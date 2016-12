Veterinarul pe recepție

Pot să cresc iepuri pe balcon?

„Copilul meu își do-rește foarte mult un iepuraș. Îmi plac și mie, sunt adorabili, însă n-aș vrea să-i chinuiesc la bloc. Consideră veterina-rul că un iepuraș s-ar simți bine să trăiască în balconul unui apartament de bloc, n-ar fi prea complicat și pentru noi sau pentru vecini? Cam câți ani trăiește un iepuraș și cu ce trebuie hrănit? Vă mulțumesc anticipat pentru lămuriri. Cerasela Vână”.v v vDacă într-adevăr doriți să-i faceți copilului dumneavoastră o asemenea bucurie, medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu consideră că acest lucru este posibil, atâta timp cât veți respecta câteva reguli. În primul rând, veți avea nevoie de o cușcă cu plasă. Apoi, sub plasă, va trebui să puneți o tavă mare, ușor de scos din cușcă pentru a fi curățată de excremente și dezinfectată. Procedând astfel, locul nu va mirosi.Pe de altă parte, va trebui să fiți cu ochii în patru să nu iasă accidental din cușcă sau chiar să o roadă, căci vor face ravagii prin casă. Nici nu e de mirare, din moment ce iepurașii adoră să roadă mobile, cablurile electrice, perdelele, covoarele. Pentru a nu avea parte de un asemenea dezastru, cel mai binar fi să aveți lângă cutia lor o bucată de lemn netratat, pe care s-o roadă în cazul în care, totuși, se întâmplă… să evadeze din cușcă.În rest, simpaticele mamifere cresc repede și cu îngrijiri minime, nu sunt pretențioase. În plus, sunt animale sociabile și foarte curate. Cât privește durata de viață, un iepuraș trăiește între șapte și zece ani, la fel ca majoritatea cățeilor crescuți în casă.Ce le place să mănânceÎn privința alimentației, meniul preferat este format din lucernă. Le mai plac și boabele de grâu, de floarea-soarelui sau de porumb, iar apa, contrar miturilor, nu trebuie să le lipsească.