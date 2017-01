Medicul de gardă

Principala cauză a spondilozei cervicale

„Am 63 de ani, mă doare rău spatele, am fost la medicul de familie și mi-a spus că am spondiloză cervicală. Deh, vârsta! - asta mi-a spus, în loc să-mi explice de ce am problemele astea. Eu știu persoane tinere care au spondiloză… Nu înțeleg de ce au unii doctori plăcerea să tot dea vina pe vârstă și să termine cu tine? Dar cu moralul nostru cum rămâne? Eu știu de glumă, dar nu mai suport ca la orice durere, doctorul să dea vina pe vârsta mea, m-am săturat de zicerea asta!” - ni s-a plâns o cititoare, care ar dori să știe dacă bătrânețea este singura cauză a spondilozei cervicale.v v vOricât de multă supărare ar produce unor pacienți invocarea de către medici a vârstei, drept cauză principală pentru multe afecțiuni, din păcate, adevărul nu este departe de această „zicere”, este de părere și dr. Sibel Demirgian, medic primar recuperare, medicină fizică și balneologie în cadrul Clinicii Homeomed. Referindu-se la spondiloza cervicală, specialista ne-a explicat că aceasta este o afecțiune reumatologică, degenerativă, produsă de uzura discurilor intervertebrale, care începe să-și trimită semnalele tot după o anumită vârstă, mai exact, după 40 de ani, afectându-i în egală măsură pe femei și bărbați. Însă, când se invocă vârsta, nu este nepărat nevoie ca aceasta să fie înaintată.Cumul de cauze. Chiar dacă vârsta este principala cauză a spondilozei, medicul ne-a spus că la instaurarea spondilozei cervicale își dau mâna și alte cauze, cum ar fi obezitatea, sedentarismul, poziția incorectă la birou sau calculator, diferite traumatisme, probleme congenitale.