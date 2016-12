PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 04.03.2016 - 10.03.2016

Ştire online publicată Miercuri, 02 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

THE DIVERGENT SERIES:ALLEGIANT-SERIA DIVERGENT:ALLEGIANT (AP-12) 2DAVANPREMIERARegia:Robert Schwentke Cu:Zoë Kravitz, Theo James, Shailene Woodley, Naomi Watts, Miles Teller, Maggie Q Gen film:Aventuri,SFDurata :121 minuteDupă cutremurătoarea revelație din Insurgent, Tris și Four sunt obligați să evadeze dincolo de zidurile care înconjoară orașul Chicago. Pe lângă pericolele necunoscute care îi așteaptă, asta mai înseamnă și să-și abandoneze pentru prima dată prietenii și familia. Tot ce tiau devine irelevant în această nouă lume, iar cei doi trebuie să aleagă în cine să aibă încredere în momentul în care izbucnește un război care amenință întreaga omenire. Pentru a supravieșui, Tris va lua decizii aproape imposibile care îi vor testa curajul, puterea de sacrificiu și iubirea.Joi:21:15A BIGGER SPLASH-PASIUNI PERICULOASE (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Luca Guadagnino Cu:Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Matthias Schoenaerts, Dakota Johnson Gen film:Crimă,Dramă,MisterDurata :120 minuteLegenda rock Marianne Lane se recuperează pe insula vulcanică Pantelleria, alături de partenerul său Paul, când celebrul producător muzical și vechi iubit, Harry, sosește pe neașteptate, însoțit de fiica sa Penelope, și le întrerupe vacanța, aducând cu el nostalgia fără scăpare.A BIGGER SPLASH: Pasiuni periculoase este un portret senzual al dorinței, geloziei și rock and roll-ului, sub soarele mediteranean.Vineri:16:00Sambata:16:00Duminica:16:00Luni:18:30Marti:21:00Miercuri:21:00Joi:16:00THE MIRACLE OF TEKIR-MIRACOLUL DIN TEKIR (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Ruxandra Zenide Cu:Elina Löwensohn, Dorotheea Petre, Bogdan Dumitrache Gen film:Dramă,MisterDurata :90 minuteMara (30 ani), este vraciul unui sat de pescari din Delta Dunării, folosindu-se de un nămol special pentru a trata sătenii. Când Mara rămane gravidă și povestește sătenilor că sarcina se datorează nămolului și nu unui om, sătenii o acuză de vrăjitorie și o alungă. Ascunzându-ți sarcina, reușește să își găsească ceva de muncă într-un hotel în zona lacului Tekirghiol, care funcționează ca o clinică i centru SPA pentru oameni înstăriți, unde o întâlnește pe Lili, unul dintre clienții hotelului, o femeie bogată și frumoasă care încearcă cu înverșunare să găsească o soluție pentru problema infertilității ei. Treptat, trecutul și natura femeii misterioase iese la iveală, iar Mara și copilul ei se află în pericol.Vineri:21:00Sambata:21:00Duminica:21:00Luni:16:00Marti:16:00Miercuri:16:00Joi:18:30ZOOTOPIA-ZOOTROPOLIS (AG) 3D DUBLAT SI SUBTITRATSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Rich Moore, Jared Bush, Byron Howard Cu:Shakira, Jason Bateman, Idris Elba, Ginnifer Goodwin Gen film:Acțiune,Animație,Aventuri,Comedie,FamilieDurata :108 minuteÎn orașul animal Zootopia, o vulpe cu gura mare trebuie să fugă când i se înscenează o crimă. Polițistul cel mai bun din Zootopia, un iepure