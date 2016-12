PROGRAM CITYPLEX CONSTANTA 01.07.2016 – 07.07.2016

Ştire online publicată Joi, 30 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

THE LEGEND OF TARZAN-LEGENDA LUI TARZAN (AP-12) 3DAVANPREMIERARegia:David YatesCu:Samuel L. Jackson, Margot Robbie, John Hurt,Alexander SkarsgćrdGen film:Acțiune,AventuriDurata:109 minuteAu trecut ani și ani de când cel cunoscut drept Tarzan (Alexander Skarsgard) a lăsat în urmă jungla din Africa pentru o viață rafinată alături de soția sa, Jane (Robbie). De această dată, a fost invitat din nou în Congo, pentru a servi ca emisar al Parlamentului, deloc conștient de faptul că este doar un pion într-un plan complex, determinat de lăcomie și răzbunare și pus în mișcare de căpitanul Leon (Waltz). Însă căpitanul și acoliții lui nu au habar de ceea ce sunt pe cale să dezlănțuie.Miercuri:19:00Joi:19:00MIKE AND DAVE NEED WEDDING DATES-PARTENERE PENTRU MIKE SI DAVE (IM-18) 2DAVANPREMIERARegia:Jake SzymanskiCu:Zac Efron, Aubrey Plaza, Anna Kendrick, Adam DeVineGen film:ComedieDoi frați dau anunțuri pentru a găsi o pereche de fete ca să fie invitatele lor la o nuntă.Miercuri:21:15Joi:21:15CONJURING 2-TRAIND PRINTRE DEMONI 2 (N-15) 2DSAPTAMANA DE PREMIERARegia:James WanCu:Vera Farmiga, Patrick Wilson, Madison Wolfe,Frances O’Connor, Neal ParksGen film:HorrorDurata:133 minuteVera Farmiga și Patrick Wilson revin în rolurile soților Warren care trebuie să investigheze unul dintre cele mai terifiante cazuri din profesia lor. Aceștia ajung în nordul Londrei pentru a ajuta patru copii și mama lor care locuiesc într-o casă bântuită de spirite malefice terifiante.Vineri:18:45Sambata:18:45Duminica:18:45Luni:18:45Marti:18:45Miercuri: 16:00,18:45Joi: 16:00,18:45CENTRAL INTELLIGENCE-AGENTI APROAPE SECRETI (AP-12) 2DSAPTAMANA D EPREMIERARegia:Rawson Marshall ThurberCu:Kevin Hart, Dwayne Johnson, Amy RyanGen film:Comedie,CrimăDurata:114 minuteFilmul prezintă povestea unui agent CIA letal (Johnson), care se întoarce în orașul natal pentru reuniunea de liceu. Pentru că e pe urmele unui caz top secret, îl ia drept partener, cu forța, pe cel care a fost cel mai tare tip din campus (Hart), acum un contabil cuminte căruia îi e dor de zilele de altă dată.Înainte de a se prinde în ce s-a băgat, contabilul își dă seama că e prea târziu să mai iasă, așa că se lăsa târât în cele mai periculoase schimburi de focuri, urmăriri cu mașina și spionaj cu risc mortalVineri:19:15,21:35Sambata:18:30,20:45Duminica:18:30,20:45Luni: 19:15,21:35Marti: 19:15,21:35Miercuri: 19:15,21:35Joi: 19:15,21:35TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE-TREI AMINTIRI DIN TINERETE(AP-12) 2DRegia:Arnaud DesplechinCu:Quentin Dolmaire, Mathieu Amalric, Lou Roy-Lecollinet, Françoise Lebrun, Dinara DrukarovaGen film:DramăDurata:120 minuteTrois souvenirs de ma jeunesse constituie prequel-ul altui film, al aceluiași regizor (proiectat în Competiția oficială de la Cannes acum aproape 20 de ani) Comment je me suis disputé... (ma vie sexuelle), din 1996. Acesta din urmă ni-l prezenta pe tânărul Paul Dedalus (numele personajului a fost ales ca un omagiu adus lui James Joyce) aflat în plină criză existențială: oare să-și definitiveze masteratul și să devină profesor cu normă întreagă? Chiar își iubește partenera sau ar trebui să-și refacă viață alături de una dintre celelalte amante? O întreagă generație de tineri actori (Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Chiara Mastroiani) se lansa atunci, iar pe unii dintre ei îi vom regăsi acum și în Trois souvenirs de ma jeunesse. De data aceasta este vorba despre un antropolog în vârstă de 40 de ani care, întors în Franța după o lungă absență, rememorează secvențele care i-au marcat adolescențaVineri:13:45,16:15Sambata: 13:45,16:15Duminica: 13:45,16:15Luni: 16:15Marti: 16:15Miercuri: 13:45,16:15Joi: 13:45,16:15THE WAR/CHRIEG-LUPTA (N-15) 2DRegia:Simon JaquemetCu:Benjamin LutzkeGen film:DramăDurata:108 minuteMatteo are 15 ani, e un băiat firav. Fuge în pădure, cu fratele lui mai mic în brațe. Este o încercare disperată de a da în tatăl lor opresiv. Pedeapsa părinților pentru răpirea bebelușului: trei luni de muncă grea la o fermă îndepărtată. La sosirea sa, trei adolescenți ostili îl înșfacă pe Matteo și îl închid într-o cușcă de câine. Fermierul, care trebuia să aibă grijă de copii, pierduse controlul. Anton, un băiat agresiv, imprevizibil, are acum comanda. Ea le-a oferit adăpost altor doi adolescenți furioși, cu probleme: lui Dion, un băiat