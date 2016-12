Prima înregistrare în cadastru - gratuită, în anumite situaţii

Prima înregistrare în cadastru - gratuită, în anumite situații

Cadastrul are rolul de a asigura o înregistrare corectă a drepturilor de proprietate asupra terenurilor și construcțiilor, precum și un sistem de impozitare realist. Cei interesați de asemenea servicii ne-au reclamat, de nenumărate ori, că măsurătorile cadastrale durează exagerat de mult. De asemenea, ei sunt nemulțumiți că tarifele percepute sunt foarte mari, iar condițiile în care se poate beneficia de gratuitate nu sunt suficient mediatizate. „Ca un statornic cititor al ziarului dumneavoastră m-am gândit că mă puteți lămuri într-o problemă referitoare la serviciile de recepție și înființare carte funciară. Aș fi interesat să mă informați și asupra actului legislativ care reglementează tarifele pentru aceste servicii și dacă se practică scutiri pentru prima înregistrare, căci pe cont propriu n-am reușit să mă descurc. Am citit în ziarul dumneavoastră că au crescut și mai mult tarifele de cadastru. Pentru că mă interesează direct această problemă m-am interesat și eu la OCOTA Focșani, unde am terenul, și mi s-a spus că se taxează cu 150 lei parcela, iar dacă mai întârzii, se majorează la 300 lei. Cum subsemnatul am titlul de proprietate pentru mai mult de cinci hectare teren arabil moștenit de la părinți, în 12 parcele, la un calcul sumar rezultă o sumă echivalentă cu pensia mea și a soției pe o lună de zile. Despre scutiri, domnii de la OCOTA Focșani nici nu vor să audă. Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns și vă doresc sănătate și spor în toate” – Ștefan Renea, din Constanța. Ionel Spătaru, Șeful Oficiului Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, ne-a explicat că tarifele privind serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru activitățile desfășurate de ANCPI și instituțiile sale subordonate sunt reglementate prin Ordinul Ministerului Internelor și Reformei Administrative nr. 371/2007. Astfel, potrivit acestui Ordin, persoanele fizice și juridice care solicită prestarea unor servicii de cadastru au obligația de plată a tarifelor, cu excepția situațiilor în care, prin lege, se prevede în mod expres exceptarea de la plata acestora. Scutiri de la plata tarifelor Sunt scutite de la plata tarifelor, numai în cazul primei înregistrări în cadastru și carte funciară, serviciile pentru terenurile agricole situate în extravilanul localităților, dobândite prin titlurile de proprietate emise în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 247/2005. Toți solicitanții plătesc măsurătorile cadastrale „Nu doresc să se creeze confuzii între operațiunile pe care le facem noi, Oficiul de Cadastru, ca firmă de stat, după ce clientul a depus la noi documentația tehnică pentru obținerea numărului cadastral (întocmită de către o persoană fizică sau juridică autorizată), și cele de măsurători ale terenurilor, realizate de către o firmă privată, la cererea solicitantului, servicii care se plătesc. Desigur, și aici intervin o serie de condiții, însă, indiferent de terenul care se măsoară, există niște limite maxime de tarife pe care nici chiar un măsurător privat nu are voie să le depășească” – a conchis Ionel Spătaru.