neprihănit, este pe urma vulpii, dar când amândoi devin țintele unei conspirații, sunt obligați să lucreze împreună și descoperă că și dușmanii naturali pot deveni cei mai buni prieteni.Vineri:13:30-dublat,18:15-subtitratSambata: 11:15,13:30-dublat,18:15-subtitratDuminica: 11:15,13:30-dublat,18:15-subtitratLuni: 15:45-dublat,18:15-subtitratMarti: 15:45-dublat,18:15-subtitratMiercuri: 13:30-dublat,18:15-subtitratJoi: 13:30-dublat,18:15-subtitratTHE BROTHERS GRIMSBY-GRIMSBY (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Louis Leterrier Cu:Sacha Baron Cohen, Rebel Wilson, Penélope Cruz, Mark Strong, Isla Fisher Gen film:ComedieDurata :82 minuteAvându-l pe Baron Cohen în rolul titular și pe Strong în rolul fratelui său, realizatorii filmului au putut atrage pe generic mai mulți actori și comici de primă mână. “Când îl vezi pe Sacha făcând comedie e ca și când ai urmări golurile lui Michael Jordan,” susține Isla Fisher, care o interpretează pe Jodie, fata de care e îndrăgostit Sebastian în film. “E ca un fel de școală de comedie, iar eu pot să spun că am învățat enorm în această privință. Totuși, noi, ceilalți, trebuia să fim serioși - personajul lui Sacha era atât de pregnant încât restul lumii trebuia să fie cât se poate de realistă.”Vineri:14:45,18:45,20:45Sambata: 12:45,14:45,18:45,20:45Duminica: 12:45,14:45,18:45,20:45Luni:16:45,18:45,20:45Marti: 16:45,18:45,20:45Miercuri:14:45,16:45,18:45Joi: 14:45,16:45,18:45CAPTURE THE FLAG-FURA STEAGUL,SALVEAZA LUNA (AG) 3D-DUBLATRegia:Enrique GatoCu:Camilo García, Michelle Jenner, Javier BalasGen film:Animație,Aventuri,ComedieDurata:97 minuteMike Goldwing, un puști curajos de 12 ani, e fiu și nepot de astronaui NASA. Bunicul său, venerat pe vremuri, acum e uitat de toată lumea și trăiește izolat de familie după ce și-a ratat șansa de a participa la misiunea Apollo XI cu Neil Armstrong și Buzz Aldrin. Dar, când un miliardar excentric pune la cale un plan diabolic de a zbura pe Lună pentru a distruge steagul american pus acolo de echipajul de pe Apollo XI, Mike se îmbarcă clandestin într-o navetă spațială, pornind spre o aventură magnifică. Însoțit de bunicul său, dar și de Amy și Marty, cei mai buni prieteni ai săi, și de un cameleon isteț, Mike e hotărât să fure steagul, să salveze Luna, dar și să-și reunească familia.Sambata: 12:00Duminica: 12:00Miercuri:14:00Joi:14:00USTUROI-USTUROI (AG) 2DRegia:Lucian AlexandrescuCu:Elena Ivanca, Tibi Covaci, Darius Stoica,Sebastian TopanGen film:ComedieDurata:90 minuteIeremia Ceapă, un băiat rrom dintr-un sat pierdut al Transilvaniei, România, se plânge celui mai bun prieten, Nicușor, de sărăcia pe care o îndură familia sa și de faptul că fratele său vrea să se căsătorească cu fiica bogatului Usturoi, dar nu are bani pentru asta. Cei doi fug de la școală către marele oraș pentru a deveni actori și a-și creea un trai mai bun. Drumul lor este presărat cu aventuri, de la situații periculoase cu oameni dificili, la o posibilă întâlnire cu Poliția atunci când încearcă să meargă fără bilet cu trenul, dar în final ajung teferi la Cluj. Din păcate planul lor de a deveni actori se năruie și cei doi sunt trimiși acasă cu mașina Poliției. Pe drum află un secret ce va salva ziua și va facilita căsătoria fratelui lui Ieremia cu frumoasa fată a lui Usturoi.Vineri:14:00Sambata: 14:00Duminica: 14:00SPOTLIGHT-SPOTLIGHT (N-15) 2DRegia:Tom McCarthyCu:Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams, Stanley TucciGen film:Biografic,Dramă,Istoric,ThrillerDurata:128 minuteFilmul se va concentra asupra lungii perioade de timp în care au avut loc abuzurile sexuale ale preoților catolici pedofili, investigate în amănunt de o echipă de jurnaliști ale publicației Boston Globes, ce a primit numele Spotlight Team. Investigația, ce a scandalizat o lume întreagă și a produs schimbări majore în cadrul Bisericii Catolice, a fost inițiată de către editorul șef de atunci al publicației, Marty Barton (Schreiber), ajutat de Walter ‘Robby’ Robinson (Keaton) i reporterii Michael Rezendes (Ruffalo), Sacha Pfeiffer (McAdams) i Matt Carroll.Vineri:18:30Sambata: 18:30Duminica: 18:30Luni:16:45,18:45,20:45Marti: 21:00Miercuri: 18:30Joi: 21:00GODS OF EGYPT –ZEII EGIPTULUI (AP-12) 3DRegia:Alex ProyasCu:Nikolaj Coster-Waldau, Gerard ButlerGen film:Aventuri,FantasticDurata:100 minuteIntriga din Gods of Egypt se declanează atunci când unul dintre zei, Seth (Butler) ucide un altul, pe Osiris. Când fiul lui Osiris, Horus (interpretat Nicolaj Coster-Waldau), în încercarea de a se răzbuna, se alege cu ochii scoi, un singur om, un tânăr hoț îndrăgostit de o sclavă, se încumetă să ajute la înfrângerea zeului nebun.Vineri:20:30Sambata: 20:30Duminica:15:45, 20:30Luni: 20:30Marti: 20:30Miercuri: 15:45, 20:30Joi: 15:45, 20:30DEADPOOL-AKA X-MEN ORIGINS:DEADPOOL (N-15) 2DRegia:Tim MillerCu:Ryan Reynolds, Gina CaranoGen film:Acțiune,Fantastic,SFDurata:106 minuteAcest film va fi un “reboot” total al personajului din X-Men Origins: Wolverine.Supranumit “mercenarul cu gură mare”, Deadpool obține, în urma unui experiment militar care dorea să redea abilitatea de regenerare rapidă a lui Wolverine, puteri incredibile (invulnerabilitatea la puteri telepatice și telekinezice, rezistența la droguri și toxine, dar și prelungirea vieții grație puterilor de refacere ale organismului său). Acestea vin, însă, și cu unele inconveniente: instabilitatea psihică și un fizic desfigur.Vineri:15:45Sambata: 15:45JANE GOT A GUN-JANE:JANE:LUPTA PENTRU SUPRAVIETUIRE (N-15) 2DRegia:Gavin O’ConnorCu:Natalie Portman, Joel Edgerton, Ewan McGregorGen film:Acțiune,Dramă,WesternDurata:98 minuteNatalie Portman interpretează rolul principal în acest western regizat de Gavin O’Connor. Ea este Jane Hammond o femeie care, după ce soul îi este ameninat de către o bandă de răufăcători, apelează la un fost iubit (Joel Edgerton) pentru a-l salva. Doar că liderul bandei (Ewan McGreggor) nu se va da în lături de la nimic pentru a-i ucide inta.Vineri:16:45Sambata: 16:45Duminica: 16:45TOUT EN HAUTE DU MONDE-LA CAPATUL LUMII (AG) 2DRegia:Rémi ChayéCu:Christa Théret, Antony Hickling, Féodor AtkineGen film:AnimațieDurata:81 minute1892, Saint Petersburg. Sasha, o fetiță din aristocrația rusă, a fost întotdeauna fascinată de viața de aventurier a bunicului său. Un explorator renumit, bunicul fetiței a construit o navă deosebită cu care a plecat să cucerească Polul Nord, însă nu s-a mai întors din expediția sa. Sasha pleacă pe