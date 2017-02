PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 03.02.2017 - 09.02.2017

THE LEGO BATMAN MOVIE-LEGO BATMAN FILMUL (AG) 3D DUBLAT SI SUBTITRATAVANPREMIERARegia:Chris McKayCu:Zach Galifianakis, Jenny Slate, Will Arnett,Ralph Fiennes, Mariah Carey, Billy Dee WilliamsGen film:Aciune,Animaie,Aventuri,Comedie,Familie,FantasticDurata:90 minute姷 comedia animat “The LEGO Batman Movie” Bruce Wayne trebuie s fac fa nu doar criminalilor care 螸p滱zesc Gotham City, ci 槐 responsabilitilor pe care le are fa de b緅eelul pe care l-a adoptat.Miercuri:14:05,16:15 dublat|18:30 subtitratJoi: 14:05,16:15 dublat|18:30 subtitratFIFTY SHADES DARKER-CINCIZECI DE UMBRE INTUNECATE (IM-18)2DAVANPREMIERARegia:James FoleyCu:Tyler Hoechlin, Luke Grimes, Jamie Dornan,Dakota JohnsonGen film:Dram,Romantic,DragosteDurata:115 minute姷 timp ce Christian (Jamie Dornan) se lupt cu demonii interiori, Anastasia (Dakota Johnson) trebuie s se confrunte cu furia i invidia femeilor care au fost 螽aintea ei.”Darker” prezint povestea Anastasiei care, la insistenele lui Christian, accept s se 螸pace cu acesta. 姷 螽cercarea de a-i recl緂i relaia cu b綖batul iubit, Anastasia este prins 螽tr-un v漷tej de intrigi i 螽t滵pl綖i care o pun 螽 cele din urm 螽 faa celei mai importante decizii.Dup desp綖irea de Christian, Anastasia 螽cepe s lucreze la S.I.P. (Seattle Independent Publishing), unde 螿 are ca ef pe Jack Hyde (Eric Johnson), care nu este cine pare a fi. Ana se simte inconfortabil 螽 prezena lui, deoarece devine mult prea familiar fa de ea. 姷tre timp, aceasta se 螸pac cu Christian, netiind c el a cumparat S.I.P. pentru a o putea avea aproape. Christian devine gelos pe Jack i caut motive s 螿 concedieze. C滱d Jack o antajeaz pe Ana 螽 leg綟ur cu schimbul de e-mail-uri dintre ea i Christian i 蟊 face propuneri indecente, Ana 螿 lovete i fuge din cl緂irea S.I.P., unde se 螽t滎nete cu Christian. Jack este concediat, lucru care 螿 determin s i arate adev綖ata fa i care dezv緄uie trecutul comun pe care 螿 are cu Christian Grey.姷 scen intr Leila Williams (Bella Heathcote) i Elena Lincoln (Kim Basinger), foste partenere B.D.S.M. ale lui Christian care caut s revin 螽 viaa lui i s o 螽l綟ure pe Anastasia din peisaj.Marti:20:45RESIDENT EVIL:THE FINAL CHAPTER-RESIDENT EVIL:CAPITOLUL FINAL (N-15) 3DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Paul W.S. AndersonCu:Ali Larter, Milla Jovovich, Ruby Rose, William LevyGen film:Aciune,Horror,SF,ThrillerDurata:105 minuteEste ultimul capitol al celei mai de succes francize de film inspirat dup un joc video - a adunat peste un miliard de dolari p滱 螽 prezent - bazat pe super-populara serie de jocuri video a celor de la Capcom.Aciunea se petrece imediat dup avenimentele din Resident Evil: R綼plata. Alice (Milla Jovovich) este unica supravieuitoare a ceea ce trebuia s fie ultima b綟緄ie a umanit裻ii 螸potriva celor re螽tor槐 din mori. Acum, ea trebuie s se 螽toarc acolo unde a 螽ceput co榦arul - Stupul din Raccoon City, locul unde Corporaia Umbrella 蹎i str滱ge forele pentru lovitura de graie 螸potriva supravieuitorilor apocalipsei.Vineri:16:00,18:30,21:00Sambata: 16:00,18:30,21:00Duminica: 16:00,18:30,21:00Luni: 16:00,18:30,21:00Marti: 16:00,18:30,21:00Miercuri: 16:00,18:30,21:00Joi: 16:00,18:30,21:00GOLD-GOANA