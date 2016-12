Primăria le-a desfiinţat parcarea ca să le „trântească un mastodont sub nas“

Din ciclul „Blocuri între blocuri“

Primăria le-a desființat parcarea ca să le „trântească un mastodont sub nas“

Locatarii blocurilor L126, L127, de pe aleea Daliei nr. 24, Constanța, care dețineau autorizație de la primărie pentru închirierea unui spațiu de parcare, pentru care au plătit chiria până la sfârșitul anului, au fost somați de către Direcția de Servicii Publice să desființeze tăblițele de identificare. Totul, din cauză că terenul a trecut din proprietatea primăriei în cea privată, iar noul proprietar vrea să împrejmuiască zona, „unde, vai mama noastră, am auzit că o să ridice un mastodont cu nouă etaje! De la primărie ni s-a spus că noul proprietar ar fi recumpărat terenul. Dar unii vecini au aflat de pe internet că, încă din 2007, se intenționa să se facă un turn în această parcare! Chiar putem să fim prostiți în halul ăsta? Primăria are dreptul să ne ia și ultima gură de aer, că de parcări, a demonstrat că nu-i pasă? E strigător la cer, mai ales că este al miilea caz de acest fel și nimeni nu ia nicio măsură!” - ne-a spus unul dintre locatari, care a insistat să-i păstrăm anonimatul. Vă somăm azi, ca să vă conformați… ieri! Reproducem, în continuare, textul scrisorii cu pricina: „Direcția Servicii Publice. Serviciul trafic rutier și ordine publică. Prin prezenta vă aducem la cunoștință că începând cu data de 5 august 2010, conform procesului verbal de înțărușare nr. 698, din 5 august 2010, terenul pe care aveți rezervat locul de parcare nu mai este în administrația primăriei municipiului Constanța, iar noul proprietar ne solicită prin adresa nr. 103210 din 5 august 2010, eliberarea acestuia de sarcini. În acest sens, autorizația dumneavoastră de rezervație se anulează începând cu data de 12 august 2010, iar suma aferentă perioadei neutilizate va fi restituită la cerere. Totodată, vă aducem la cunoștință că în termen de cinci zile de la primirea prezentei vă revine obligația demolării indicatorului care semnaliza rezervarea întrucât este bunul dumnevoastră privat. Menționăm că, la expirarea perioadei menționate mai sus, proprietarul va trece la îngrădirea terenului”. Pentru că textul somației, expediate prin scrisori cu confirmare de primire a ajuns la destinație în jurul datei de 15 august, le-a lăsat impresia că noul proprietar „are aprobare de la primărie să construiască, deci n-are de gând să piardă timpul, au venit deja niște persoane să-i limiteze proprietatea”, locatarii, strânși ad-hoc într-o adunare, au dorit să atragă imediat, pe această cale, atenția primăriei și a celorlalte instituții abilitate în eliberarea autorizațiilor de construcție că au și ei „dreptul la lumină în apartamente, la un loc de parcare, la un petec de spațiu verde și nu doar obligația de a plăti zeci de taxe și impozite pentru o primărie care vrea să ne zidească de vii în betoane, mai ceva ca Meșterul Manole!”. Sfidare pe linie… Un alt locatar din zonă ne-a spus că textul somației l-a făcut să se simtă „umil și persiflat” de o instituție a cărei menire este aceea de a-i apăra, ca o leoaică, interesele: „Vom pierde, Doamne ferește, dacă nimeni n-o să ne susțină, dreptul la lumina naturală, la un loc de parcare, la puțină verdeață, iar primăria moare de grija noastră să ne recuperăm tăblița cu rezervarea, că, de, e bunul nostru privat! Toate au o limită, domnilor din primărie, ar fi cazul să ne mai și respectați, nu doar să ne batjocoriți! Ce să fac cu tăblița aia, să i-o dau nevestei să se joace?”. „S-a distrus parcul cu a doua biserică, distrug și parcările, ne iau și lumina, ne termină. Dacă o să devieze și țevile, cum se aude, o să fie un calvar la iarnă! Chiar dacă ne interesează și modalitatea de trecere a terenului din public în privat, noi ne cerem dreptul la o viață decentă în Constanța și îl rugăm pe domnul primar să nu ne pună nervii la încercare, că știm și noi să ne cerem altfel drepturile, n-om fi toți veniți cu pluta!” - ne-a spus un alt proprietar din zonă. Locatarii sunt atât de revoltați de ceea ce li se întâmplă, încât sunt hotărâți să ceară ajutorul și senatorilor și deputaților din circumscripție, care în timpul campaniei electorale le-au promis că „se vor da pe spate pentru interesele noastre. Ei, au acum ocazia să demonstreze că le pasă de noi! Poate ne ajută să nu ajungem la un proces!”. De asemenea, locatarii așteaptă explicații - dacă se poate tot în scris, după modelul somațiilor de desființare a parcărilor - de la Serviciul de Urbanism al primăriei, în legătură cu situația juridică a terenului. „Corect era să vină un inspector de la primărie, care altfel știe să ne amendeze din orice, să ne țină o ședință și să ne spună ce o să se construiască, din ce motive, că n-o să ne afecteze etc”.