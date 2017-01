Preţurile la legumele autohtone - dictate de speculanţi

Comerț cu… tupeu

Prețurile la legumele autohtone - dictate de speculanți

Ştire online publicată Vineri, 13 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

A crescut euro, s-au scumpit și alimentele. Iar creșterile de prețuri se simt cel mai bine nu doar în hipermarketuri, ci și în piețe. Cum multe fructe și legume sunt importate, deci se plătesc în valută, oamenii se plâng că, de la o zi la alta, prețurile atârnă și mai greu la buzunar. Problema asupra căreia un grup de cititori a dorit să atragă, astăzi, atenția este că, profitând de această conjunctură, și „producătorii” autohtoni (a se citi intermediarii!) copiază metehnele importatorilor, ținând cu dinții ca prețurile lor să fie aliniate celor de afară. Sfidarea speculanților Natalia Dinu (43 de ani, din Constanța), suferă de o boală cronică, iar din meniul ei zilnic nu trebuie să lipsească fructele și legumele. Știe mai bine ca oricine că pe piața autohtonă de legume și fructe intermediarii fac legea, lucrând la limita ei și înșelându-i cu un tupeu „cum eu cred că numai în România poate fi tolerat de autoritățile de control, pe care le plătim din banii noștri ca să nu fim păcăliți de oricine are chef. Zilele trecute m-am dus să cumpăr țelină, morcovi, mere și salată verde. Nu mi-a venit să cred ochilor: țelina costa 4 lei, morcovii 2,5 lei, iar salata verde 5 lei. Prețuri mai mari decât în hipermarketuri, unde se mai fac și tot felul de oferte. Veți spune să nu mai cumpăr din piață, dar medicul mi-a interzis să cumpăr legume și fructe de import, pe motiv că ar fi tratate nu știu cu ce. Dar cine-mi garantează mie că marfa asta nu este la fel ca cealaltă? Iar dacă vrei să alegi marfa, te sictiresc de nu te vezi! Controlează cineva toate chestiile astea?”. Din vânzător - stăpân! Diana Niculcea (49 ani, din Constanța) se întreabă de ce comercianții nu sunt dispuși la un adaos mai mic „măcar cât ne mai ține criza asta? Dacă vreun cititor are vreo idee cum pot fi puși la punct speculanții din piețe să ne spună și nouă. Pentru cei care au bani și se sparg în figuri, nu contează că totul e scump. Dar pe noi, oamenii modești, cine ne ajută? Oare n-ar fi bine ca statul să-și întoarcă un pic fața spre țăranul român, producătorul cum i se spune acum, și să-l ajute să nu rămână la mâna speculanților, care profită de pe urma muncii lui? Bieții de ei, n-au ce face, stau la țară și nu-și permit să închirieze tarabe în piețe, să doarmă la hotel, să mănânce în oraș, așa că dau marfa pe te miri ce, iar intermediarii o vând de sute de ori mai scump. Vrem ca inspectorii care controlează piețele, împreună cu poliția, să afle de la producători cu cât dau marfa la intermediari, ca să scăpăm odată de sfidarea unor oameni care trăiesc doar din păcăleli”. Consumatorul – veșnicul cobai al… corupților Lucia Marin (39 ani, din Constanța) crede că „la criza asta, când mulți capi de familie rămân fără muncă, este un mare genocid să înghițim ce ne bagă pe gât unii comercianți care știu cum să ne manipuleze. Oare autoritățile sunt conștiente ce se va întâmpla cu sănătatea copiilor noștri? La prețurile care sunt acum peste tot, o să înnebunim văzându-i cum mor de foame. De ce trebuie să coste așa de mult până și ceapa sau morcovii din piețe, că doar nu sunt cumpărate pe valută, sau amărâtele de mere românești, că atâta am vrea să le mai dăm și noi copiilor noștri? Așteptăm să dispară speculanții, mai ales că suntem în criză și dacă mai suntem și jecmăniți, ne ducem cu totul la vale”. Criza… indiferenței! Valeriu Luca (48 ani, din Constanța) acuză autoritățile că stimulează importul de legume și fructe, deși „țara noastră are milioane de hectare de teren arabil folosite de țărani ca vai de lume, cum pot și ei. La noi eu zic că nu e criză financiară, e criza hoției și a indiferenței. De ce toate serele noastre de legume și flori au fost distruse, iar noi trebuie să cumpărăm de la tot felul de persoane dubioase (ca să nu le spun altfel, că sigur o să fiu acuzată de discriminare?). Pe ce să se mai bazeze bietul țăran roman, dacă statul îi tot taie craca de sub picioare? Poate că guvernul ăsta nou o să facă ordine și o să ne scape de speculanții ăștia nesimțiți, niște putori care n-au muncit o zi în viața lor! Degeaba mi-am ars carnetul de partid!”. Cititorii noștri speră ca autoritățile să stopeze, o dată pentru totdeauna, zelul speculanților, astfel încât profitorii muncii altora să fie puși la punct.