DUPA AUR (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Stephen GaghanCu:Toby Kebbell, Matthew McConaughey, Edgar Ram甏ez, Bryce Dallas HowardGen film:Aventuri,Dram,ThrillerDurata:121 minuteKenny Wells (Matthew McConaughey) i Kay (Bryce Dallas Howard), puin probabila lui pereche, se aventureaz 螽 jungla indonezian 螽 c綦tarea de aur.Vineri:18:45Sambata: 14:00,18:45Duminica: 14:00,18:45Luni: 18:45Marti: 18:45Miercuri: 18:45Joi: 18:45SURF‘S UP 2:WAVEMANIA-CU TOTII LA SURF 2:MANIA VALURILOR (AG) 2D DUBLATSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Henry YuCu:Jeremy Shada, Jon Heder, Melissa SturmGen film:Animaie,Comedie,Familie,SportDurata:84 minuteCody, Chicken Joe i Lani se 螽torc pe marile ecrane pentru cea mai spectaculoas aventur! Cea mai radical echip de surferi, The Hang Five, 蟊 pune la 螽cercare pe Cody i gaca lui, i 蟊 螽va ce 螽seamn efortul de echip pe drumul spre cel mai legendar loc pentru surf de pe planet.Vineri:14:15Sambata: 12:00,14:15Duminica: 12:00,14:15Luni: 14:15Marti: 14:15Miercuri: 14:15Joi: 14:15DIE REISE MIT VATER-LA DRUM CU TATA (AP-12) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:Anca Miruna L罳綖escuCu:Razvan Enciu, Ovidiu Schumacher, Alexandru MargineanuGen film:Aciune,Comedie,Dram稫urata:111 minuteArad, 1968: Fraii Mihai i Emil, de origine rom滱o-german, au un singur lucru 螽 comun: 螽grijorarea pe care o simt fa de tat緄 lor bolnav. Mihai, fratele mai mare, pare s se fi 螸p綷at cu soarta 螽 Rom滱ia ceauist, unde este medic i, cu inima 螽doit, informator al securitii. Emil, 螽s, lupt cu 螽focare 螸potriva amprentelor staliniste, intr滱d astfel 螽 situaii din care numai prudena fratelui s綦 mai mare 螿 poate salva. 姷tr-o zi, sosete vestea c tat緄 lor poate fi operat la Dresda. Ne afl緆 螽s 螽 anul 1968, iar ei 螽t滎nesc 螽 calea lor spre destinatie tancurile care aveau s fie implicate 螽 Prim綮ara de la Praga.De vreme ce Rom滱ia refuz s se alieze cu Uniunea Sovietic, cei trei ajung 螽tr-o tab綖 temporar 螽 RDG. Din cauza interveniei grania germano-cehoslovac se 螽chide, iar cei trei nu se mai pot 螽toarce 螽apoi 螽 Rom滱ia.Neg綼ind o alt soluie pentru apatriere, celor trei li se ofer o viz de tranzit i le este astfel 螽g緂uit accesul 螽 Republica Federal German. Complet nepreg綟ita familie trece peste hotare: 姷t滎nire neateptat cu dumanii de clas - poate aceast situaie s se termine cu bine?Vineri:16:45,19:00Sambata: 16:45,19:00Duminica: 16:45,19:00Luni: 16:45,19:00Marti: 16:45,19:00Miercuri: 16:45,19:00Joi: 16:45A DOG‘S PURPOSE-CAINELE,ADEVARATUL MEU PRIETEN (AG) 2DRegia:Lasse Hallstr闣Cu:Britt Robertson, Dennis Quaid, Josh Gad, Juliet Rylance, K.J. ApaGen film:Aventuri,Comedie,Dram,Familie,FantasticDurata:100 minuteEcranizare a 螽dr緁itului roman omonim semnat de W. Bruce Cameron, „C毃nele, adev綖atul meu prieten” prezint destinul unui devotat patruped care 蹎i descopr menirea prin prisma st綯滱ilor s緅, pe care 蟊 螽va s rad 槐 s iubeasc.Redat din perspectiva celui mai simpatic c裻el prin vocea lui Josh Gad, povestea de familie 蟊 mai reune演e 螽 distribuie pe actorii Britt Robertson, KJ Apa, John Ortiz, Juliet Rylance, Luke Kirby, Peggy Lipton, Pooch Hall 槐 Dennis Quaid.Vineri:14:00,16:30Sambata: 11:45,16:30Duminica: 11:45,16:30Luni: 14:00,16:30Marti: 14:00,16:30Miercuri: 14:00,16:30Joi: 16:30FIXEUR-FIXEUR (N-15) 2DRegia:Adrian SitaruCu:Tudor Istodor, Mehdi Nebbou, Diana