Pot fi obligaţi locatarii să reabiliteze blocul?

Pot fi obligați locatarii să reabiliteze blocul?

Dacă pentru repararea acoperișului, a liftului sau pentru alte lucrări mai puțin costisitoare, toți locatarii sunt obligați să contribuie, nu același lucru este valabil și în cazul izolării termice a blocului.Reabilitarea din punct de vedere energetic a blocurilor de apartamente construite cu ani în urmă este o soluție viabilă pentru reducerea costurilor cu încălzirea, susțin specialiștii, iar locatarii confirmă asta. Însă, dificultățile în derularea programelor guvernamentale de reabilitare termică a blocurilor i-au determinat pe mulți proprietari să demareze pe cont propriu astfel de lucrări, fiecare cum și când a putut. Și cum gusturile nu se discută nici măcar în asemenea împrejurări, unii proprietari n-au avut nicio problemă să iasă în evidență prin utilizarea unor nuanțe total diferite față de cele folosite de vecini pentru zugrăvirea suprafeței exterioare izolate. Nici măcar nu este nevoie de o statistică oficială a apartamentelor sau blocurilor izolate, căci așa ceva se poate face și cu ochiul liber, pe baza paletei cromatice atât de diferite aplicate imobilelor. Și nu vorbim de o situație la nivelul orașului nostru, ci de una pe țară, căci în orice oraș există nenumărate blocuri „tărcate”, în condițiile în care nu s-a urmărit alegerea unei culori finale unitare.Inițiativă discutabilăTocmai pentru a evita asemenea situații, care afectează aspectul exterior nu doar al blocului respectiv, ci și al orașului, în general, mai mulți locatari sunt de părere că astfel de lucrări ar trebui făcute sub girul asociației de proprietari, după tiparul altor reparații vitale în cadrul blocurilor de locuințe: „Astă iarnă, la cât de mari erau facturile, toți eram în stare să ne izolăm apartamentele pe loc… am stabilit atunci ca imediat ce se mai încălzește, să facem o adunare generală și să-l rugăm pe președinte să găsească o firmă convenabilă ca preț, să facă lucrare frumoasă, să nu ajungem și noi ca alte blocuri, care arată vai mama lor, tărcate, sorcove, ce mai... Se vede treaba că omul uită repede, am convocat două ședințe pentru asta, dar n-au venit nici 20 la sută din proprietari. Dacă-i întrebi cum rămâne cu promisiunea de astă iarnă, spun că n-au bani, dar că mai e destul până la iarnă, c-o fi, c-o păți… Președintele spune că n-are cum să-i oblige să facă toți odată lucrarea, dar altfel ne face capul mare că toate hotărârile se iau în adunare. Așa a fost și cu acoperișul, cu subsolul, nimeni n-a fost iertat de la plată. Dintr-odată, acum, nu se poate! Iar la iarnă o să ne întoarcem tot de unde am plecat!”. Deși conștientizează că reabilitarea termică presupune costuri uriașe pentru multe buzunare, aceștia cred că dacă lucrările s-ar executa sub girul asociației de proprietari, „executantul va avea curaj să accepte plata în rate mai mici, după cum poate fiecare. Că aici e problema, la bani!”.Fără constrângere!Este adevărat că locatarii pot să decidă cu privire la fondul de investiții pentru consolidare, reabilitare și modernizare, însă ei nu pot fi obligați în acest sens, dacă nu-și permit din punct de vedere financiar, ne-a spus Geogeta Ariciuc, din cadrul Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța. Însă, trebuie precizat că la adoptarea hotărârilor de acest fel, votul fiecărui proprietar are o pondere egală cu cota-parte din proprietatea comună: „Atâta timp cât este vorba de bani mulți, costurile depinzând nu doar de numărul de camere, ci în primul rând de poziționarea apartamentului, asociația nu are cum să oblige locatarii să facă lucrarea, și cu atât mai puțin în același timp. Din cauza asta e plin orașul de blocuri pestrițe. S-ar părea că nu s-a dorit o culoare finală uniformă, fiecare a zugrăvit în funcție de propriile gusturi. Noi, de exemplu, la asociația noastră, am luat hotărârea să facem o lucrare unitară, dar pe bază de contracte individuale, nu pe asociație, însă cu aceeași firmă, dar au existat proprietari care nu au vrut. Iar asta se vede tot după aspectul blocului!”.Consultare din ușă-n ușăDacă se dorește ca lucrarea să se execute în mod organizat, G. Ariciuc face precizarea că o soluție viabilă, folosită în majoritatea asociațiilor, dar nu inițiată de locatari, ci de executanții lucrărilor de reabilitare, este consultarea din ușă în ușă. Practic, un reprezentant al firmei își pune talentul de negociator la încercare și încheie, prin această modalitate, direct cu proprietarii, contracte individuale: „Dacă reabilitarea s-ar face printr-un program guvernamental, asociația trebuie să se implice. Dar așa, nu pot să oblige omul, plus că sunt diferențe mari la costuri, dacă stai pe colț, la noi în bloc s-a ajuns la 2.000 de lei, pe când la un apartament situat pe mijloc, suma a fost pe jumătate”.Dumneavoastră, dragi cititori, considerați că se impun reglementări privind aspectul cromatic al orașului, și nu doar în cazul blocurilor, ci și al locuințelor individuale, al celorlalte clădiri?