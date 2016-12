Medicul de gardă

Pot să-i dau copilului ce vitamine consider eu?

„Toți spun că vitaminele sunt foarte importante pentru sănăta-tea copilului. Recunosc, din cauză că fetița mea e mofturoasă, pentru poftă de mâncare, i-am dat din când în când vitamina C de capul meu, fără să cer părerea medicu-lui. Pot să-i dau, în continuare, copilului ce vitamine consider eu?” (Elena Grigore).v v vIndiscutabil, o confirmă și medicul primar pediatru Chirața Blacioti, din cadrul Clinicii Homeo-med, vitaminele sunt extrem de importante, chiar esențiale pentru dezvoltarea armonioasă a oricărui copil. E lesne de înțeles că alimentația de zi cu zi a celor mici trebuie să abunde în vitamine și minerale. La fel de adevărat este că un părinte care își dă seama că micuțul său nu ia suficiente vitamine din hrana pe care o consumă zilnic se gândește, în majoritatea cazurilor, să recurgă la suplimentele vitaminice din farmacii. Specialista recomandă ca această practică să înceteze dacă, în prealabil, nu a fost consultat medicul pediatru, singurul în măsură să aprecieze care sunt acele suplimente de care organis-mul copilului are într-adevăr nevoie.Atenție și la doze!Pe de altă parte, părinții trebuie să înțeleagă că vitaminele au efectul scontat numai dacă sunt administrate în doza corectă, excesul de suplimente neajutând la nimic. Mai mult, poate face rău organismului.Vitaminele nu înlocuiesc masaDin păcate, există părinți care consideră că suplimentele de vitamine, odată administrate, îi scu-tesc de grija față de consistența alimentelor puse pe masa copilului. Nimic mai incorect! Totul, din cauză că vitaminele nu înlocuiesc o masă cu adevărat sănătoasă, rolul acestora constând în completarea beneficiilor pe care le aduce alimentația.