„Primăria constănţenilor“, încotro?

„Primăria constănțenilor“, încotro?

„Verdictele” proceselor de vo-tare, indiferent de natura acestora: locale, parlamentare, preziden-țiale, de partid etc. etc. sunt, din punctul de vedere al cititoarei noastre Adriana Smeu, compa-rabile cu cele ale unui proces în instanță, în sensul că, și într-o situație, și în alta, există două tabere, respectiv a câștigătorilor și a perdanților. Cei care pierd un proces impută tot felul de lucruri justiției, cei care pierd alegerile, caută tot felul de scuze: „Eu am un vecin care suferă enorm din cauză că a pierdut alegerile Gigi Chiru. S-a implicat trup și suflet. Îi știe toate proiectele, a făcut cale bătută la «Primăria constănțe-nilor», și-a pus speranțe că chestia asta o să-i ajute pe oamenii simpli din orașul ăsta să ajungă la primar cu un păs, cu o bucurie, de ce nu? Adică, au sperat să aibă un primar popular, dar nu în vorbe, ci în fapte. Dar a câștigat Mazăre, iar succesul lui i-a făcut fericiți pe cei care l-au susținut, lucru absolut normal, să fim onești. C-așa-i în politică!”.v v vDincolo de aceste considerații, deși presupune că fără bani nu poate fi susținută nicio acțiune de acest gen, cititoarea noastră îi propune fostului candidat să găsească o portiță și să meargă mai departe cu proiectul „Primăria constănțenilor”, desigur, la alte dimensiuni: „Să apeleze la spon-sori, la cine consideră dânsul că îl poate ajuta să nu omoare acest proiect, e păcat să se închidă definitiv ușile primăriei oamenilor”. Chiar și o simplă întâlnire în aer liber, o dată pe lună, de exemplu, în Piața Ovidiu, unde oamenii să-și spună păsurile, ar fi o punte de legătură, potrivit cititoarei noastre. Femeia continuă să creadă că nu se poate schimba nimic la Constanța și din cauză că niciodată n-a existat un primar din umbră al opoziției!„Sau, cine știe, poate că domnul Mazăre se va întoarce cu fața spre toți constănțenii, nu doar către pensionari, și va catadicsi să-i primească personal în audiență, măcar de două ori pe lună. Nu de alta, dar n-ar mai suporta gustul amar al pasării de la un birou la altul și tot așa, când au vreo problemă mai serioasă!”.Vi se pare o idee viabilă? Este dilema care îi apasă și pe cititorii Mihai Zidaru, Corina Datcu.