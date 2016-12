Din ciclul „Merge și-așa!”

Post sau cură de slăbire?

Nu o corvoadă impusă, ci o jertfă benevolă, pe care credinciosul ar trebui să și-o asume fără nici un fel de resentimente – așa ar putea fi definit postul. În zilele de post, creștinul dă, nesilit de nimeni, ceva de la sine, din poftele și plăcerile sale, în schimbul jertfei făcute de Hristos. Mult, puțin, după puterea fiecăruia, căci orice efort al credinciosului este binevenit. Un lucru este însă extrem de important: omul nu trebuie să se mulțumeasă cu jumătăți de măsură. Slăbiciunile nu sunt nici scuză, nici motivație, chiar dacă pot fi înțelese în situații speciale și ar fi un non sens ca și în astfel de împrejurări să ne furăm singuri căciula. Are doar 23 de ani, se numește Elena P. și locuiește în Constanța. A simțit nevoia să atragă atenția că, deși a învățat la școală că postul este mai degrabă unul spiritual, în realitate sunt puțini aceia care se concentrează asupra sufletului atunci când postesc. Deși se abțin de la produsele alimentare considerate de dulce, chiar și după alte reguli decât cele bisericești, continuă să alimenteze tot felul de conflicte, să blesteme, să invidieze, să urască, să mintă etc. Se negociază până și cu Dumnezeu! „După mine, un post de acest fel este o cură de slăbire și nimic altceva. Nu vreau să supăr pe nimeni, ci doar să atrag atenția asupra unor lucruri care se întâmplă în familia mea, în care, în zilele de post, parcă se negociază cu Dumnezeu. Mama, de exemplu, miercuri și vineri ne obligă să ținem post toată ziua. Bunica, în schimb, ne dă liber la mâncare de dulce după ce apune soarele. Să vezi atunci contraziceri și certuri! În momente de furie maximă (trebuie să recunosc, mama este cam iute la mânie), a blestemat-o pe bunica pentru că inventează reguli bisericești și ne bagă în cap tot felul de prostii, amintindu-ne mereu cât s-a chinuit ea până ne-a convins să postim. De fapt, ele cred că dacă ținem post nu e nici o problemă că mergem la biserică doar la Paște și Crăciun. Stau și mă gândesc ce rost mai are s-o facem pe credincioșii și să ne chinuim prin abținerea de la mâncare, din moment ce noi nu suntem capabili să ne înțelegem omenește șapte oameni, câți suntem în familie! Tare mult aș vrea să aflu cum este corect să se țină post în zilele de miercuri și vineri, cum zice mama sau bunica?”. Postul se ține pe durata unei zile liturgice Dragă Elena, se pare că bunica ta este mai aproape de regulile bisericești privind durata unei zile de post, căci după cum ne-a explicat părintele paroh Vasile Vasile, de la Parohia Sfânta Cuvioasa Parascheva din Năvodari, postul de miercuri și vineri se întinde pe parcursul unei zile liturgice. Ca durată, o zi liturgică ține de la apusul soarelui din ziua precedentă până la apusul soarelui din ziua următoare. Concret, asta înseamnă că postul de miercuri, de exemplu, se ține începând de marți, după apusul soarelui, până miercuri, tot după apusul soarelui, același lucru fiind valabil și pentru ziua de vineri. Un exercițiu de înfrânare a poftelor Referitor la atmosfera încărcată din familia ta în zilele de post, sintetizând pe marginea unui subiect atât de amplu, părintele paroh a dorit să atragă atenția că această neglijență față de aspectul duhovnicesc al postului, pentru care nu poate fi acceptată nici o scuză, este infinit mai dăunătoare pentru om decât abaterea de la regimul alimentar, să-i spunem așa. Din păcate, este și cea mai răspândită și, de multe ori, nu este chiar ușor să-l convingi pe om că rostul postului este îndreptarea duhovnicească, nu neapărat regimul alimentar, fie și cel ținut cu cea mai mare rigoare. Indiscutabil, postul are un înalt sens religios, fiind un act de cinstire a lui Dumnezeu. El rămâne un exercițiu de înfrânare a poftelor și a patimilor, un mijloc de întărire a voinței și de practicare a virtuții, o formă a pocăinței și un mijloc de descătușare de tot ceea ce este po-trivnic mântuirii noastre. „Noi postim de bucate, ca să postim de păcate, după afirmația unor Sfinți Părinți. Din acest motiv, Biserica ne îndeamnă să postim postul cel adevărat, care înseamnă înstrăinarea de răutăți, înfrânarea limbii, lepădarea mâniei, depărtarea de pofte, de clevetire, de minciună și de jurământ fals”.