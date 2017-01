Posteşte, deşi medicul i-a interzis

Din ciclul „Credința deasupra sănătății!“

Postește, deși medicul i-a interzis

Specialiștii avertizează că postul nu este permis persoanelor care suferă de boli ale ficatului, diabet, boli metabolice, bulimie sau anorexie! Un diabetic, de exemplu, dacă nu respectă cu strictețe regimul alimentar recomandat de medicul specialist, poate intra în comă diabetică. Postul Paștelui (denumit și „Postul Mare” sau „Al patru-zecimii”) este cel mai sever și mai lung din calendarul creștin-ortodox și durează șapte săptămâni, având două zile când este permis să se mănânce pește: de Buna Vestire și de Florii. Regulile bisericești arată cum trebuie să postească un bun creștin: astfel, luni și marți din prima săptămână a postului, toată Săptămâna Patimilor și, în mod special, Vinerea Mare se ține post negru, iar în rest este interzisă alimentația cu orice proteine animale. De la această veche tradiție fac însă abstracție copiii, femeile gravide, bătrânii, bolnavii și militarii în termen. Cu toate că mama cititoarei noastre Marieta S., în vârstă de 67 de ani, știe prea bine că intră în categoria celor care au… derogare de la post, se încăpă-țânează să postească chiar și cu prețul degradării pe zi ce trece a stării sale de sănătate. Pune credința deasupra sănătății „Se întâmplă o chestie foarte curioasă cu mama mea: până la vârsta de 60 de ani, abia dacă mergea la biserică de Paște, de Crăciun sau la evenimentele de familie, iar post nu țin minte să fi ținut vreodată până atunci. După ce a făcut 60 de ani, nu e zi de la Dumnezeu în care să nu se plângă că e bătrână. Mai mult, a început să țină toate posturile de peste an. A fost o fire activă, a muncit în contabilitate, ar mai fi ținut ea și acum evidențe contabile pe la firme, că doar a avut solicitări de la cunoscuți, dar are probleme mari cu ochii. Dar să meargă și ea la doctor să-și facă vreun control, n-ai să vezi! Am dus-o eu cu forța la oftalmolog, anul trecut, chiar în Postul Crăciunului. După ce a pus-o la aparat i-a recomandat niște analize și așa a aflat că are diabet și ficatul mărit, dat peste cap. Până la intrarea în Postul Paștelui s-a ținut de regim, dar de când a început să postească, mănâncă aiurea. Chiar și duhovnicul i-a explicat că oamenii bolnavi sunt scutiți de post, dar nici nu vrea s-audă. Parcă se teme că n-o să aibă timp să recupereze toată perioada în care a stat departe de cele religioase”. Speriată că mama sa a recurs nu doar la un regim alimentar sever, ci și la înfometare prin post negru în anumite zile, cititoarea noastră s-a gândit să-i facă din acest articol o surpriză, în speranța că va înțelege riscurile pe care și le asumă un diabetic (care, pe deasupra, mai are probleme și cu ficatul) care nu respectă regimul alimentar. Postul se ține cu asentimentul medicului! Medicul primar Marin Smaran-dache ne-a explicat că aspectele pro și contra postului îndelungat trebuie să fie luate în calcul și de cei care, din dorința de a fi buni creștini, uită că suferă de diverse boli și ignoră, cu bună știință, că lipsirea organismului, mai ales de apă, poate avea consecințe ca-tastrofale asupra sănătății. De asemenea, ei atrag atenția că orice post, mai ales cel negru, nu poate fi ținut fără asenti-mentul medicilor, el fiind interzis categoric persoanelor care suferă de diabet, boli ale ficatului, boli metabolice, bulimie sau anorexie. Un diabetic, de exemplu, ignoră regimul ali-mentar, poate intra în comă diabetică!