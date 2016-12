VOX POPULI

Prin voia primăriei, o parcare din Tomis Nord va deveni platformă de gunoi

Constănțenii sunt indignați de faptul că lipsa parcărilor din oraș este... rezolvată de primărie fie prin blocarea roților autoturismelor parcate neregulamentar (chiar și atunci când nu au alternative regulamentare!), fie prin ocuparea oricărui spațiu liber dintre blocuri cu tot felul de construcții, numai parcări și locuri de joacă să nu fie, pentru că edilii s-au dovedit alergici la așa ceva! Potrivit statisticilor, orașul Constanța este fruntaș la nivel național în ceea ce privește numărul locurilor de parcare pe... cap de mașină, adică un loc la patru mașini! Paradoxal, deși numărul autoturismelor crește de la an la an, suprafața parcărilor, în loc să se mărească, se micșorează. Iar promisiunea primarului cu parcările supraetajate nu s-a dovedit altceva decât praf în ochii constănțenilor. Despre o astfel de situație atrag atenția și locatarii din blocurile G1, G2 și G3, din Tomis Nord, aleea Hortensiei, cărora, exact în Vinerea Mare, „iepurașul primăria” le-a oferit un dar care i-a adus în pragul disperării: în mijlocul modestei parcări din zonă a început să se construiască o nouă platformă de gunoi, ignorându-se faptul că nu duc lipsă de așa ceva, dimpotrivă! „Pubele fără număr”... l „Aveam și noi aici o parcare, însă, chiar în Săptămâna Mare, iepurașul primăria s-a gândit că ne-ar face bine un cadou special, așa că în mijlocul parcării a pus de o platformă de gunoi, ca și când n-ar mai fi vreo trei-patru în spatele blocurilor, una spre Dobrilă Eugeniu, mai sunt două mai încolo, avem ghene și la blocurile turn. Nu au nicio logică și totul ni se pare o bătaie de joc cu banii noștri!” - ne-a spus unul dintre locatari, care a insistat să-i păstrăm anonimatul. l „Mai demult voiau să facă o magazie pentru supermarketul din zonă, și ne-ar fi luat tot spațiul liber. Atunci asociația noastră de proprietari s-a judecat și a câștigat. Avem hotărâre judecătorească a asociației de locatari de la blocurile G2 și G3 să nu se mai construiască nimic exact în locul acesta, care văd că a ajuns pe post de hârtie igienică. E o chestie de bun simț. Copiii se jucau ziua în parcarea asta, iar acum le-au trântit gunoiul sub nas. Au venit cei de la asociația de proprietari cu hârtiile, dar degeaba, treaba merge înainte!” – ni s-a plâns un alt locatar, care se teme că, dacă și-ar da numele, sigur ar găsi mașina măcar zgâriată (dacă nu și mai rău!), de vreun… binefăcător! l „Este un abuz enorm, nu se poate ca o primărie să le facă asta, în primul rând copiilor! Va fi greu să intre și mașina de gunoi, care are un gabarit respectabil, pentru că locul e strâmt. Nu înțelegem de ce se face totul împotriva oamenilor! Oricine poate să vadă că există destule platforme de gunoi în zona asta, iar cea nouă e complet inutilă. Pentru spălat bani, altfel nu văd de ce se face lucrarea asta. Șefii de la asociație umblă pe la toți prin primărie, dar se vede că fără rost. Avem destule mirosuri de la celelalte platforme, avem lângă noi și o stație de epurare a apei, iar în fața noastră ne mai trebuia și ghena asta! Ce trebuie cu adevărat să facă pentru constănțeni - adică locuri de joacă și parcări - nu fac, în schimb, ne sufocă în gunoaie. E de groază! Chiar dacă n-o să vrea un alt man-dat, domnul primar Mazăre e dator să nu-și bată joc de noi la nesfârșit!” - și-a vărsat năduful un alt locatar, ale cărui speranțe - că în Constanța se va putea generaliza colectarea selectivă a gunoaielor, că nu vor mai răsări din pământ betoane, că nu se vor sacrifica locurile de joacă pentru copii, că parcările nu vor mai fi o problemă atât de gravă, care-i obligă pe pietoni să circule pe carosabil - s-au spulberat de mult…