„Poţi să mori în casa ta sau pe stradă, că nimeni nu se bagă!“

„Poți să mori în casa ta sau pe stradă, că nimeni nu se bagă!“

O familie de constănțeni a simulat două scandaluri de proporții, în speranța că cineva o să intervină sau o să ceară autorităților să ia măsuri. Din păcate, li s-au servit doar nepăsare și indiferență. Dorind să atenționeze asupra faptului că presa (o adevărată punte de legătură între diverse segmente sociale) asigură circulația informațiilor, a opiniilor și a interpretărilor cu semnificație socială, Tatiana (38 ani) și A. Tinea (51 ani) speră ca intervenția lor de astăzi să nu rămână fără ecou. Adepți ai concepției că rolul „opiniei populare” este acela de a exercita un fel „de presiune și control social”, cei doi soți, urmare unor teste făcute pe… propria piele, au simțit nevoia să-și exprime dezamăgirea că, „de când cu libertatea și democrația atât de diferit înțelese”, mulți oameni își înfrâng dreptul la opinie. O fac din tot felul de motive, printre care teama de a compărea în instanțe ca martori, frica de a o lua ei înșiși pe...cocoașă dacă intervin într-un scandal, posibilitatea plății unor polițe sau pur și simplu din indiferență și nepăsare față de aproapele aflat într-un moment când ea, onor opinia publică, i-ar putea salva chiar viața! Efectele educației „Se vorbește de criza financiară 24 de ore din 24, dar puțini își mai fac timp să discute și despre criza morală a societății. Mi-am propus să sparg eu gheața, deranjat de faptul că românii nu se prea bagă atunci când observă că semeni de-ai lor, copii sau adulți, sunt supuși unor abuzuri din partea familiilor sau a unor necunoscuți și am făcut câteva teste, ajutat de copii și soția mea. Eu, contănțean sadea, am fost de mic crescut la bloc. În copilărie, din postura mea de unic copil al unor părinți ce erau mai mereu cu treburi, mă jucam toată ziua în fata blocului cu ceilalți vecini de bloc. Mama, mai grijulie, îmi spunea mereu că dacă mă bate cineva sau mi se întâmplă ceva rău să țip, că e imposibil să nu intervină cineva. Învățasem așa de bine lecția asta, încât țipam și în locul altora” – ne-a povestit A. Tinea. Au simulat câteva scandaluri, însă nimeni nu a intervenit l Săptămâna trecută, pe la miezul nopții, soții Tinea au simulat un scandal în propriul apartament. Pornind de la ideea că orice bărbat are „puterea animalică” necesară să lovească, dacă asta este relația pe care și-o dorește cu cei din jur, a încercat să lase impresia vecinilor că-și omoară nevasta în bătaie. Urletele disperate ale femeii și ale copiilor nu au impresionat însă pe nimeni. „După 20 de minute de scandal imaginar, toți așteptam crispați să ne bată vreun polițist la ușă. Ne gândeam că bunii noștri vecini i-or fi anunțat pe creștinii ăia de la 112 să salveze o biată femeie și pe copiii ei. Am așteptat degeaba, că n-a venit nimeni! Îi las pe cititorii dumneavoastră să comenteze chestiunea”. l Al doilea episod în care soții Tinea… cerșeau intervenția celor din jur s-a desfășurat într-o stație de autobuz din zona centrală a orașului, în prezența unui număr semnificativ de oameni. „După o discuție aprinsă cu nevasta, am tras-o de păr către un chioșc situat în incinta stației. Ea urla, dar nimeni nu s-a băgat. În schimb, toți se uitau ca la urs. Copilul nostru, care stătea deoparte, urmărea să vadă dacă cineva sună la 112. Dar n-a făcut-o nimeni. În schimb, a auzit pe cineva spunând . Iarăși le dau ocazia cititorilor să comenteze chestiunea!” - ne-a spus, dezamăgit, bărbatul. l Cu asemenea „barometre” la… activ, cei doi soți ne-au spus că vor face tot ce le stă în putere pentru a-și „antrena” copiii să se descurce pe cont propriu. „Ne-am gândit, de exemplu, pentru fată, să facem rost măcar de două filme cu subiect tentativă de viol și să ia lecții de karate. Trebuie să se bazeze pe forțele ei în orice situație nefericită, că alte variante s-ar părea că nu există. Poate că nu toți oamenii sunt indiferenți, dar celor mai mulți nu le pasă!”. Statisticile confirmă ipoteza Atrăgând atenția că nu au ajuns la concluzia că „poți să mori în casa ta sau pe stradă, că nimeni nu se bagă!” doar în urma celor două simulări, familia Tinea s-a angajat să ne ofere, în continuare, suficient material de acest gen, în speranța că opinia publică se va retrage din spirala tăcerii. Din păcate, nu este vorba despre „exagerările unora sau altora”, întrucât chiar statisticile confirmă că majoritatea românilor nu se implică în aplanarea cazurilor de… violență domestică. Dumneavoastră, dragi cititori, ați fost pus vreodată în situația de a avea nevoie de ajutorul celor din jur?