PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 03.06.2016 – 09.06.2016

Ştire online publicată Miercuri, 01 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

WARCRAFT-WARCRAFT:INCEPUTUL (AP-12) 3DAVANPREMIERARegia:Duncan JonesCu:Travis Fimmel, Paula Patton, Clancy Brown,Ben FosterGen film:Aciune,Aventuri,FantasticDurata:123 minuteLupte cumplite zguduie planeta Azeroth, c綷i oamenii trebuie s 螽frunte orcii pentru a 螽clina o dat pentru totdeauna balana unei confrunt綖i milenare. Oamenii se unesc 螽 Aliana condus de Anduin Lothar (Travis Fimmel), un erou de r罳boi care a sacrificat totul 螽 lupt. Cu regele Llane Wrynn 槐 regina Taria de partea sa, Anduin trebuie s fac tot ce-i st 螽 puteri pentru ca omenirea s c熇tige r罳boiul. De cealalt parte a baricadei se afl Orgrim, liderul Hoardei de orci, 槐 el dispus s sacrifice totul pentru a-槐 salva poporul 槐 familia de la dispariie. Orgrim se va dovedi un redutabil inamic 螽 r罳boiul ce va schimba o dat pentru totdeauna AzerothMiercuri:16:00,18:30,21:00Joi: 16:00,18:30,21:00MONEY MONSTER-MASINA DE BANI (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Jodie FosterCu:George Clooney, Julia RobertsGen film:Crim,Dram,ThrillerDurata:95 minuteMoney Monster spune povestea unei personalit裻i TV, 螽 acela槐 timp un guru al investiiilor de pe Wall Street, Lee Gates (Clooney). 姷s atunci c滱d unul din fanii s緅 ajunge s piard toi banii familiei din cauza unui pont gre槐t al lui Lee, lucrurile iau o 螽tors綟ur dramatic. B綖batul 螿 ia ostatici pe Lee 槐 螽treaga sa echip TV, 螽 direct, 槐 amenin c 螿 va omor pe prezentator, dac acesta nu reu榷演e s creasc valoarea aciunilor sale 螽ainte ca bursa s se 螽chid. Rating-ul emisiunii se multiplic rapid, pe m綼ur ce tot mai muli localnici 螽cep s urm綖easc drama 螽 timp real.Vineri:14:30,19:15Sambata: 14:30,19:15Duminica: 14:30,19:15Luni: 19:15Marti: 19:15Miercuri: 14:30,19:15Joi: 14:30,19:15TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES:OUT OF THE SHADOWS-TESTOASELE NINJA 2(AP-12) 3DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Dave GreenCu:William Fichtner, Pete Ploszek, Noel Fisher,Megan Fox, Jeremy Howard, Brian Tee, Alan RitchsonGen film:Aciune,Aventuri,Comedie,Fantastic,SFMichelangelo, Donatello, Leonardo 槐 Raphael se 螽torc pe marile ecrane 螽 aceast var pentru a se lupta cu inamici 槐 mai puternici, 槐 mai diabolici. Li se al綟ur, din nou, April O’Neil (Megan Fox) 槐 Vern Fenwick (Will Arnett), dar au 槐 un nou aliat: justiiarul cu masc de hochei Casey Jones (Stephen Amell).Dup ce supertic緄osul Shredder scap din arest, 蹎i une演e forele cu cercet綟orul nebun Baxter Stockman (Tyler Perry), 槐 cu dou “gorile” cu minte puin, Bebop (Gary Anthony Williams) 槐 Rocksteady (supervedeta de wrestling Stephen “Sheamus” Farrelly), pentru a pune 螽 mi構are un plan diabolic de dominaie mondial. Dar 溳stoasele se trezesc fa 螽 fa cu un r綦 槐 mai mare dec漮 Shredder, cu un plan 槐 mai periculos: infamul KrangVineri: 13:45,16:15,18:45,21:00Sambata: 13:45,16:15,18:45,21:00Duminica: 