Probleme cu insomnia?

Ştire online publicată Joi, 22 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„O să am un eveniment foarte important de Revelion și emoțiile mi-au afectat somnul. Nu sunt adepta somniferelor, mi-aș dori ceva naturist, care să mă ajute, simt că nu pot să mă mai concentrez și toată ziua aș mânca dulciuri. Plus că am sărit calul și cu cafeaua”. (Mădălina Barbu).xxxÎn momentul în care se instalează problemele cu somnul, este clar, apar și dificultățile în ducerea la îndeplinire a programului zilnic, parcă și activitățile de rutină par o corvoadă. Dacă nu te poți concentra, chiar trebuie făcut ceva. Medicul nutriționist Alexandru Diaconu ne-a explicat că atunci când simți nevoia să te energizezi consumând dulciuri cu un conținut ridicat de calorii, dar și mâncăruri grase, care, inevitabil, duc la îngrășare, dar și la apariția unor boli cardiovasculare, e clar că problemele sunt deja serioase. Atenție, cea mai mare greșeală ar fi să compensezi lipsa somnului cu câteva căni de cafea, obicei care acutizează și mai mult problemele cu somnul, chiar și pe termen mai lung.Soluția - o alimentație corectăIată ce recomandă specialistul în nutriție pentru a avea un somn liniștit și a renunța, ușor-ușor, la cantitățile foarte mari de cafea:O cină ușoară: Pentru a grabi aparitia senzației de somn, înainte de culcare mănâncă un bol cu lapte cald și fulgi de ovăz. Carbohidrații, desigur cei din categoria permisă, te ajută să ai o noapte liniștită, triptofanul din lactate contribuind cu brio la reglarea somnului.Renunță la alimentele condimentate. Din ce cauză? Potrivit nutriționistului, după servirea la cină a unor asemenea preparate, automat va fi nevoie de câteva pahare cu apă. De aceea, optează pentru un meniu ușor de digerat, care să nu fie picant. În acest fel, organismul nu va mai fi solicitat pe timpul nopții, iar somnul se va instala de la sine.Fără alcool: Chiar dacă urmează niște zile speciale, nu consuma mai mult de un pahar de vin, căci în caz contrar, mai mult ca sigur noaptea va fi la fel de agitată și te vei trezi dimineața mai obosită decât erai înainte de culcare.Spune nu mâncărurilor grase: E adevărat că masa de Crăciun abundă în preparate grele, deh, tradiția, dar dacă ai probleme cu somnul, în niciun caz nu te delecta cu o porție mare de cartofi prăjiți sau maioneză, pentru că vei face noapte albă. Poți opta pentru preparate din pește, precum somon, sardine, ton, care au calități extraordinare de inducere a senzației de somn și n-o să-ți pară rău. În fond, masa de Crăciun este diversificată și dacă îți dorești cu adevărat să fii odihnită pentru momentul special din viața ta, merită să fii mai atentă la ceea ce mănânci.