din Serbia, și lui Ali, o fată cu capul ras. Matteo e câinele lor. Le câștigă respectul numai când începe să se ridice împotriva lor. Li se alătură într-o misiune: se duc până în oraș. O noapte febrilă, plină de violență și distrugeri. Propriul lor război. Propria lor răzbunare împotriva adulților. Împotriva a tot. Matteo devine mai puternic, învață să lupte și se îndrăgostește de Ali. Face, în sfârșit, parte din gașcă. Ferma e ascunzătoarea lor perfectă, dar nu mai există cale de întoarcere.Vineri:18:40Sambata: 18:40Duminica: 18:40Luni: 18:40Marti: 18:40Miercuri: 18:40Joi: 18:40INDEPENDENCE DAY:RESURGENCE-ZIUA INDEPENDENTEI:RENASTEREA(AP-12) 3DRegia:Roland EmmerichCu:Vivica A. Fox, Maika Monroe, Liam Hemsworth,Jeff Goldblum, Bill PullmanGen film:Acțiune,Aventuri,SFAcțiunea va avea loc la 20 de ani de la evenimentele din filmul original, când forțele extraterestre de întărire ajung pe Terra - să păstreze și să consolideze dominația predecesorilor lor - asta după ce primesc un semnal S.O.S. de la președintele Statelor Unite (personaj interpretat de Bill Pullman). Filmul se va axa pe o nouă generație de eroi, dintre care se evidențiază fiul vitreg al Căpitanului Steven Hiller (Smith).Vineri:14:15,16:30,19:00,21:30Sambata: 11:45, 14:15, 19:00,21:30Duminica: 11:45, 14:15, 19:00,21:30Luni: 16:30,19:00,21:30Marti: 16:30,19:00,21:30Miercuri: 14:15,16:30,21:30Joi: 14:15,16:30,21:30FINDING DORY-IN CAUTAREA LUI DORY (AG) 3D DUBLAT Regia:Andrew StantonCu:Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Diane KeatonGen film:Animație,Aventuri,Comedie,FamilieDurata:103 minuteAcțiunea are loc la aproximativ un an de la întâmplările filmului original, Finding Nemo, și îi are ca participanți pe Marlin (Albert Brooks), Nemo și Gașca din Acvariu, printre alții. Locul peripețiilor lor va fi de data aceasta lungul coastei californiene, iar în poveste își vor face loc o serie de personaje noi. Dory se va reîntâlni cu cei dragi ei și va învăța între timp și câteva lucruri esențiale despre importanța familiei.Vineri:14:00,17:00-DUBLATSambata: 11:40,14:00,16:15-DUBLATDuminica: 11:40,14:00,16:15-DUBLATLuni: 17:00-DUBLATMarti: 17:00-DUBLATMiercuri: 14:00,17:00-DUBLAT Joi: 14:00,17:00-DUBLATNOW YOU SEE ME :THE SECOND ACT-NOW YOU SEE ME:JAFUL PERFECT (AP-12) 2DRegia:Jon M. ChuCu:Daniel Radcliffe, Lizzy CaplanGen film:Acțiune,Comedie Durata:115 minuteCei patru călăreți (Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco și noua adiție Lizzy Caplan) se întorc, din 17 iunie, in Now You See Me: Jaful Perfect 2 cu o aventură formidabilă, ridicând iluzionismul la un cu totul alt nivel care va cuprinde întreaga planetă.La doar un an după ce au păcălit FBI-ul și au câștigat admirația publicului cu cele mai spectaculoase trucuri de magie, echipa se pregătește de o nouă performanță inegalabilă cu scopul de a demonstra cruzimea unui periculos magnat din industria tehnologică.Vineri:16:00,21:15Sambata: 16:00,21:15Duminica: 16:00 ,21:15Luni: 16:00, 21:15Marti: 16:00, 21:15DUBLU- DUBLU (AP-12) 2DRegia:Catrinel DănăiațăCu:Dorian Boguță, Bogdan Dumitrache, Maria Dinulescu, Corina MoiseGen film:DramăDurata:101 minute„DUBLU” spune povestea lui George, un arhitect aproape de succes cu o relație aproape eșuată și o viață aproape sufocantă. Când viața e un continuu deadline devii prizonierul propriei existențe.Vineri:21:00Sambata: 21:00Duminica: 21:00Luni: 21:00Marti: 21:00Miercuri: 21:00Joi: 21:00RIBBIT-OACHI,PRINTUL DIN JUNGLA (AG) 2D-DUBLATRegia:Chuck PowersCu:Russell Peters, Sean Astin, Tim CurryGen film:Animație,Aventuri,ComedieDurata:88 minuteO călătorie fantastică începe uneori cu un salt mic de tot. Oachi este o broscuță care trece printr-o adevărată criză de identitate. Dacă celelalte broaște iubesc apa și ar țopăi toată ziua, el nu este deloc ca ele. Simte că locul lui nu este printre neamul broscăresc și își pune mii de întrebări despre viață...Curând însă găsește curajul de a pleca într-o călătorie importantă, la capătul căreia să afle adevărul și să știe care este locul lui în lume. Cum călătoria se anunță grea și plină de neprevăzut, se bucură că poate conta pe ajutorul bunei sale prietene, veverița zburătoare.Cei doi vor străbate uimitoarea pădure amazoniană, pentru a afla răspunsul la marile secrete ale vieții și se vor întâlni cu o mulțime de personaje, care mai de care mai colorate și mai diferite, unele prietene, altele gata să le pună bețe-n roate la fiecare pas.Vineri:14:10-2D dublatSambata:12:15, 14:10-2D dublatDuminica: 12:15, 14:10-2D dublatMiercuri: 14:10-2D dublatJoi: 14:10-2D dublat