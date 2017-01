Preţurile de la rafturi nu se modifică în timpul programului

Prețurile de la rafturi nu se modifică în timpul programului

Legea nr. 363 din 2007 sancționează practicile incorecte ale comercianților în relația cu clienții și armonizează reglementările privind protecția consumatorilor cu legislația europeană. Ce înseamnă practică comercială înșelătoare? O practică comercială este considerată ca fiind o acțiune înșelătoare dacă aceasta conține informații false sau, în orice situație, inclusiv în prezentarea generală, induce în eroare sau este susceptibilă să inducă în eroare consumatorul, astfel încât, în ambele ipoteze, fie îl determină, fie este susceptibilă a-l determina pe acesta să ia o decizie de tranzacționare pe care altfel nu ar fi luat-o. Situația este valabilă chiar și atunci când informațiile sunt, în fapt, corecte în raport cu unul sau mai multe elemente, printre care se află și prețul sau modul de calcul al prețului ori existența unui avantaj specific al prețului. Din păcate, deși se presupune că ar trebui să cunoască legis-lația, din moment ce își câștigă existența din activități comerciale, mai sunt și comercianți care sfidează legea, la adăpostul unor justificări fragile. Un preț la raft, altul la casa de marcat! „Am doi copii, pe care îi cresc singură, iar greutățile m-au obligat să fiu cu ochii cât cepele pe prețurile din magazine. Ca să nu mă fac de râs la casă, am întotdeauna în geantă un calculator mic și îmi calculez toate cheltuielile, iar când ajung la casă am deja banii pregătiți. Zilele trecute, mi-am umplut sacoșa cu cele necesare de la un magazin non-stop vecin cu mine - bine aprovizionat și curat, n-am ce zice! -, mi-am făcut calculul, numai că socoteala mea nu s-a potrivit cu cea de la casă. Am întrebat-o pe vânzătoare de ce mi-a bătut alte prețuri la trei produse, iar ea mi-a explicat că până să ajung eu cu marfa la casă, magazinul a primit alte nomenclatoare de prețuri, dar nu a vrut, sub nici o formă, să mi le arate. Mai mult, tot ea s-a supărat și a început să facă gălăgie. Când am întrebat-o dacă îi dă voie legea să procedeze așa, mi-a răspuns că da. Chiar așa să fie? – D. Florea, 42 ani, din Constanța. Legea obligă la corespondență între prețuri Rodica Mocanu, purtător de cuvânt al Oficiului pentru Protecția Consumatorului Constanța, ne-a explicat că legislația privind protecția consumatorului sancțio-nează atât practicile înșelătoare, cât și pe cele agresive ale comercianților în relația cu consumatorii. De asemenea, a dorit să atragă atenția că prețurile tuturor produselor trebuie indicate și afișate în loc vizibil, într-o formă neechivocă, ușor de citit și ele trebuie schimbate numai după închiderea magazinului sau înainte de începerea programului de lucru. Referitor la practica vânzătoarei respective, este clar că aceasta nu este corectă, operatorul comercial făcându-se vinovat de nerespectarea corespondenței între prețurile de la raft și cele de la casa de marcat. În vederea stopării și combaterii practicilor comerciale incorecte, sesizați imediat astfel de situații Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorului Constanța (telefon 0241-550550) și nu uitați să aveți la dumneavoastră și bonul de casă.