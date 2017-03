PROGRAM CITYPLEX CONSTANŢA 03.03.2017 – 09.03.2017

PROGRAM CITYPLEX CONSTANȚA 03.03.2017 – 09.03.2017

2017 OSCAR NOMINATED SHORTS ANIMATIONS - NOMINALIZĂRI OSCAR 2017 SCURT METRAJE ANIMAȚII (AG) 2DVineri: 18:20Sâmbătă: 12:30, 18:20Duminică: 12:30, 18:20Miercuri: 16:00Joi: 16:002017 OSCAR NOMINATED SHORTS FILMS - NOMINALIZĂRI OSCAR 2017 PACHET 5 SCURT METRAJE (AG) 2DVineri: 20:00Sâmbătă: 20:00Duminică: 20:00Luni: 20:00Marți: 20:00Miercuri: 20:00Joi: 20:00MOONLIGHT - ÎN LUMINA LUNII (N-15) 2DAVANPREMIERĂRegia: Barry JenkinsCu: Shariff Earp, Naomie Harris, Mahershala Ali,Janelle Monáe, Alex R. HibbertGen film: DramăDurata: 111 minuteÎn lumina lunii/Moonlight urmărește un tânăr american de culoare, din copilărie și până la maturitate, în timp ce se străduiește să-și găsească sensul în lume. Povestea atemporală despre legături umane și descoperirea de sine conturează un portret dinamic al vieții contemporane afro-americane și o intensă meditație personală și poetică asupra identității, familiei, prieteniei și dragostei.Miercuri: 18:45Joi: 18:45KONG: SKULL ISLAND-KONG: INSULA CRANIILOR (AP-12) 3DAVANPREMIERĂRegia: Jordan Vogt - RobertsCu: Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Corey Hawkins, Brie LarsonGen film: Acțiune, Aventuri, FantasticDurata: 118 minuteÎn acțiunea SF „Kong: Insula Craniilor“ producătorii blockbuster-ului „Godzilla“ reinventează povestea de început a unuia dintre cei mai puternici monștri. Producția Warner Bros. Pictures are premieră la cinema în data de 10 martie 2017.Regizat de Jordan Vogt - Roberts, filmul prezintă expediția pe o insulă virgină din Pacific a unei echipe de savanți, soldați și exploratori. Departe de tehnologia modernă, aceștia se aventurează pe domeniul sălbatic al marelui Kong, intrând astfel într-o confruntare supremă dintre om și natură. Pe domeniul uriașei primate nu există niciun loc sigur pentru omenire, iar echipa trebuie să își folosească toate cunoștințele pentru a supraviețui.Miercuri: 21:00Joi: 21:00LOGAN - LOGAN (N-15) 2DSĂPTĂMÂNA DE PREMIERĂRegia: James MangoldCu: Patrick Stewart, Hugh Jackman, Elizabeth Rodriguez, Doris MorgadoGen film: Acțiune, Dramă, SFDurata: 137 minuteÎn viitorul apropiat, oboseala îl va opri pe Logan să îl îngrijească pe Profesorul X, grav bolnav și aflat într-o ascunzătoare aflată la granița mexicană. Dar încercările lui Logan de a se ascunde de lume și de urmările faptelor sale iau sfârșit odată cu apariția unui tânăr mutant ghidat de forțele întunecate.Vineri: 15:45, 18:30, 21:15Sâmbătă: 15:45, 18:30, 21:15Duminică: 15:45, 18:30, 21:15Luni: 15:45, 18:30, 21:15Marți: 15:45, 18:30, 21:15Miercuri: 18:30, 21:15Joi: 15:45, 18:30, 21:15ANA, MON AMOUR - ANA, MON AMOUR (AP-12) 2DSĂPTĂMÂNA DE PREMIERĂRegia: Calin Peter NetzerCu: Mircea Postelnicu, Diana CavalliotiGen film: DramăDurata: 125 minute„Ana, mon amour” este analiza unei povești de dragoste, o incursiune atipică ce surprinde cele mai tensionate și delicate momente din evoluția unui cuplu.Toma și Ana se cunosc în facultate, se apropie rapid și încep o relație de iubire care devine în scurt timp o luptă contra tuturor. Din