Pentru sănătatea dumneavoastră

Prevenirea stomatitei aftoase

Ştire online publicată Vineri, 02 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

„Am avut o dată stomatită aftoasă și mi-a fost de-ajuns. Aș vrea să știu dacă aceasta poate fi prevenită într-un fel, mai ales în cazul persoanelor predispuse la așa ceva, din cauză că simt, din nou, ceva suspect. Cu mulțumiri, Zoe Caraiani, din Constanța". De la Cecilia Bianu, medic stomatolog (Cabinet medical individual - Policlinica Mangalia, strada Mircea cel Bătrân, nr. 3), am aflat că pentru prevenirea stomatitei este nevoie să aveți în vedere următoarele: l limitați consumul de carbohidrați rafinați și evitați pasta de dinți ce conține sulfat de lauril de sodium l adoptați un mod de alimentație sănătos l consumați alimente cu un conținut bogat de vitamina C, zinc și flavonoide.