urmele bunicului său pentru a găsi faimoasa navă și se aventurează într-o călătorie de neuitat.Sambata: 11:30Duminica: 11:30JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE-JURNALUL UNEI CAMERISTE (N-15) 2DRegia:Benoît JacquotCu:Vincent Lindon, Léa SeydouxGen film:DramăDurata:96 minuteJurnalul unei cameriste este o adaptare a romanului cu acelai nume, al lui Octave Mirbeau, despre o tânără frumoasă și ambiioasă, Celestine, care lucrează ca o cameristă pentru un cuplu bogat în Frana. Întâmplările au loc la începutul secolului al XX-lea.Lea Seydoux, în rolul lui Celestine, joacă tânăra cameristă, curtată și admirată pentru frumusețea ei, care tocmai a fost angajată la casa familiei bogate Lanlaire, lângă Paris. Celestine are de-a face cu avansurile domnului Lanlaire și strictețea doamnei Lanlaire în același timp. Totodată aici face cunoștință cu Joseph, grădinarul preaiubit al familiei, pentru care simte o fascinație insalubră.Filmul ne călăuzează prin viața de zi cu zi al unei sat micuț și liniștit de lângă Parisul decadent și prin viețile și soarta personajelor aparținând de două grupuri sociale opuse.Vineri:14:30Sambata: 14:30Duminica: 14:30Luni: 14:30Marti: 14:30Miercuri: 21:15Joi: 21:15LA LOI DU MARCHE-LEGEA PIETEI (AG) 2DRegia:Stéphane BrizéCu:Vincent LindonGen film:DramăDurata:93 minuteLa 51 de ani, după 20 de luni în șomaj, Thierry își găsește un nou loc de muncă, însă acesta îl pune în fața unei dileme morale. Poate accepta orice, doar ca să-și păstreze serviciul?Vineri:21:00Sambata: 21:00Duminica: 21:00Luni: 21:30Marti: 21:30Miercuri: 17:00Joi: 17:00RAMS-DESPRE OAMENI SI OI (AP-12) 2DRegia:Grímur HákonarsonCu:Theodór Júlíusson, Sigurđur Sigurjónsson, Jon Benonysson, Charlotte BűvingGen film:DramăDurata:90 minuteÎntr-o vale izolată din Islanda, Gummi și Kiddi trăiesc unul lângă celălalt, împărțind o turmă de oi de rasă pură, considerată una dintre cele mai bune din țară. Cei doi sunt premiași constant pentru berbecii lor. Cu toate că împart pământul și stilul de viață, frații nu și-au mai vorbit de patru decenii. Atunci când o boală incurabilă (scrapie – o afecțiune a sistemului nervos) infectează turma lui Kiddi, toată valea devine amenințată iar autoritățile decid să eutanasieze animalele pentru a opri răspândirea. Însă frații nu pot accepta asta aa că luptă, Kiddi cu puca, Gummi cu mintea, să îi salveze animalele.Vineri:19:15Sambata: 19:15Duminica: 19:15Luni: 17:00Marti: 17:00Miercuri: 14:30Joi: 14:30BILLION STAR HOTEL-BILLION STAR HOTEL (N-15) 2DRegia:Alecs NastoiuCu:Rudy Moca, Nicu Mihoc, Dan RadulescuGen film:DramăDurata:92 minuteBillion Star Hotel este un film în regia lui Alecs Năstoiu, avându-i în rolurile principale pe Rudy Moca, Nicu Mihoc , Dan Radulescu si Teo Marton. Este reconstituirea dramelor sufletești a trei personaje aparent ciudate - Sica Generalu’, Panait Surdu si Arthur Popescu, care se întâlnesc într-un moment zero, într-un tren al vieții. Este o poveste cârpită din povești, spusă cu răbdare de Tata Rudi unui puști “atent” care “înfulecă” povestea și, cu minuțiozitate, ordonează piesele acestui puzzle cu mii și mii de stele pe el.Vineri:17:00Sambata: 17:00Duminica: 17:00Luni: 19:15Marti: 19:15Miercuri: 19:15Joi: 19:15