Spatarescu, Nicolas WanczyckiGen film:Dram稫urata:98 minute„Fixeur” spune povestea lui Radu, stagiar la biroul din Bucureti al Ageniei France Presse, aspirant la un post de reporter. Oportunitatea realiz綖ii unui subiect despre o prostituat minor repatriat din Frana 蟊 d acestuia ocazia s i dovedeasc competenele. Totui, pe m綼ur ce se apropie de scopul s綦, Radu realizeaz c 螽verunarea cu care 螽elege s fac aceast meserie este 螽doielnic.Vineri:21:15Sambata: 21:15Duminica: 21:15Luni: 21:15Marti: 21:15Miercuri: 21:15Joi: 21:15SPLIT-SPLIT (N-15) 2DRegia:M. Night ShyamalanCu:Kim Director, James McAvoy, Anya Taylor-JoyGen film:Horror,ThrillerDurata:116 minuteKevin, un b綖bat cu cel puin 23 de personaliti diferite, ajunge s r綯easc trei tinere fete. Pe perioada de captivitate a fetelor, “Bestia”, o ultim personalitate a lui Kevin, 螽cepe s se cristalizeze.Vineri: 16:15,18:30Sambata: 11:50,16:15,18:30Duminica: 11:50,16:15,18:30Luni: 16:15,18:30Marti: 18:30Miercuri: 20:50Joi: 20:50THE ODYSSEY-ODISEEA (AG) 2DRegia:J廨獽e SalleCu:Pierre Niney, Laurent Lucas, Lambert Wilson,Audrey TautouGen film:BiograficDurata:122 minuteThe Odyssey prezint 30 de ani (perioada 1949 - 1979) din viaa c綯itanului Jacques-Yves Cousteau, faimosul om de tiin, explorator, inventator i cineast. Personaj extrem de carismatic i un bun lider de opinie, Cousteau nu a fost lipsit de defecte, 螽 special 螽 ceea ce privete viaa de familie.Vineri: 14:20Sambata: 12:00,14:20Duminica: 12:00, 14:20Luni: 14:20Marti: 14:20Miercuri: 14:20Joi: 21:20XXX:THE RETURN OF XANDER CAGE-TRIPUL X:INTOARCEREA LUI XANDER CAGE( N-15) 3DRegia:D.J. CarusoCu:Vin Diesel, Deepika PadukoneGen film:Aciune,Aventuri,ThrillerDurata:107 minuteXander Cage (Vin Diesel), fost sportiv devenit agent guvernamental, e forat s ias din exilul autoimpus i s porneasc 螽tr-o curs pe via i pe moarte pe urmele lui Xiang i al echipei extrem de periculoase conduse de acesta, pentru a smulge din m毃nile lor o arm cu numele de cod “Cutia Pandorei”, care, odat activat, nu mai poate fi oprit, i care amenin s distrug lumea aa cum o cunoatem.Xander i recruteaz o echip format din indivizi dornici de adrenalin i descoper o conspiraie ale c綖ei hiuri duc p滱 la cele mai 螽alte niveluri din guvernele internaionale.Nici de aceast dat Xander i acoliii lui nu vor face economie de umor sec i atitudine periculoas, i e sigur c TRIPLU X: 哞TOARCEREA LUI XANDER CAGE va ridica tafeta genului de aciune cu scene de cascadorie cum nu s-au mai v罳ut p滱 acum 螽 vreun film.Vineri:14:05,20:50Sambata: 14:05,20:50Duminica: 14:05,20:50Luni: 14:05,20:50Marti: 14:05,16:15Zjednoczone stany milosci-STATELE UNITE ALE IUBIRII (AP-12) 2DRegia:Tomasz WasilewskiCu:Marta Nieradkiewicz, Magdalena Cielecka,Julia Kijowska, Dorota KolakGen film:Dram稫urata:104 minutePolonia, 1990. V滱tul schimb綖ii bate desupra Poloniei. Se simte primul an euforic de libertate, dar 槐 nesigurana viitorului. Patru femei aparent fericite decid c a venit vremea s-槐 reinventeze vieile, s lupte pentru fericire 槐 s-槐 螸plineasc dorinele. Agata este o mam t滱綖 captiv 螽tr-un mariaj nefericit. Ea va c綦ta refugiu 螽tr-o alt relaie, o relaie imposibil. Renata este o profesoar mai 螽 v漷st fascinat de vecina ei Marzena. Sora Marzenei este o directoare de 構oal…Vineri: 21:20Sambata: 21:20Duminica: 21:20Luni: 21:20Marti: 21:20Miercuri: 21:20Joi: 19:00