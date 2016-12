Porcuşorii de Guineea fac urât în baie

Porcușorii de Guineea fac urât în baie

Ştire online publicată Marţi, 18 Ianuarie 2011.

„Am primit cadou doi porcușori supersimpatici. Mi s-a atras atenția să nu-i spăl, dar problema e că sunt cam jegoși. Ce-i de făcut ca să rezolv și chestia asta? Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns. Cu stimă, Mihai Corabie”. v v v Doctorul veterinar Gheorghiță Mureșanu ne-a explicat că, în general, porcușorilor de Guineea nu le place baia și nici nu este recomandată, deoarece șamponul sau săpunul îndepărtează grăsimile naturale de pe piele. Totuși, li se va face baie doar în cazul în care este strict necesar, maximum de două ori pe an, în verile călduroase sau dacă s-au murdărit prea tare. În aceste cazuri, vom folosi șampon slab (de genul celor pentru copii) și nu le vom uda capul. Este nevoie de foarte multă atenție la ochi, nas și urechi. După baie, trebuie uscați foarte bine, în caz contrar, putând răci. Având în vedere că au pielea sensibilă, vom fi precauți la uscarea blănii, în sensul că vom ține la distanță uscătorul de păr sau îl vom regla pentru o temperatură mai scăzută. Exclusă îmbăierea puilor sub două luni și a femelelor gestante! Specialistul recomandă să se evite, pe cât posibil, îmbăierea puilor sub două luni, a femelelor gestante sau a celor care alăptează. Dacă, totuși, acest lucru nu este posibil, spălarea se va face fără a se folosi șampon sau săpun.