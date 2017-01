Preţul îngrijirii unui asistat social a crescut de zece ori

De la 2 decembrie 2008,

Prețul îngrijirii unui asistat social a crescut de zece ori

Probabil gândit ca o măsură „anticriză”, pe ultima sută de metri a guvernării Tăriceanu, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) a emis Ordinul nr. 619, prin care costul mediu lunar de întreținere în centrele rezidențiale pentru persoane cu handicap a crescut de la 175 RON – la 1750 RON (nu este nici o greșeală de tipar!). Reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Constanța susțin că, deși Ordinul a intrat în vigoare la 8 decembrie 2008, odată cu publicarea lui în Monitorul Oficial nr. 825, din cauza cuantumului extrem de ridicat, imposibil de suportat de persoanele asistate și de aparținătorii lor legali, el nu poate fi aplicat în litera sa. Măsura a dat frisoane asistaților Era de așteptat ca asistații să se sperie că vor ajunge pe drumuri și să bombardeze instituțiile statului cu petiții, doar-doar ordinul în discuție va fi abrogat. Unul dintre cei care speră în rezolvarea favorabilă a acestei situații „aberante” prin semnalul lansat astăzi se numește Petre Lucian (68 ani) și este internat la Centrul de îngrijire și asistență Poarta Albă din anul 2004. „Recunosc, s-au mărit un pic pensiile, iar eu am 954 lei după 40 de ani de muncă, dar dacă voi fi obligat să plătesc suma nouă, tot nu am cum să acopăr 1750 RON pe lună. Sunt singur, nu am familie, nu am copii, deci nu am nici un aparținător legal care să suporte diferența. Cum să procedez, la vârsta mea, bolnav, ca să fac rost de atâția bani? Să devalizez bănci sau să sparg bancomate, să fur din casele oamenilor? Oare se știe că în centrul nostru sunt internați oameni bolnavi, aduși de prin canale? De unde să plătească ei? Eu înțeleg că e criză, că și centrele astea au nevoie de bani mai mulți ca să nu dea faliment, dar măsura asta este inumană și fără nici un fel de acoperire. Mai bine murim, că altă soluție nu prea văd la orizont dacă se aplică legea asta! Am ajuns să stau cu bocceluța sub pat”. Nu se pune problema externărilor! Întrebată dacă, în noile condiții de plată, ar fi posibilă… externarea persoanelor asistate în Centrul de îngrijire și asistență Poarta Albă, Nicoleta Vădineanu, șefa acestuia, ne-a spus: „Nici vorbă să se pună astfel problema, pentru că oamenii au pensie, iar noi le reținem 80 la sută din venitul lunar, dar nu mai mult de 504 lei, care reprezintă costul mediu lunar al centrului nostru pe anul 2008. La noi așa se aplică legea. Iar pentru cei care nu au venituri, cheltuielile sunt suportate din bugetul de stat, ca și până acum. Cei 96 de asistați ai noștri n-au de ce să-și facă griji”. Până acum, n-a plătit nimeni această sumă! În mod normal, pentru a primi 1750 RON de la fiecare asistat, în cazul pensionarilor, centrele le rețin 80 % din pensie, iar diferența ar trebui plătită de aparținătorii lor legali (copii, soț, soție, alte rude). După cum ne-a explicat Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Constanța: „Până acum nu am luat de la nici unul această diferență, pentru că oamenii nu au atâția bani. Știm ce salarii mici sunt. Legea spune că 1750 RON este costul mediu, iar o actualizare trebuia luată în calcul, pentru că nu s-a mai făcut din 2003. Era normal ca Autoritatea să creeze acest cost unic. Numai că această sumă nu poate fi acoperită nici măcar cu ajutorul aparținătorilor legali. Deocamdată, am făcut adrese la ANPH care să lămurească modalitatea legală de acoperire a acestei sume, pentru că nu se poate recupera de la persoanele asistate, dar nici de la aparținătorii lor”. Potrivit Roxanei Onea, din cele 650 de persoane internate în centrele de îngrijire și asistență constănțene, numai 250 se află în situația de a plăti 1750 lei pentru cheltuielile lunare. Asta, pentru că majoritatea asistaților au afecțiuni neuropsihice, iar legea îi absolvă de plată pe aparținătorii lor. Un lucru este, însă, cert: în pre-zent, pensionarii asistați plătesc, pentru serviciile de care beneficiază, 80% din pensie, iar diferența o suportă statul. Până când se va proceda astfel, rămâne de văzut…