13:45,16:15,18:45,21:00Luni: 16:15,18:45,21:00Marti: 16:15,18:45,21:00Miercuri: 13:45Joi: 13:45BONE TOMAHAWK-TOMAHAWK-UL DE OS (IM-18) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:S. Craig ZahlerCu:Kurt Russell, Patrick Wilson, Matthew FoxGen film:Horror,WesternDurata:133 minuteUn individ aflat 螽 afara legii conduce, 螽 mod accidental, un grup de canibali sini演ri c綟re pa槃icul ora Bright Hope. Ajun槐 aici, ace演ia r綯esc mai muli coloni演i, printre care 槐 soia unui fermier local. Fermierul 蹎i ignor piciorul rupt 槐 se al綟ur echipei de salvare format din 榷rif, b綟r滱ul s綦 ajutor 槐 un pistolar cu voin de neclintit. Ce urmeaz dup aceasta este o adevarat c緄綟orie 螽 Iadul de pe P緆滱t, 螽 care eroii no演ri vor 螽frunta un inamic a c綖ui cruzime nu cunoa演e limite.Aciunea filmului are loc la mijlocul anilor 1800, la grania de ast罳i dintre Texas 槐 New Mexico. Kurt Russell conduce o distribuie all-star, 螽 acest thriller curajos, plin de aciune, care ne poveste演e cronica unei misiuni de salvare terifiante din Vestul S緄batic.Vineri:13:30,20:45Sambata: 13:30,20:45Duminica: 13:30,20:45Luni: 20:45Marti: 20:45Miercuri: 13:30,20:45Joi: 13:30,20:45NICE GUYS-SUPER BAIETI (N-15) 2DRegia:Shane BlackCu:Ryan Gosling, Russell Crowe, Matt Bomer, Kim BasingerGen film:Crim,Mister,ThrillerDurata:115 minuteAciunea filmului „Super b緅ei” are loc 螽 Los Angeles 螽 anii ’70, c滱d nepriceputul detectiv particular Holland March 槐 b綟綦滾l Jackson Healy trebuie s lucreze 螸preun pentru a rezolva cazul unei fete disp綖ute. Investigaiile lor duc spre o conspiraie la nivel 螽alt.Vineri:17:00,21:20Sambata: 17:00,21:20Duminica: 17:00,21:20Luni: 17:00,21:20Marti: 17:00,21:20Miercuri: 17:00,21:20Joi: 17:00,21:20ALICE TROUGHT THE LOOKING GLASS-ALICE IN TARA OGLINZILOR (AG) 3DRegia:James BobinCu:Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Anne HathawayGen film:Aventuri,Familie,FantasticDurata:113 minute姽 vom revedea pe Mia Wasikowska 螽 rolul lui Alice, Johhny Depp 螽 rolul P緄綖ierului Nebun, 螽 vreme ce Helena Bonham Carter 槐 Anne Hathaway se vor transforma din nou 螽 Regina Ro槐e, respectiv cea Alb. Sacha Baron Cohen va 螽f裻i榮 noul personaj, Timpul - despre care se spune c este jum綟ate om-jum綟ate ceas. Se vor auzi din nou 螽 goana dup sursa de putere a sceptrului magic (de care Alice are nevoie pentru a-l salva pe Mad Hatter) vocile lui Alan Rickman, Stephen Fry, Michael Sheen 槐 Timothy SpallVineri:14:00,19:00Sambata: 14:00,19:00Duminica: 14:00,19:00Luni: 19:00Marti: 19:00Miercuri: 14:00,19:00Joi: 14:00,19:00X-MEN:APOCALYPSE- X-MEN:APOCALIPSA (AP-12) 3DRegia:Bryan SingerCu:James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, Oscar Isaac, Sophie TurnerGen film:Aciune,Aventuri,Fantastic,SFDup succesul obinut cu X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST, regizorul Bryan Singer urc pe noi culmi franciza, cu X-MEN: APOCALYPSE, 螽 care protagoni演ii X-Men se lupt cu puternicul mutant original — Apocalypse. 