Precupeţe tupeiste…

Precupețe tupeiste…

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Pe eticheta unui produs ecologic sunt obligatorii anumite mențiuni: numele și adresa producătorului sau prelucrătorului; denumirea produsului, inclusiv metoda de producție ecologică utilizată; numele și marca organismului de inspecție și certificare. Statisticile arată că România se află între primii 20 de exportatori de produse ecologice la nivel mondial, peste jumătate din exporturile de astfel de produse reprezentându-le nucile, fructele de pădure, ciupercile și cerealele. La nivel mondial, Australia este cea mai mare cultivatoare de produse ecologice, în timp ce, în Uniunea Europeană, Italia are cel mai mare număr de ferme de acest tip. Estimările specialiștilor prevăd că până în 2013, țara noastră ar putea ajunge să aibă culturi ecologice pe cinci la sută din totalul suprafeței agricole. Din păcate, produsele „eco“ nu sunt promovate corespunzător, și în lipsa unor informații corecte, comercianții abuzează de încrederea clienților. Fără pesticide și stimulatori de creștere Agricultura ecologică, organică sau biologică este un procedeu „modern“ de a cultiva plante, de a îngrășa animale și de a produce alimente, deosebită fundamental de agricultura convențională prin faptul că nu folosește fertilizanți și pesticide de sinteză, stimulatori și regulatori de creștere, hormoni, antibiotice și sisteme intensive de creștere a animalelor. Scopul este de a produce hrană curată, potrivită metabolismului uman și de a proteja totodată mediul. Probabil că mulți dintre dumneavoastră ați observat cuvântul „ecologic” pe etichetele de prezentare a fructelor, legumelor sau altor produse alimentare dintr-un anume supermarket sau poate ați observat pe sticla unui suc de fructe sau a unui carton de ouă, sigla UE pentru agricultură ecologică. Prin mesajele trimise redacției, cititorii atrag atenția că sunt interesați de o alimentație ecologică sau bio, cu alte cuvinte, că își doresc să consume nu doar „carne fără hormoni, să găsim în piețe și legume sau fructe fără chimicale, dar să știm că sunt adevărate și nu ne păcălește nimeni!” - Aida Murgu, Sonia Luca, Valeria Tutunaru, S. Argatu, din Constanța. Minciuna, un… sport în piețe! De exemplu, interesul tinerei Aida Murgu, mamă a unui bebeluș de șase luni, pentru „produsele curate” a crescut în mod special de când medicul pediatru i-a recomandat să introducă în alimentația micuțului sucul de morcovi și cel de mere. „E drept, întotdeauna când sunt în piață caut ca produsele să arate bine, în ideea că ar fi curate, însă n-ai de unde să știi ce bagă țăranii în ele. Cred că ar fi extraordinar ca această ramură a agriculturii să se dezvolte serios și pe la noi, astfel încât să găsim în piețele și magazinele constănțene produse fără chimicale. Dar eu v-am contactat în mod special și ca să atrag atenția autorităților de control că în piețele mari din Constanța sunt mulți precupeți escroci, care ne mint că marfa lor ar fi ecologică, când de fapt nu e. Eu știu că producătorul trebuie să ne demonstreze că e un produs ecologic cu un certificat în acest sens. Când i-am cerut unei precupețe să-mi arate că morcovii au acest certificat, m-a luat pe sus: «I-auzi, vrea certificat? Nu te ajută vederea să vezi cum arată marfa mea, că doar ești tânără? Dacă nu-ți place, du-te și ia de la supermarket morcovi cu hormoni și lasă-mă, că am eu clienții mei!». Zilele trecute am vrut să cumpăr struguri de la o tonetă, pentru că pe eticheta cu prețul scria că sunt românești. Când am rugat-o pe vânzătoare să-și dea cuvântul de onoare că așa este, că dacă nu, chem Protecția Consumatorului, a dat în bâlbîială: «Eu sunt o simplă vânzătoare, n-am de unde să știu ce-mi aduce patronul!»”. Se impun controale severe De când se tot vorbește despre avantajele produselor ecologice, cititorii noștri au constatat că astfel de practici nu sunt deloc singulare. Pentru a le pune capăt, invită inspectorii OPC să aibă vedere descurajarea lor prin controale eficiente. În același timp, sugerează comercianților ca în marile magazine să existe rafturi speciale cu produse ecologice, promovate de persoane angajate pentru asta. În ceea ce privește piețele de legumefructe, și aici trebuie delimitate clar tarabele la care se comercializează astfel de produse, dacă ele chiar există, pentru a nu fi păcăliți în continuare.