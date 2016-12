Prin parcurile Constanţei, cu scaunul de-acasă?

Prin parcurile Constanței, cu scaunul de-acasă?

Primăvara este anotimpul cel mai așteptat tocmai pentru că natura începe să prindă viață. Este momentul când oamenii tânjesc după băi de soare, mușchi puși în mișcare, momente de relaxare. Or, toate aceste beneficii sunt cuprinse într-un singur pachet: parcurile orașului! Deși ne aflăm la jumătatea primăverii, din multe parcuri constănțene lipsesc dotările de bază: băncile. Situația este valabilă și pentru scuarurile orașului.Dacă cititorii noștri nu îndrăznesc să viseze la dotările sofisticate din parcurile țărilor mai civilizate, care fac din aceste locuri de relaxare adevărate obiective turistice, nimeni nu le poate lua dreptul să aibă pretenția ca în parcurile constănțene să existe măcar bănci. Din păcate, deși s-a scurs peste jumătate din primăvară, în parcuri reprezentative ale orașului, în lipsa băncilor, oamenii se văd obligați să se odihnească pe pietroaie sau borduri. Indignați, ei atrag atenția edililor orașului că de acest „tratament” au parte în fiecare primăvară și cer imperios readucerea băncilor în parcuri și scuaruri, dar și suplimentarea acestora, acolo unde numărul lor este prea mic: „În fiecare primăvară, aceeași poveste, nimic nou sub soare!”Parcul Gării, ignorat an de an!Pe o vreme absolut superbă, încă de la orele dimineții, parcul din zona Gării CFR este locul preferat pentru cei care locuiesc în apropiere și nu numai. În această perioadă a zilei, de regulă, cei mai mulți vizitatori sunt bunici ieșiți cu nepoțeii la o baie de aer și de soare. O doamnă care-și plimba nepoțelul de ceva timp și ar fi dorit să se odihnească un pic a răbufnit: „Eu nu zic acum să ne facă un Disneyland! Sigur că mi-aș dori, dar, la vârsta mea, nu mai e cazul să mă îmbăt cu apă rece… Sunt foarte deranjată însă că și-au făcut obiceiul ca, în fiecare an, să uite că e nevoie de bănci în acest parc. Abia după ce facem noi scandal, când intrăm deja în vară, mai pun câte o bancă, nu câte ar trebui! Oare nu merităm nici atâta lucru? Pe ce se duc taxele noastre?”.„Degeaba e frumos afară, oamenii vin, dau o tură, văd că n-au unde să se așeze, înjură și dispar. Dar toți plătesc taxe și impozite! Unde s-a mai pomenit parc fără o bancă?” – se întreabă un alt constănțean. Bărbatul ne-a povestit că este pensionat medical, trebuie să facă mișcare, dar cu măsură: „O să-mi iau un scăunel de acasă, n-au ăștia niciun gând!”.„Eu n-am bani de concedii, mă mulțumesc și cu o plimbare în parc. Normal că obosesc și caut o bancă să mă odihnesc. Plus că mă relaxează să stau pe bancă și să admir locul ăsta, așa cum arată el!… De ce mi se ia dreptul ăsta?” (Dana F.).Parcul Primăriei, aceeași poveste!„Le-au luat peste iarnă, cine știe pe unde zac băncile! Mi se pare și mai grav că șefii orașului ne văd așezați pe pietre de la geamurile birourilor, dar nu mișcă un deget!” (D. Vasile, 43 ani). „Eu am depus contestație la Serviciul pentru cetățeni, dar tot n-au pus bănci. Mai bine l-ar numi Serviciul împotriva cetățenilor!” - ni s-a plâns un pensionar, care n-a dorit să-și spună numele. La fel de indignate s-au declarat și tinerele mame care ieșiseră la plimbare cu pruncii: „Ne obosesc ăștia mici și nu există o bancă să ne odihnim puțin! Știți ce frustrant e să ieși cu copilul mic prin parc și să n-ai unde sta cu el să-i dai ceva de mâncare sau să se mai odihnească?”.Băncile sunt așteptate, „de urgență”, și în parcul Oleg Danovschi, dar și în scuarurile orașului.