cauza unor probleme din copilărie, Ana are frecvent atacuri de panică, iar Toma își asumă rolul de protector necondiționat.Deși pare să dețină controlul asupra relației, ani mai târziu el se trezește gravitând în jurul unei femei pe care nu o poate înțelege, forțându-se până la limită în încercarea de a o salva.Vineri: 16:00Sâmbătă: 16:00, 20:15Duminică: 16:00, 20:15Luni: 16:00, 20:15Marți: 16:00, 20:15Miercuri: 18:00Joi: 18:00BALLERINA - BALERINA (AG) 3D DUBLATSĂPTĂMÂNA DE PREMIERĂRegia: Éric Warin, Eric SummerCu: Elle Fanning, Dane DeHaanGen film: Animație, Aventuri, Familie, MuzicalDurata: 89 minuteAnimația 3D „Balerina“ prezintă aventura lui Felicie, o tânără orfană care are o singură pasiune: dansul. Alături de Victor, cel mai bun prieten al său care își dorește să devină un inventator renumit, pun la cale un plan extrem de îndrăzneț pentru a fugi din orfelinat direct la Paris, Orașul Luminilor și al tuturor posibilităților. Felicie va trebui să lupte mai mult ca niciodată, să se autodepășească și să învețe din greșeli astfel încât să poată transforma în realitate cel mai nebunesc vis al său... Într-o bună zi va deveni cea mai grațioasă balerină de la Opera din Paris.Vineri: 14:00Sâmbătă: 12:00, 14:00Duminica: 12:00, 14:00Miercuri: 14:00LA MADRE - DE CE, MAMĂ? (AP-12) 2DRegia: Alberto MoraisCu: Nieve de Medina, Laia Marull, Javier MendoGen film: DramăDurata: 89 minuteMiguel este un copil de 14 ani aflat pe punctul de a fi internat într-un centru de minori din Asturia deoarece mama lui, șomera și cu o viață personală instabilă, nu este în măsură să se ocupe de el. Când serviciile sociale încep să-l caute, mama acestuia este obligată să îl ascundă în casa lui Bogdan, un iubit al ei, român, care locuiește într-un oraș din apropiere. Însă Miguel are o obsesie unică de a se întoarce la mama lui și totul se precipită atunci când mama lui dispare dintr-odată.Vineri: 14:20, 16:15, 18:00Sâmbătă: 12:35, 14:20, 16:15, 18:00Duminică: 12:35, 14:20, 16:15, 18:00Luni: 16:15, 18:00Marți: 16:15, 18:00Miercuri: 14:20, 16:15, 18:00Joi: 16:15, 18:00FIST FIGHT - HAI SĂ NE BATEM (N-15) 2DRegia: Richie KeenCu: Tracy Morgan, Christina Hendricks, Ice Cube,Jillian Bell, Charlie DayGen film: ComedieDurata: 90 minuteVineri: 14:15, 20:30Sâmbătă: 14:15Duminică: 14:15Luni: 18:30Marți: 18:30Miercuri: 14:15, 20:30Joi: 20:30A MONSTER CALLS - COPACUL CU POVEȘTI (AP-12) 2DRegia: J.A. BayonaCu:Felicity Jones, Liam Neeson, Toby Kebbell,Sigourney WeaverGen film: Dramă,FantasticDurata: 108 minuteBazat pe romanul omonim scris de Patrick Ness, „A Monster Calls” este povestea emoționantă a unui băiat cu o copilărie umbrită de boala gravă a mamei sale și vizitele nocturne ale unui monstru milenar.În fiecare seară, Conor merge la culcare cu teamă și speranța ca măcar o noapte să aibă un somn liniștit. Inevitabil însă, imediat după miezul nopții, are același coșmar: din întunericul nopții, vântul îi aduce la fereastră un monstru înspăimântător. Acesta îi va spune trei povești impresionante, după care îi va cere ceva cu adevărat important în schimb.Cu ajutorul acestui monstru, Conor va descoperi compasiunea, dragostea și câțiva aliați pe care se va putea baza necondiționat, în ciuda greutăților