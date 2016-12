Poşta redacţiei

Poșta redacției

Control taxiuriValentin Mirea, din Constanța: Referitor la cele mai importante obiective ale controlului efectuat asupra taxiurilor, e bine să știți din start că acestea trebuie să fie neapărat prevăzute în reglementările specifice. Iată câteva dintre reglementări: controlul existenței și valabilității exemplarului de serviciu al autorizației la bordul taxiului; controlul funcționării aparatului de taxat și al integrității sigiliilor; controlul corespondenței dintre indicațiile furnizate în exterior de lampa taxi și indicațiile și înregistrările aparatului de taxat; controlul respectării prevederilor privind aplicarea tarifelor și a nivelului acestora; când a fost descărcat în memorie ultimul raport fiscal de închidere zilnică sau ultimul bon client; dacă beneficiarii primesc bonul client și dacă conținutul acestuia este conform cu prevederile legii; preluarea spre analiză și control a datelor din memoria fiscală.DrepturiFelicia Gheorghe, din Ovidiu: Potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, doar asociaților/acționarilor li se cuvine profitul net sub formă de dividende, proporțional cu cota de participare la capitalul social.ReglementăriSorana Anca, din Constanța: Desființarea (demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea parțială sau totală) a construcțiilor și instalațiilor aferente construcțiilor, precum și a oricăror amenajări, indiferent de proprietate, se poate face exclusiv pe baza unei autorizații de desființare emisă în aceleași condiții cu cele pentru autorizația de construire.Salariul, în bani!Cristina Măgură, din Constanța: Nu are importanță ce vi se oferă pentru munca prestată, întrucât potrivit Codului Muncii, pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani.