Pro şi contra temelor de vacanţă

Psihologul te ajută

Pro și contra temelor de vacanță

Deși, în principal, treaba copiilor mici este să copilărească și să învețe din joacă, unii părinți preferă, chiar și în vacanțe, să le încarce programul peste nivelul lor de dezvoltare intelectuală. Specialiștii atrag atenția că dacă nu obțin rezultatele așteptate de părinți, copiii trebuie încurajați, nu demoralizați, chiar dacă părinții vor ca micuții lor să știe cât mai multe. Este adevărat că nu toți copiii protestează la pretențiile exagerate ale părinților, dimpotrivă, fac eforturi și mai mari pentru a se ridica la nivelul așteptărilor acestora. Din păcate, nu toți reușesc, iar efectele sunt oboseala, plictiseala, surmenajul, stresul, însingurarea, autoînvinuirea, tensiuni în relația copil-părinți. „Sunt sigură că fiica mea are o problemă, altfel nu ar fi atât de obsedată de notele copilului ei. O roade că n-a reușit să termine clasa a II-a cu «foarte bine» și s-a hotărât să-l pedepsească, punându-l să învețe și în vacanță. Vrea să-l mediteze și la germană. A vorbit și cu învățătoarea nu știu ce program să-i facă. Săracul copil, nu l-a lăsat nici măcar să-și tragă sufletul, că i-a și fixat program de citit, scris și socotit. Copilul este cuminte, s-a străduit să învețe, suferea când nu lua «foarte bine», dar maică-sa nu pricepe că atâta poate, nu e chiar geniu. Problema care m-a adus la dumneavoastră este, de fapt, o nelămurire a mea: este bine ca un copil atât de mic să nu se joace liber în vacanță, ci să i se facă un program ca și când ar fi la școală? Degeaba îi spun eu fiică-mi că pe vremea mea, vacanțele erau vacanțe, școala era școală, nici nu vrea să audă! Aș fi de acord să-l mai pună din când în când să citească câte ceva, dar nu să-l terorizeze cu școala și cu limbile străine. Psihologul dumneavoastră ce părere are, chiar e bine pentru copil să fie forțat să învețe și în vacanță, fie el mai mare sau mai mic? De supărare, nepoțelul meu nici în curte nu mai vrea să iasă și stă numai în casă cu cartea în mână, fără să învețe nimic!” - Lavinia O., 56 ani, din Constanța. v v v Indiscutabil, vacanțele școlare sunt acordate elevilor în scopul refacerii după efortul parcurgerii unui an școlar. Psihologul Speranța Băcana ne-a explicat că există însă și destui copii care, deși se află în perioada vacanței, nu vor să-și dedice tot timpul relaxării. Ar fi unul dintre motivele pentru care tot mai mulți copii își doresc să participe la taberele școlare, iar elevii mari și studenții frecventează cu plăcere școlile de vară organizate de diverse organizații sau universități, cu scopul de a-i ajuta să nu piardă contactul cu activitatea de învățare. Fiind vorba de contexte de învățare informală, școlile de vară sunt bine percepute și preferate de elevii mari și de studenți, mai ales că ele sunt organizate pe diverse arii tematice și pot servi studenților și elevilor mari pentru îmbogățirea experiențelor perso-nale și educaționale. Adio temelor obligatorii de altădată! Referindu-se strict la vacanțele școlarilor mici, psihologul reamintește că noile prevederi ale Ministerului Educației și Învățământului sunt contrare temelor obligatorii pe perioada vacanțelor. Ceea ce nu înseamnă însă că învățătorul clasei, de exemplu, împreună cu familiile copiilor, nu poate realiza cu aceștia programe educative pentru perioada verii, mai ales acolo unde se constată întârzieri în dobândirea cunoștințelor și deprinderilor de scris - citit - socotit. Atenție mare însă ca activitățile ce se vor desfășura cu acești elevi să nu le afecteze orarul de joacă și de realizare a altor activități de relaxare de care micuții elevi au nevoie pentru bunăstarea lor psihică, dar și socială (există riscul să creadă că sunt pedepsiți și nu au voie să se joace!).