Pot asociaţiile de proprietari să facă plăţi la negru?

Pot asociațiile de proprietari să facă plăți la negru?

Locatarii pricepuți și calificați pot fi solicitați de asociațiile de proprietari, îndeosebi în situații urgente, să remedieze avariile apărutela instalațiile comune ale blocului, însă plata se va face pe baza unei convenții civile pe lucrare, nicidecum la negru.Într-o perioadă în care cei care locuiesc la bloc plătesc sume consistente în contul cheltuielilor lunare de întreținere, preocuparea pentru scăderea celorlalte costuri este explicabilă. Din păcate, defecțiunile la instalațiile comune apar pe nepusă masă, remedierea lor fiind, de multe ori, impusă în cel mai scurt timp posibil. La cine să apelezi în astfel de situații, dacă nu la vecinul priceput din bloc, calificat omul, ce-i drept, dar fără firmă? Problema e cum poate fi el plătit astfel încât asociația să-și poată evidența cheltuiala în contabilitate. Asupra unei asemenea situații a dorit să atragă atenția și Lucian Sever: „Întreținerea ne-a dat bugetul peste cap, nu ne putem permite să aruncăm banii asociației pe fereastră, că tot ai noștri sunt. Care e durerea mea foarte mare? La începutul acestei săptămâni s-a spart o țeavă la subsol, jale mare. Vecinul meu de palier este instalator de meserie, cu calificare, dar nu are firma lui. Omul s-a oferit imediat să repare cu 300 de lei, însă președintele aso-ciației l-a tras înapoi și i-a spus că trebuie să vină cineva de la o firmă, că pe el nu are cum să-l plătească cu factură și nu vrea să aibă probleme cu plăți la negru, cu nereguli prin contabilitate. A venit într-adevăr instalatorul, dar după ce a văzut cât e de lucru, a zis că el fără o mie de lei nu se apucă de treabă. Președintele a fost de acord, nu l-a interesat varianta cu vecinul, el o ținea într-una cu factura. Chiar nu se pot face plăți cu acordul comitetului de bloc? Și noi, locatarii, putem semna, când e vorba de banii noștri, nicio problemă, ca să nu fie acuzat de plată la negru! La noi, te omoară birocrația!”.În niciun caz la negru!Președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari Constanța, ing. Marcel Dragu, ne-a explicat că, în principiu, se pot face plăți către persoanele fizice solicitate să remedieze o avarie apărută la instalațiile comune ale blocului, mai ales când este vorba despre urgențe, însă în niciun caz la negru. Așadar, cei care recurg la această metodă trebuie să știe, din start, că orice cheltuială trebuie evidențiată în documentele contabile ale asociației, iar pentru asta, meșterului-persoană fizică va trebui să i se facă o convenție civilă pe lucrarea respectivă, în care se va specifica prețul materialelor, atașându-se factura și chitanța de plată a acestora. Cât despre contravaloarea manoperei, asociația este obligată să întocmească un ștat de plată meșterului, căruia i se va reține și un impozit de 16%: „Nimic altceva pe suma totală. Dacă meșterul nu are alte venituri, atunci va trebui să se facă un contract pentru asigu-rarea de sănătate” - ne-a mai spus președintele UJAP.Cum e cu garanția lucrării?În principiu, UAP este împotriva convențiilor pe lucrare, recomandând, în schimb, ca defecțiunile apărute la instalațiile comune ale blocului să fie remediate de către angajați ai unor societăți comerciale sau de către persoane fizice auto-rizate (PFA), facturarea cheltuielilor făcându-se potrivit procedurii legale. Dacă, totuși, apar urgențe în miez de noapte sau în zilele de sărbătoare, fiecare asociație se descurcă așa cum poate și, evident, legea permite să apeleze la serviciile unor persoane fizice pricepute, fără a avea însă și pretenția garanției lucrării respective.Formulare tip, la sediul uniuniiCei care iau în calcul această formă de remediere a reparațiilor la instalațiile comune ale blocului trebuie neapărat să încheie o convenție civilă pe lucrare, formularele tip de acest gen putând fi procurate de la Uniunea Asociațiilor de Proprietari Constanța (strada Dragoș Vodă nr. 10). Nu este vorba despre birocrație, ci doar despre obligația legală de evidențiere a oricărei cheltuieli comune în contabilitatea asociației de proprietari.