姷 1983, invincibilul 槐 nemuritorul Apocalypse este eliberat, dup ce a fost 螽gropat timp de mai multe milenii. Furios c semenii s緅 nu mai sunt privii ca ni演e zei, Apocalypse adun o echip de mutani puternici, inclusiv pe descurajatul Magneto, pentru a distruge lumea 槐 a crea o nou ordine mondial, peste care s domneasc. Pentru a pune cap綟 drumului c綟re distrugere al lui Apocalypse, Raven (Jennifer Lawrence) 槐 Profesorul X (James McAvoy) conduc o echip de tineri X-Men 螽tr-o b綟緄ie memorabil cu un inamic aparent de neoprit.Vineri: 21:15Sambata: 21:15Duminica:121:15Luni: 21:15Marti: 21:15Miercuri: 21:15Joi:21:15BACALAUREAT-BACALAUREAT (AP-12) 2DRegia:Cristian MungiuCu:Vlad Ivanov, Maria-Victoria Dragus, Adrian TitieniGen film:Dram稫urata:128 minuteBacalaureat, cunoscut 螽 perioada de preg綟ire sub numele de Fotografii de familie, spune povestea unui doctor dintr-un mic ora de provincie care trebuie s decid care e cea mai bun cale de urmat pentru copilul lui 螽 contextul societ裻ii rom滱e演i de ast罳i.Vineri: 16:30Sambata: 16:30Duminica: 16:30Luni: 16:30Marti: 16:30Miercuri: 16:30Joi: 16:30GOOD NIGHT MOMMY-NOAPTE BUNA,MAMI! (N-15) 2DRegia:Veronika Franz, Severin FialaCu:Susanne Wuest, Lukas Schwarz, Elias SchwarzGen film:Dram,Fantastic,Horror,ThrillerDurata:99 minute姷 ar槐a verii, 螽tr-o cas izolat de la ar, doi gemeni de zece ani 蹎i a演eapt mama. C滱d se 螽toarce, are capul 螽f蒪urat 螽 bandaje 螽 urma unei operaii estetice 槐 totul se schimb. Dur 槐 distant, mama 蹎i separ familia de lumea 螽conjur綟oare. Tot mai convin槐 c femeia de l滱g de ei nu mai este mama lor, gemenii sunt hot綖禓i s afle adev綖ul, indiferent de mijloace.Vineri: 16:00Sambata: 16:00Duminica:16:00Luni: 16:00Marti:16:00Miercuri: 18:45Joi: 18:45THE GIRL KING-REGINA KRISTINA (N-15) 2DRegia:Mika Kaurism鄢iCu:Sarah Gadon, Michael Nyqvist, Malin BuskaGen film:Biografic,Dram,Istoric,Romantic,DragosteDurata:106 minuteThe Girl King este portretul str緄ucitoarei 槐 extravagantei Kristina a Suediei, regin de la v漷sta de 6 ani, care a luptat cu forele conservatoare care se 螸potriveau ideilor ei de modernizare a 綖ii 槐 care erau intolerani cu maturizarea ei sexual.Vineri: 18:30Sambata: 18:30Duminica: 18:30Luni: 18:30Marti: 18:30Miercuri: 16:15Joi: 16:15ANGRY BIRDS MOVIE: ANGRY BIRDS FILMUL (AG) 3D DUBLAT Regia:Clay Kaytis, Fergal ReillyCu:Jason Sudeikis, Josh Gad, Danny McBrideGen film:Aciune,Animaie,ComedieDurata:97 minuteInspirat de unul dintre cele mai populare jocuri din ultimul deceniu, Angry Birds are 螽 centrul ateniei p綼綖etul dintr-o p緂ure colorat. La ce s in eroii mai mult dec漮 la preioasele lor ou, garanie a perpetu綖ii speciei? Doar c ou緄e sunt 槐 un ingredient delicios pe masa maleficilor 槐 螽treprinz綟orilor porci verzi, gata de orice pentru a-槐 螸bog裻i festinurile cu o a榮 delicates. C滱d ou緄e dispar ca prin minune, pic pe umerii descurc綖eului Red (Jason Sudeikis), a partenerului s綦 de n緂ejde Chuck (Josh Gad) 槐 a explozivului Bomb (Danny McBride) s le recupereze...Sambata: 12:00 3D-dublatDuminica: 12:00 3D-dublat