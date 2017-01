Pro şi contra recentelor modificări ale Codului rutier

Puncte de vedere

Pro și contra recentelor modificări ale Codului rutier

Ştire online publicată Miercuri, 15 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Inițiatorii proiectului de modificare a Codului rutier au venit cu propuneri, unele dintre ele, cel puțin inedite, care în prezent se află pe masa Consiliului Interministerial de Siguranță Rutieră. Documentul, care nu a primit încă avizul Poliției Rutiere, a stârnit o serie de controverse și din partea cititorilor noștri. Șoferii vor putea fi reținuți dacă încalcă viteza legală D. Ștefan (44 ani) crede că această măsură ar fi „pe post de sperietoare, chiar dacă mulți dintre șoferii noștri (nu toți, să nu exagerăm!) au nevoie de educație, pentru că suferă de indisciplină!”. Părerea lui este că șoferii care circulă cu dublul vitezei legale merită închisoare „în toată regula”, nu doar o reținere pentru 24 de ore. Proba cu alcooltestul Ideea supunerii la proba cu alcooltestul de fiecare dată când șoferii vor fi opriți în trafic este salutată de Ana Luca, S. Aioanei, Marina Suciu și Alexandru Tudor, din Constanța. Cu condiția ca aceste opriri să se facă motivat, căci în alte condiții există riscul ca această propunere să cadă în derizoriu. Liber la control… În urma propunerilor guvernan-ților de modificare a legislației rutiere, controalele ar putea fi efectuate nu numai de polițiștii de la rutieră, dar și de către jandarmi și de polițiștii comunitari. „Nu sunt de acord să mă controleze un jandarm sau un polițist comunitar, sub nicio formă! Suntem și așa sătui de scandalurile polițiștilor de la rutieră, care măcar erau pe felie! Să fie clar, șoferii nu trebuie lăsați la cheremul oricărui... tablagiu, iertat să fiu, așa văd eu lucrurile” – O. Moroianu, 37 ani. Reținerea carnetului pentru trei ani Pentru abaterile grave constatate în trafic, șoferii riscă să-și piardă carnetul chiar și pentru trei ani. Așa este formulată o altă pro-punere de modificare a Codului rutier, care a stârnit controverse. „Ce înseamnă abateri grave, nu înțeleg? Dacă, Doamne ferește!, ai omorât pe cineva oricum ajungi după gratii, iar dacă e vorba de vătămare corporală, chiar dacă nu înfunzi pușcăria, rămâi fără carnet și plătești la daune... Credem că ar trebui să știm exact ce înseamnă abateri grave, că, așa, la general, se lasă loc la tot felul de interpretări” – D. Damian, 54 ani. Proprietarii mașinilor, amendați pentru abaterile altora Ideea ca pentru abaterile săvârșite de șoferii care conduc un autoturism împrumutat, amenzile să fie primite de proprietarii mașinilor este apreciată de Daniela Ignat (32 ani) cel puțin ciudată: „Ce logică mai e și asta să plătesc eu, proprietarul mașinii, pentru fapta celui care mi-a condus mașina? Nici chiar dacă stau pe scaunul din dreapta nu e normal să se pună așa problema! Eu, de exemplu, chiar obișnuiesc să împrumut mașina rudelor sau prietenilor, atunci când au nevoie. S-ar putea ca ideea asta să fie rodul caniculei sau al ultimelor furtuni!”. Reintroducerea probei de poligon „Mi se pare o idee formidabilă să fii frecat la maxim, iertați-mi expresia, înainte de a te vedea cu carnetul de șofer în mână” – ne-a spus Lucian Spânu (49 ani), care consideră că, „în ziua de azi”, permisele de conducere se obțin mult, mult mai ușor decât „pe vremea mea”. De aceeași părere sunt și cititorii Loredana Criș, Alin Alecu, Virgil T. și Radu Voicu, din Constanța. „O idee genială!” Nici pe conducătorii de scutere și mopede nu-i așteaptă zile bune, dat fiind că este posibil să se introducă permisele de conducere și în cazul lor. „Am trăit s-o aud și pe asta! Foarte bine s-au gândit, dar ar fi și mai bine dacă li s-ar interzice să circule prin oraș! Dacă au chef de plimbări și distracții, să se ducă în afara orașului, că ne-au înnebunit de tot!” – Sandu Alexe, 57 ani, din Constanța. Arborii de pe marginea drumului să fie tăiați Reprezentanții Guvernului sunt de părere că pentru a se evita accidentele grave, arborii de pe marginea drumului ar trebui tăiați. „Cel mai bine ar fi să fie ca în țările europene civilizate, ca să nu fie alte vorbe și discuții!” – L. Aftene, 41 ani, din Constanța. Sugestii r D. Stuparu (36 ani, din Constanța), este de acord cu înăsprirea pedepselor pentru „intrușii din trafic”, însă propune introducerea unei noi sancțiuni: prestarea unui număr de zile de muncă în folosul comunității, proporțional cu gravitatea faptei: „Dar muncă pe bune, pentru toată lumea, indiferent ce nume poartă, nu amendă!“ r „Cred că ar trebui aduși polițiști din țări europene civilizate pentru schimb de experiență cu ai noștri și o să vedem cu toții diferența!” - Adrian Ion (53 ani, din Năvodari r „Nu e cazul să ne plângem că propunerile de modificare a Codului rutier sunt prea dure! Eu am fost în Olanda anul trecut și acolo am aflat că au o lege ciudată: îți confiscă mașina dacă depășești de mai multe ori cu numai 30 km/oră viteza legală! De aia au și disciplină pe șosele!“ – Remus Iuliu, 39 ani, din Constanța. r Adriana Luca (33 ani) consideră că atâta timp cât participanții la trafic nu o să-i simtă „direct în coastă pe polițiști”, indiferent de duritatea Codului rutier, tot se vor găsi destui șoferi „cu tupeu și slab pregătiți” care să cauzeze tot felul de accidente.