care îl încearcă.Vineri: 16:30Sâmbătă: 14:30Duminică: 14:30ROCK DOG - ROK DOG (AG) 3D DUBLATRegia: Ash BrannonCu: Sam Elliott, J.K. Simmons, Mae Whitman, Tina FeyGen film: AnimațieDurata: 80 minuteUn mastiff tibetan un pic naiv, dar plin de entuziasm, pornește într-o călătorie plină de peripeții după ce dă din întâmplare peste un aparat de radio, convins că are stofă de rocker și că va face carieră de muzician.Vineri: 14:20Sâmbătă: 12:15, 16:30Duminică: 12:15, 16:30Luni: 16:30Marți: 16:30Miercuri: 14:20Joi: 16:30T2:TRAINSPOTTING 2 - T2:TRAINSPOTTING: ALEGEȚI VIITORUL (N-15) 2DRegia: Danny BoyleCu: Ewan McGregor, Ewen BremnerGen film: DramăDurata: 117 minuteLa început a fost o ocazie... apoi, o trădare. De atunci au trecut 20 de ani. S-au schimbat multe, dar tot atât de multe rămân neschimbate. Mark Renton (Ewan McGregor) revine în singurul loc pe care-l poate numi „acasă”. Ei îl așteaptă: Spud, Sick Boy și Begbie.Ceilalți vechi prieteni ai săi îl așteaptă și ei: durerea, simțământul de pierdere, bucuria, răzbunarea, ura, prietenia, dragostea, dorul, teama, regretul, heroina, auto-distrugerea și pericolul mortal, cu toții stau aliniați pentru a-l întâmpina, gata să intre în horă.T2 Trainspotting oferă șansa regizorului Danny Boyle, laureat al premiului Academiei, să se reîntâlnească cu distribuția filmului inițial, din 1996. John Hodge revine ca scenarist, inspirându-se din romanele lui Irvine Welsh, Porno și Trainspotting.Vineri: 18:45, 21:00Sâmbătă: 18:15, 20:45Duminică: 18:15, 20:45Luni: 18:45, 21:00Marți: 18:45, 21:00Miercuri: 16:30FIFTY SHADES DARKER - CINCIZECI DE UMBRE INTUNECATE (IM-18) 2DRegia: James FoleyCu: Tyler Hoechlin, Luke Grimes, Jamie Dornan,Dakota JohnsonGen film: Dramă,Romantic,DragosteDurata: 115 minuteÎn timp ce Christian (Jamie Dornan) se luptă cu demonii interiori, Anastasia (Dakota Johnson) trebuie să se confrunte cu furia și invidia femeilor care au fost înaintea ei.„Darker” prezintă povestea Anastasiei care, la insistențele lui Christian, acceptă să se împace cu acesta. În încercarea de a-și reclădi relația cu bărbatul iubit, Anastasia este prinsă într-un vârtej de intrigi și întâmplări care o pun în cele din urmă în fața celei mai importante decizii.După despărțirea de Christian, Anastasia începe să lucreze la S.I.P. (Seattle Independent Publishing), unde îl are ca șef pe Jack Hyde (Eric Johnson), care nu este cine pare a fi. Ana se simte inconfortabil în prezența lui, deoarece devine mult prea familiar față de ea. Între timp, aceasta se împacă cu Christian, neștiind că el a cumpărat S.I.P. pentru a o putea avea aproape. Christian devine gelos pe Jack și caută motive să îl concedieze. Când Jack o șantajează pe Ana în legătură cu schimbul de e-mail-uri dintre ea și Christian și îi face propuneri indecente, Ana îl lovește și fuge din clădirea S.I.P., unde se întâlnește cu Christian. Jack este concediat, lucru care îl determină să își arate adevărata față și care dezvăluie trecutul comun pe care îl are cu Christian Grey.În scenă intră Leila Williams (Bella Heathcote) și Elena Lincoln (Kim Basinger), foste partenere B.D.S.M. ale lui Christian care caută să revină în viața lui și să o înlăture pe Anastasia din peisaj.Miercuri: 15:45