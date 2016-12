„Prea mulţi critică poliţia, dar eu sunt de altă părere!“

Scrisori de la cititori

„Prea mulți critică poliția, dar eu sunt de altă părere!“

Sunt destui cei care „îi fac din vorbe grele“ pe polițiști, sondajele arătând că această categorie nu stă pe roze la capitolul încredere. Dar mai există și oameni care își dau seama de importanța muncii lor, acordându-le respectul atunci când e cazul. Chiar dacă, în cea mai mare parte a anului, locuiește pe meleaguri argeșene, în casa părintească din localitatea Rasova revenind atunci când vrea să se relaxeze, se simte legat de spațiul dobrogean. Știe că în orice comunitate nu trăiesc numai oameni buni sau numai oameni răi și nici nu se autoinclude în categoria oamenilor perfecți, dar nici ocolit de cei din jur nu a fost niciodată. Pro-babil că aplecarea spre comunicare, moștenită de la înaintași, l-a ținut aproape de oameni chiar și atunci când, fizic, era la sute de kilometri distanță față de ei. Această calitate, pe care o consideră extrem de importantă, l-a scos, de-a lungul vieții, din foarte multe încurcături. Iar cea mai recentă… belea de care a avut parte consideră că merită să fie făcută publică. „Numele meu este Dumitru Pușcașu, îmi place să citesc ziarele, iar despre Cuget Liber am auzit de la rasovenii mei că este un ziar aproape de nevoile oamenilor. Ei mi-au dat ideea să vă scriu o scrisoare și să vă mai telefonez din când în când. Știu că orice ziar trebuie să critice anumite lucruri, pentru ca apoi să se îndrepte. Părerea mea e că ziarele, toate, mai trebuie să și laude. Am ajuns la o vârstă la care și eu mă bucur când mi se spune o vorbă bună, o apreciere. Cu sinceritate vă spun că m-am adresat trustului dumneavoastră de presă cu rugămintea ca, de data asta, să lăudați o instituție foarte hulită, mai ales în ultimul timp, care este Poliția din România. Nu spun eu acum că multe critici nu sunt corecte, dar tot corect mi se pare ca, atunci când e cazul să mulțumești unui polițist, să o faci și public, pentru moralul lui. N-aș crede că și-ar lua-o în cap, refuz să cred că toți sunt o apă și-un pământ!”. „Păcat că minori de 13 ani sunt antrenați să fure!“ Bărbatul ne-a povestit că, pe parcursul lunii trecute, un vecin l-a anunțat, prin telefon, că anumite semnalmente arată că locuința i-a fost prădată de hoți. A doua zi, a ajuns în localitatea natală, unde avea să constate că alarma n-a fost falsă. A anunțat imediat poliția, însă, în sinea lui, avea slabe speranțe că făptuitorii vor fi vreodată prinși, iar la recuperarea pagubei nici nu îndrăznea să se gândească. Poate de aceea a trăit mari emoții la momentul prinderii infractorilor: „I-au prins atât de prompt pe acești hoți (sunt mâhnit că au fost folosiți la furat și copii de 13 ani, dar asta e!), poliția a acționat rapid, nu mi-a venit să cred. Ar trebui ca toți polițiștii din țara asta să ia în seamă plângerile oamenilor, să nu aștepte să se șteargă urmele hoților. Nu am nimic personal cu poliția sau primăria din Rasova, dar cred că este datoria mea să le mulțumesc și public. Poate că se molipsesc și alți polițiști și nu te mai iau în râs atunci când te duci cu vreo plângere, cum se întâmplă în multe situații, am pățit-o și eu!”. „Laudele ne miră, nu criticile!“ La începutul discuției, agentul șef al Poliției Rasova, Vasilică Lazăr, s-a arătat surprins de cele auzite, crezând că este vorba despre o glumă: „Laudele ne miră, nu criticile! De regulă, polițistul se gândește că e criticat. Oamenii devin recalcitranți dacă sunt cercetați de noi și pun pe seama noastră situațiile neplăcute pe care și le pregătesc singuri”. Chiar dacă starea infracțională din localitate (cu cinci mii de locuitori și numai doi agenți de poliție) nu este alarmantă, ori de câte ori au de-a face cu vreo infracțiune rămân cu un gust amar. Agentul șef ne-a confirmat că la spargerea locuinței lui Dumitru Pușcașu au participat și copii de 13 ani, situație care-i obligă să respecte unele proceduri speciale în definitivarea dosarului, care va ajunge curând pe masa instanței. Au o oarecare mulțumire că eforturile lor constante de prevenire nu sunt chiar în zadar, însă mulțumirea lor ar fi maximă dacă nu s-ar înregistra niciun fel de infracțiune la nivelul comunei. „Ca peste tot, e greu, dar paza bună trece primejdia rea, iar noi ne străduim să fim prezenți în mijlocul oamenilor, ca să le tăiem elanul de a-și face rău unii altora. Dar nu avem cazuri nerezolvate, e stabilitate la noi”. Așteptăm, stimați cititori, să ne relatați situații care v-ar îndreptăți să aduceți mulțumiri poliției sau dimpotrivă!