"Pot fi scutit de impozit pe venitul din chirii?"

Deseori auzim sintagma: „Mi-am asigurat bătrânețile din chirii!”, rostită de persoane care, pentru o bătrânețe liniștită, lipsităde griji financiare, se pregătesc din timp, din economiile realizate cumpărând unul sau mai multe spații special dedicate închirierii, mai ales că nivelul chiriilor se menține la un nivel mulțumitor chiar și în vremuri de criză.N-o sta România foarte bine la mulți alți indicatori, însă față de celelalte țări europene, este țara cu cei mai mulți proprietari, cel puțin asta arată toate statisticile. Deși pare greu de crezut, la polul opus se află Germania, ai cărei cetățeni sunt în majoritate chiriași. Născută din mamă nemțoaică, Trudy Gămelea a făcut nenumărate vizite la ru-dele materne din Germania. Ceea ce n-a înțeles niciodată este faptul că, de regulă, germanii nu se dau în vânt să-și cumpere case, preferând să locuiască într-un spațiu închiriat: „Ei au teoria lor, sunt foarte harnici și mereu caută un loc de muncă mai bine plătit. N-au nicio problemă să se mute dintr-o zonă în alta dacă găsesc un job mai bun, iar dacă ar fi legați de o casă, cum vânzarea durează uneori foarte mult la ei, un an, doi, chiar și mai mult, cunosc situații, preferă să stea în chirie. Plus că lor nu le place să aibă datorii la bănci. Și ar mai fi o chestie, statul îi ajută pe cei care nu au proprietăți. Or, neamțul își face socotelile cu toate, plus că, la bătrânețe, chiriașii germani sunt primiți în cămine de îngrijire cu asistență medicală, chiar dacă pensia lor nu acoperă cheltu-ielile. La noi, chit că ai pensie des-tulă, ca să găsești un loc în cămin, aștepți cu anii și tot singur mori…”.„Greu de trăit numa’ din pensie!“Cu toate că îi face plăcere să pe-treacă perioada de vacanță în Germania, cititoarea noastră iubește România și consideră că „oamenii chibzuiți la tinerețe” pot avea o bătrânețe liniștită dacă își completează pensia cu alte venituri, ea optând pentru cele din chirii. Recunoaște că deși au avut întotdeauna, atât ea, cât și soțul, venituri salariale medii, faptul că a trebuit să țină la școală doi copii nu i-a împiedicat să pună ceva de-o parte, ce-i drept, cu sacrificii. Iar când s-a pus problema să vândă terenul moștenit de la părinți pentru a completa suma necesară cumpărării unui apartament cu două camere special pentru a fi închiriat, n-a fost loc de comentarii în familie: „Ani de zile am luat bani pe chirie, i-am pus la bancă, tot pentru bătrânețe. Am plătit mereu impozit la Fisc, niciodată n-am păcălit statul. Din octombrie, când expiră contractul de închiriere actual, vrem ca în apar-tament să locuiască un nepot al soțului, fără chirie, are probleme de sănătate și vrem să-l ajutăm omenește. Cineva ne-a spus că putem să închiriem fără să plătim la Fisc. Dar toți vecinii știu că apartamentul a fost mereu închiriat, cine o să ne creadă pe cuvânt că am închiriat gratuit? Nu vrem să avem la bătrânețe probleme cu statul… Citim ziarul Cuget Liber și ne-am gândit că ne puteți ajuta să aflăm dacă putem fi scutiți de impozit pe venitul din chirii, cum se-aude? Merge la stat pe cuvântul dat?”Statul are nevoie de dovezi!E de notorietate că la Constanța, închirierea unui spațiu este o adevărată afacere, deci greu de crezut că ar exista proprietari dispuși să închirieze pe gratis. Și, totuși, după cum ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică, legislația permite cedarea de către proprietar a drep-tului de folosință a unui spațiu (apar-tament, casă etc.), cu titlu gratuit, cu condiția ca proprietarul care nu are nicio pretenție bănească de la cel căruia îi cedează spațiul să încheie un contract de comodat, parafat la notar, în locul celui de închiriere tradițional, document care să confirme că a cedat folosirea gratuită a imobilului respectiv. Pornindu-se de la premisa neobținerii unui venit financiar corespunzător chiriei, proprietarul nu are obligația să declare contractul de comodat la Administrația Financiară. Este bine de știut că rezilierea unui contract de comodat este mai simplă, fiind nevoie doar de respectarea unui termen de preaviz de 30 de zile calendaristice.