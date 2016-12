Pot fi obligaţi locatarii să repare acoperişul blocului?

Pot fi obligați locatarii să repare acoperișul blocului?

Dacă lucrarea s-a făcut la inițiativa unui locatar, fără acordul adunării generale, iar executantul a fost ales fără licitație, fiind vorba despre o încălcare a legislației, locatarii nu sunt obligați să plătească reparația respectivă.Este adevărat că, potrivit legii, toți locatarii unui bloc, indiferent de etajul la care locuiesc, sunt obligați să contribuie financiar la plata reparațiilor acoperișului. Dar asta nu dă dreptul niciunui locatar, oricât de presantă ar fi pentru el acea reparație, să-și pună vecinii în fața unui fapt împlinit fără acordul adunării generale.Asupra unei asemenea situații a dorit să atragă atenția astăzi cititoarea noastră, Antoneta Martinescu, domiciliată pe b-dul Al. Lăpușneanu nr. 42, bloc L8, scara E: "Încă din 2001, am fost obligați să plătim construcția acoperișului înălțat pe toată suprafața terasei scării noastre. Cele 20 de familii am plătit în comun câte 3,5 milioane. În vara aceasta, vecinul Mircea Roibu și-a propus să schimbe tabla acoperișului, însă locatarii n-au fost de acord. Atunci vecinul și-a construit un nou acoperiș pe o suprafață de 40 mp, corespunzător apartamentului său, cu ajutorul unei firme. Costul lucării: 3000 lei. Ne obligă pe cele patru familii să plătim fiecare câte 600 de lei, enorm pentru umila mea pensie. Am plătit 200 lei, pe motiv că ar fi pentru fondul de rulment, apoi am aflat că banii erau pentru această reparație, ceea ce mi se pare total incorect".Femeia susține că a refuzat să achite suma impusă, considerând că este vorba despre o construcție atipică și foarte scumpă: "Nu mi s-a arătat factura, iar lucrarea nu era o urgență. În plus, nu avem paratrăsnet, tabla se încinge vara, încât am în casă 35 de grade, a trebuit să-mi cumpăr aparat de aer condiționat ca să nu mă sufoc în apartament". Pe deasupra, A. Martinescu ni s-a plâns că, în ciuda vârstei, este amenințată pe un ton agresiv cu instanța, iar administratorul, Nicolae Mircea, a avut chiar tentativa de a-i condiționa încasarea întreținerii de achitarea diferenței pentru repa-rația acoperișului, însă urmare acuzelor de abuz, ulterior a renunțat la idee. A primit însă următoarea somație din partea asociației: "Vă somăm că figurați în evidența contabilă a asociației ca debitor cu suma de 400 lei, reprezentând cheltuieli acoperiș, la care se vor adăuga penalizări pentru fiecare zi de întârziere peste termenul legal de plată. Dacă nu veți achita datoriile până la 24 decembrie 2012, asociația va depune acțiune judiciară…"."I-am rugat să nu mă mai preseze, să nu mă agreseze psihic, suntem și așa destul de umiliți noi, foștii dascăli. Sunt forțată să renunț la medicamente pentru această reparație. Forțată de împrejurări, vă întreb pe dumneavoastră suntem obligate noi, cele patru familii, să plătim acea lucrare în condițiile prezentate și fără a mi se arăta o factură, ci doar amenințări?""Cele patru familii au dreptate să nu plătească dacă persoana respectivă s-a apucat să facă reparații fără acordul adunării generale, fără ca oamenii să fie informați dinainte despre lucrare și prețul acesteia. Legal, la repararea acoperișului ar trebui să contribuie toți locatarii din bloc. Dar dacă au hotărât să repare doar pe tronsonul unei scări, se poate, însă e nevoie de acordul tuturor, după care toți sunt obligați să plătească. În plus, executantul trebuie ales prin licitație" – ne-a spus Mihai Ulmeanu, vicepreședinte al Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, care a ținut să completeze că, în principiu, nu se recomandă repararea pe bucăți a acoperișului, din cauza riscului de a se produce infiltrații pe sub cealaltă jumătate a acestuia.Cât privește condiționarea încasării întreținerii lunare, aceasta constituie un abuz, iar persoanele puse în asemenea situații ar trebui să trimită banii prin mandat poștal, pentru a nu fi ulterior penalizați.- Am încercat să luăm legătura cu administratorul sau președintele blocului, dar nu am reușit. Îi așteptăm însă la redacție, pentru a-și expune punctul de vedere pe marginea celor prezentate mai sus.