Primăria bagă taxe şi în „Ţara piticilor“

Nu le mai ajunge Constanța!

Primăria bagă taxe și în „Țara piticilor“

Ştire online publicată Joi, 11 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

După ce, în urmă cu trei săptămâni, în Parcul „Țara piticilor” din Constanța au fost instalate jocuri electronice pe bani, părinții și bunicii fără dare de mână au făcut un pas înapoi, spre disperarea celor mici, care nu înțeleg de ce li se răpește bucuria de a se distra într-un parc de care se simt legați ombilical. Ei consideră această idee drept cea mai murdară afacere și cer imperios primăriei înlăturarea jocurilor care aduc atâta suferință celor mici. Situat în Parcul Tăbăcăriei, „Țara piticilor” - un punct de referință pe harta Constanței datorită grupurilor de elemente de joacă destinate copiilor, și-a condus, gratuit, ani de zile, micuții vizitatori spre destinații de poveste. Fiecare element, viu colorat și amplasat pe platforme de nisip, toboganele, balansoarele, scările de pisică, panourile de alpinism sunt personalizate, spre încântarea micuților. Mai mult, efortul însoțitorilor celor mici este preluat, în mare măsură, de numărul important de supraveghetori, pregătiți să intervină atunci când sunt în impas. Toate ar fi fost bune și frumoase dacă primăria nu ar fi avut ideea „de a monta aici jocuri electronice, după mine, cea mai murdară afacere care se putea face pe seama unor copii. Dacă înainte de instalarea acestora, în parc veneau constănțeni și de la celălalt capăt al orașului, acum s-au rărit chiar și cei care locuiesc în zonă, nu-și mai permit, pentru că niște șmecheri au stricat toată ordinea din parcul ăsta superb, singurul mai ca lumea din Constanța. Cum poți să-i explici unui copil de nici trei ani că tataia nu are bani? Nu este vorba despre mine, pentru că eu pot să-mi dau nepoțelul în căluț sau elicopter atunci când îmi cere. Însă cunosc foarte mulți oameni din zonă, pentru că vin zilnic aici, care nu-și permit asemenea cheltuieli și drept urmare au renunțat să vină în acest parc. Sincer, e nevoie de sute de mii de lei vechi pe zi dacă vrei ca ăla mic să nu se tăvălească pe jos de plâns, pentru că jetoanele sunt foarte scumpe, iar timpul este extrem de scurt. Dacă vreți să ne ajutați, trebuie să consemnați părerile oamenilor care au apreciat întotdeauna acest parc, din păcate, singurul reprezentativ al orașului. Sperăm ca după citirea acestor rânduri, cei care au aprobat șmecheria asta vor renunța la aceste jocuri, adevărate storcătoare de bani. Dacă n-o s-o facă, e clar că nu le pasă de copii!”- ne-a spus M. Simedrea, al cărui nepoțel de câțiva anișori se zbenguia prin parc. „Nu se mai satură“ De când s-a pensionat, Aurel C. își aducea zilnic nepoțelul în parc: „Se relaxau și copiii, ne relaxam și noi, bunicii sau părinții. Stau în zonă și chiar și atunci când lucram, tot mai dădeam câte o tură prin parc, să respir puțin aer curat, că locuiesc la bloc. Acum vin doar după ce iau pensia. Nu vreau să-mi necăjesc nepoțelul, are niște probleme de sănătate. E înnebunit după jocurile astea, iar dacă-l refuz, plânge și face urât, iar doctorul ne-a spus că isteriile îi fac rău. Constanța are nevoie măcar de un loc de relaxare care să nu ne stoarcă de bani! Nu înțeleg lăcomia unora, care nu se mai satură și profită chiar și de copii. Nu le mai ajunge nimic!”. Au dispărut cam repede băncile „Păcat de acest parc, care este frumos, curat, are supraveghetori care-și fac treaba, pază, totul e OK. Numai nenorocitele astea de jocuri electronice ne-au dat peste cap. Uitați-vă, fără trei lei nu poți să cumperi nicio fisă! Eu am dat 5 lei pe două fise, iar învârteala asta nu ține nici măcar cinci minute. Jecmăneală curată pe spatele unor inocenți. Dacă te duci într-un hipermarket cu jocuri din astea, îți asumi riscul, dar aici e un parc public în care n-ar trebui să fie loc de speculă. Era mult mai bine înainte și sper să se revină!” - ni s-a plâns și Maria G., care ne-a mărturisit că de când cu aparatele astea, renunță la multe ca să-și poată aduce nepoțica în acest parc. Mai mult, nu înțelege de ce au fost luate băncile atât de repede: „Nu vă puteți imagina ce a fost sâmbătă și duminică aici, pe vremea aceea superbă! Nu era loc nici pe borduri! Și iarna e nevoie de câteva bănci în singurul parc mai normal al Constanței, cu care primăria se laudă peste tot!”. „Până și țâșnitoarele ni le-au oprit!“ Dacă ar fi urmărit buletinele meteo, Corina Voicu apreciază că administratorii parcului și-ar fi dat seama că iarna e departe și că mai e nevoie de țâșnitoarele din parc: „Asta e perioadă amenințată de îngheț? Dar de jocurile astea mâncătoare de bani nu le e frică să nu înghețe? Iar porcăria aia de trambulină de la intrare, altă pacoste, care costă 4 lei pentru cinci minute. Aș fi luat un jeton, măcar o dată, dar mi-e frică, nepoțelul meu n-are nici trei ani, dar urlă că vrea acolo sus. Nu pot să cred cum acest joc este permis și copiilor de doi ani. Cred că se exagerează, și totul pentru bani. Noi ne mulțumim cu dotările vechi din parc și vrem să dispară rapid jocurile electronice. Mai mulți părinți ne-am hotărât să facem o petiție la Guvern, pentru că ni se pare normal că într-un parc public, toți copiii trebuie să aibă acces în mod egal și gratuit la jocurile existente. Măcar în acest loc să nu se simtă inferiori altora. Nu mi se pare normal ca parcul să fie un loc în care copiii să învețe ce e aia invidie, să urle ca din gură de șarpe sau să se tăvălească pe jos din cauza acestor nenorocite de jocuri!”. Toți cei care și-au exprimat aceste puncte de vedere speră ca jocurile electronice care le dau atâtea bătăi de cap să dispară din parc, iar primăria să nu mai gireze afaceri pe spatele copiilor!