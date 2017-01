„Prea am fost înşelat, e musai să fac ceva acum!“

Infidelii și țeparii sunt tot mai mulți

„Prea am fost înșelat, e musai să fac ceva acum!“

A mers pe încredere, colaborând cu persoane despre care nu știa mare lucru. Rezultatul? Țepe după țepe și dezamăgiri pe linie! Hotărât să schimbe radical politica de personal, este dispus să recurgă la investigarea prealabilă a seriozității și chiar a solvabilității viitorilor colaboratori, în mod special a celor cu funcții de răspundere, apelând la detectivi particulari. Pe fondul crizei economice, auzim aproape zilnic că numărul celor care își înșală partenerii de afaceri a explodat. Cristel A. (52 ani) este din Timișoara, însă în urmă cu trei ani și-a deschis un punct de lucru și în Constanța. Afacerea ar fi mers chiar binișor dacă nu ar fi avut ghinionul unor colaboratori neserioși, a căror principală grijă a fost să-l... vândă concurenței. Cum este convins că gura de oxigen de care are nevoie firma sa o poate primi de la angajați loiali, pentru a afla dacă aceștia sunt persoane de încredere sau nu este hotărât să facă unele cheltuieli „pentru că, după mine, dacă tot timpul ești bănuitor că oamenii de lângă tine te lucrează, prea departe nu ai cum să ajungi cu rezultatele. Eu am amici care au dat faliment, vreo doi sunt în insolvență, caută să iasă din situație, însă nu i-am auzit să aibă angajați șarlatani. Ghinionul m-a urmărit pe mine, asta e, nu pot să mă culc pe-o ureche. Prea am fost înșelat, e musai să fac ceva acum! Nici nu se poate altfel, din cauză că eu sunt mai tot timpul plecat. Am fost la poliție să mă interesez, aveam nevoie de niște date personale despre unii oameni, dar mi s-a spus că chestiile astea le rezolvă numai detectivii particulari. Mai multe relații nu mi s-au dat, însă un amic m-a îndrumat către dumneavoastră. Eu știam că firmele astea filează infidelii! Mie îmi trebuie date personale, informații despre seriozitatea viitorilor șefi, ce referințe mai au de pe unde au lucrat, dacă au dat țepe? Datele astea le vreau numai pentru șefi, că dacă ei sunt serioși, pot să-și stăpânească subalternii. Pot detectivii să facă legal așa ceva? Cu stimă și mulțumiri!”. v v v Chiar dacă atunci când auzi de un detectiv particular, primul gând te duce la apetența lui de a fi pe urmele infidelilor, în realitate, dincolo de acest tip de investigații (care încă deține ponderea), munca lui reprezintă o afacere ca oricare alta, care trebuie să țină pasul cu vremurile și, mai ales, cu criza economică. Deși, pe fondul creșterii insolvențelor și al falimentelor care au lovit și economia autohtonă, afacerile au ajuns să se facă, în cele mai multe situații, între cunoscuți, cu un CV bun sau verificabil, cercurile fiind oarecum închise la acest capitol, reprezentantul unei firme de detectivi particulari constănțene ne-a spus că, în ultima vreme, au în lucru investigații asupra profilului moral al partenerilor de afaceri ai clientului: „Cititorul dumneavoastră nu este singura persoană care nu a știut cu cine face afaceri. În ziua de azi, mulți patroni s-au trezit în blocaj financiar pentru că au fost țepuiți de șefii mai mici, în favoarea concurenței sau nu neapărat, asta e o realitate. Neîncrederea pe linie e ceva ce ține mai ales de perioadele de criză. V-aș da exemple concrete, dar legea ne obligă să păstrăm confidențialitatea și asta facem, chiar dacă mai primim amenințări. În ultimul timp, și oamenii de afaceri de la noi, molipsiți de la cei din Occident, au început, destul de timid, să obțină legal informațiile de care au nevoie, ca să nu aibă alte probleme, să nu se ajungă la cine știe ce reglări de conturi”. Revenind la problema expresă a cititorului nostru, a precizat că intră în atribuțiile detectivilor particulari să facă investigații despre moralitatea publică a unei persoane, conduita sa, ocupațiile anterioare, stilul de viață, informații privind personalul angajat sau în curs de angajare, dar și cele privind potențialii partenerii de afaceri, sub aspectul seriozității sau solvabilității acestora, date privind rău-platnicii și stabilirea metodelor de recuperare a prejudiciilor, verificarea diverselor declarații, informații care pot preveni situații de genul celor de care s-a plâns cititorul nostru.