Primul ajutor în cazul unui atac de cord

Ştire online publicată Joi, 10 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Mama mea a început să aibă probleme cardiace tot mai mari și aș dori tare mult să aflu cum pot s-o ajut eu în caz de atac cardiac până când vine salvarea?” – Luana Ivan, din Ovidiu. v v v Atacul cardiac este, într-adevăr, o problemă importantă, motiv pen-tru care, înainte de toate, specia-liștii ne învață să-l recunoaștem după următoarele simptome: l senzația de presiune sau de gheară în piept, care durează mai mult de câteva minute sau durere în umăr, gât și braț stâng sau piept, falcă, pe interiorul brațelor, predominând pe partea stângă a corpului l amețeală și greață, lipsă de aer, transpirație, senzație de frică, răceală și piele umedă, paloare, ritm cardiac neregulat sau accelerat. Ce trebuie făcut când cineva suferă un atac de cord? l chemați imediat salvarea! l ve-rificați dacă persoana este conștientă sau nu și așezați-o pe spate l îngenuncheați la capul persoanei, puneți o mână pe frunte și una sub bărbie și dați-i capul pe spate, apoi ridicați-i bărbia l uitați-vă și verificați dacă respiră; dacă nu respiră acoperiți nările și puneți gura peste a ei, apoi suflați puternic de două ori l verificați pulsul, punând dege-tele pe gât, în zona carotidei, între mărul lui Adam și unghiul mandibulei. Dacă nu are puls, puneți ambele mâini una peste alta, pe centrul pieptului persoanei, la nivelul mameloanelor. În această poziție, apăsați cu putere pieptul de 15 ori. Continuați astfel, cu câte două respirații alternând cu 15 apăsări ale pieptului, până la sosirea salvării.