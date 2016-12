„Preşedintele s-a pus de-a curmezişul pentru că n-am ieşit la interval!“

SEMNALE

„Președintele s-a pus de-a curmezișul pentru că n-am ieșit la interval!“

Că aproape în fiecare bloc există rău-platnici la întreținere, din cauza cărora asociațiile acumulează restanțe impresionante, urmările repercutându-se și asupra locatarilor corecți, o știe orice persoană care locuiește la bloc. Jenant este că printre cei care uită să-și plătească facturile la utilități nu se află doar familii nevoiașe, ci și persoane care invocă drept motiv al acestei… scăpări, lipsa timpului liber. „Vă deranjez și eu, mă scuzați! Am o mare problemă cu asociația de locatari, care mi s-a pus de-a curmezișul din primăvară, când am cerut acordul pentru o firmă care să aibă sediul social la mine în apartament, care e la parter. Domnul președinte s-a înfuriat rău de tot când a auzit. E adevărat ce-mi reproșează el, am datorii la întreținere de 58 milioane lei vechi. Banii s-au adunat pentru că stau prost cu timpul liber. Pur și simplu nu am cum să respect programul de încasări, am avut discuții mari pe chestia asta. M-au luat și vecinii pe sus că le fac greutăți. Ce, eu mă iau de ei când adună restanțe? Altă treabă decât să analizeze listele de la panou văd că n-au!” – ni s-a plâns A. Nalbă (41 ani). Bărbatul susține că i s-a sugerat că dacă ar fi fost mai „atent cu cine trebuie”, astăzi ar fi avut hârtia semnată: „Președintele s-a pus de-a curmezișul că n-am ieșit la interval, ăsta e adevărul, să n-o mai dea cotită cu legile! Mai mult, din punctul lui de vedere, restanțele acumulate la întreținere nu ar avea „nici în clin, nici în mânecă cu acordul pentru deschiderea firmei în apartament. Doar nu mă duc peste ei, îmi fac treaba în casa mea și nu deranjez pe nimeni. Cine îi permite acestui om să ocolească legea? Nasol e că și administratorul îi ține isonul. Am vrut să le fac proces, dar m-am gândit să vă rog pe dumneavoastră să-mi spuneți pe ce se bazează președintele, administratorul și vecinii, pentru că nici ei nu-și pun semnătura? Dar de apometrele mele de ce se leagă, că mi-am dat cuvântul că sunt sigilate și la locul lor?”. Legea e clară Potrivit legii care reglementează activitatea asociațiilor de proprietari, nu administratorul asociației are calitatea de a da un astfel de acord, ci președintele acesteia. Nicolae Stan, din cadrul Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, ne-a explicat că se produc în mod constant astfel de confuzii, întrucât nu toți știu că reprezentantul legal al asociației este președintele, nicidecum administratorul, acesta din urmă având doar calitatea de angajat al asociației, cu o fișă clară a postului. Mai mult, în acest caz nu este vorba despre rea voință din partea președintelui asociației, întrucât conform legislației în domeniu, acordul solicitat de locatar nu se poate da atunci când acesta are datorii bănești către asociație. De asemenea, este nevoie și de acordul vecinilor care au pereți comuni cu solicitantul. „Tipul vrea să ne intimideze, dar nu ține!” „Cum să-i dau acordul pe ceva interzis de lege?” – a sărit ca ars președintele asociației, R. Vasilianu. „Dacă era după mine personal îi semnam imediat hârtia, dar regulamentul asociațiilor nu-mi dă voie să-mi bat joc de încrederea oamenilor. În loc să-și plătească restanțele, se ține de reclamații. A promis de nu știu câte ori că depune banii, dar nu și-a ținut cuvântul. Tipul vrea să ne intimideze pe toți, dar nu ține. Eu o să-l dau pe mâna poliției pentru insinuările astea cu atențiile, să-i fie rușine, cum își permite să mă acuze pentru ceea ce își închipuie el? Auzi, dacă îi dădeam bani, o atenție, ceva acolo, el avea totul pe masă! Știu că nici vecinii nu-l înghit, că e arogant rău. Hai că-i tare, după ce că e dator, mai e și fudul!”. Stimate domnule Nalbă, referitor la situația apometrelor, nu doar administratorul vă impută nedepunerea la asociație a indicilor reali de consum, președintele susținând că și ceilalți locatari sunt deranjați de indiferența dumneavoastră față de problemele asociației, întrebându-se ce s-ar întâmpla dacă fiecare ar proceda la fel? Așadar, mesajul președintelui a fost foarte clar: dovediți că sunteți de bună credință și invitați reprezentanții asociației să verifice apometrele, iar pentru a obține acordul privind funcționarea firmei în propriul apartament, achitați-vă toate datoriile și n-o să vă mai împiedice nimeni în acest demers.