE (N-15) 2DRegia:Gavin O’ConnorCu:Jon Bernthal, Jeffrey Tambor, J.K. Simmons,Ben Affleck, Anna KendrickGen film:Aciune,Crim,Dram,ThrillerDurata:128 minuteC熇tig綟or a dou premii Oscar, actorul Ben Affleck (“Batman vs. Superman: Zorii Drept裻ii”) este Christian Wolff, un savant matematician care are o relaie mai bun cu numerele dec漮 cu oamenii, 螽 drama regizat de Gavin O’Connor “The Accountant: Cifre periculoase”.Sub o acoperire anost, Christian ine contabilitatea unora dintre cele mai periculoase organizaii criminale din lume. 姷 momentul 螽 care autorit裻ile ajung pe urmele lui, acesta 蹎i ofer serviciile unui client legitim: o companie de robotic 螽 al c綖ui bilan apar discrepane de milioane de dolari. Lupta pentru supravieuire 螽cepe atunci c滱d Chstistian descoper neregulile financiare din firm.Vineri:21:15Sambata: 21:15Duminica: 21:15Luni: 21:15Marti: 21:15Miercuri: 21:15Joi: 21:15TONI ERDMANN-TONI ERDMANN (N-15) 2DRegia:Maren AdeCu:Peter Simonischek, Sandra HllerGen film:Comedie,Dram Durata:164 minuteFilmul ni-l prezint pe Peter Simonischek 螽 rolul unui tat care vine dup fiica lui (Sandra Huller) la Bucureti pentru a o 螽va simul umorului.Vineri:15:50Sambata: 15:50Duminica: 15:50Luni: 15:50Marti: 15:50Miercuri: 15:50Joi: 15:50JACK REACHER:NEVER GO BACK-JACK REACHER:SA NU TE INTORCI NICIODATA! (AP-12) 2DRegia:Edward ZwickCu:Tom Cruise, Danika Yarosh, Cobie Smulders,Aldis Hodge, Robert KnepperGen film:Aciune,Crim,Dram,Mister,ThrillerDurata:118 minuteAciunea 螿 prezint pe Reacher 螽 drum spre vechea sa baz militar din Virginia, pentru a lua cina cu o femeie numit recent comandatul bazei. 姷s, c滱d ajunge acolo, este acuzat de acte de violen asupra unui coleg i de viol. Cum nu-i amintete de niciuna dintre aceste “sc綯綖i”, protagonistul este hot綖漮 s fac totul pentru a iei basma curat i a scoate adev綖ul la lumin.Vineri:18:45Sambata: 18:45Duminica: 18:45Luni: 18:45Marti: 18:45Miercuri: 18:45Joi: 18:45GRUFFALO SI PRIETENII LUI (AG) 2D DUBLAT Regia:Max Lang, Jakob Schuh, Uwe Heidsch飆ter,Johannes Weiland, Jan Lachauer, Jeroen Jaspaert, Daniel SnaddonCu:Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane,James Corden, Tom Wilkinson, John Hurt,Simon PeggGen film:Animaie,FamilieCele patru animaii scurte bazate pe c綖ile best-seller pentru copii, scrise de Julia Donaldson i ilustrate de Axel Scheffler, ajung pe marile ecrane!Gruffalo/The Gruffalo (2009) - Un oricel iste se plimb prin p緂ure i p綷緄ete o mulime de animale de prad. Nominalizat la Oscar 螽 2011.Puiul lui Gruffalo/The Gruffalo’s child (2011) - Puiul lui Gruffalo ignor sfaturile tat緄ui i se strecoar afar din b漷log 螽 plin iarn, 螽 c綦tarea oarecelui-Mare-i-R綦.Aventuri pe-o coad de m綟ur/Room on the Broom (2012 ) - Poveste magic despre prietenie i despre familie, cu o vr綝itoare bun care invit pe coada m綟urii ei o mulime de prieteni: un c毃ne, o pas綖e i o broasc, spre disperarea pisicii. M綟ura de-abia rezist greutii tot mai mari, iar vr綝itoarea de-abia reuete s scape din gura unui dragon fioros, cu ajutorul noilor s緅 prieteni care 螿 螽frunt pe dragon 螽 mod ingenios. Nominalizat la Oscar 螽 2014.Domnul B裻 s-a r綟綷it/Stick man (2015) - Domnul B i Doamna B tr緅esc 螽tr-o cas 螽 copac, 螸preun cu cei trei copii ai lor. Domnul B pornete 螽tr-o aventur teribil, 螽frunt滱d anotimpurile. Se va 螽toarce oare la timp acas, de Cr綷iun?Patru poveti dr緁ue 螽 acelai film.Vineri:14:10Sambata: 12:00,14:10Duminica: 12:00,14:10Miercuri: 14:10Joi: 14:10FIVE-FIVE (AP-12) 2DRegia:Igor GotesmanCu:Pierre Niney, Margot Bancilhon, Igor Gotesman, Idrissa Hanrot, Fran蔞is CivilGen film:ComedieDurata:102 minuteFive este o comedie despre cinci prieteni vechi, care devin colegi de apartament. Unul dintre ei pl綟ete chiria pentru toi, dar cur滱d r緆滱e f綖 bani i ajunge s v滱d marijuana pentru a pl綟i facturile. Rolul de dealer 蟊 aduce numai necazuri i acesta cade prad lumii periculoase a drogurilor.Vineri:20:45Sambata: 20:45Duminica: 20:45Luni: 20:45Marti: 20:45Miercuri: 20:45Joi: 20:45KUBO AND THE TWO STRINGS-KUBO SI LAUTA MAGICA (AG) 3DDUBLAT Regia:Travis KnightCu:Ralph Fiennes, Matthew McConaughey,Charlize Theron, Art ParkinsonGen film:AnimaieDurata:101 minuteKubo i l綦ta magic este o aventur animat plasat 螽tr-o Japonie fantastic creat de legendarul studio Laika. Isteul Kubo, un adolescent bun la suflet, c綖uia 蟊 d voce Art Parkinson din Game of Thrones, duce o via modest, spun滱d poveti oamenilor din orelul lui de batin de pe malul m綖ii, printre care Hosato (George Takei), Akihiro (Cary-Hiroyuki Tagawa) i Kameyo (Brenda Vaccaro). Existena linitit 蟊 e dat peste cap 螽 momentul c滱d invoc f綖 s vrea un spirit din trecut, care n綮緄ete din ceruri pe p緆滱t pentru aduce la bun sf漷it o vendetta veche de c滱d lumea.Kubo i unete forele cu Maimua (Charlize Theron) i cu Scarabeu (Matthew McConaughey), i pornete 螽tr-o aventur extraordinar pentru a-i salva familia, dar i pentru a dezlega misterul tat緄ui s綦, mort acum, odinioar cel mai mare samurai pe care omenirea l-a cunoscut vreodat.Cu ajutorul l綦tei sale magice, Kubo trebuie s se lupte cu zei i cu montri, printre care cei mai fioroi sunt Regele Moon (Ralph Fiennes), dar i diabolicele surori Gemene (Rooney Mara). Va reui el, oare, s deslueasc secretul motenirii sale, s-i reuneasc familia, i s-i 螸plineasc, astfel, destinul eroic?Sambata: 11:45-DUBLAT Duminica: 11:45-DUBLAT