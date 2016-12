Ponturi pentru alegerea cadoului de 8 Martie

Ştire online publicată Luni, 04 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Indiferent dacă este vorba despre o aniversare, o sărbătoare, o recompensă sau un simplu gest de afecțiune, alegerea unui cadou potrivit ar putea să ne dea mari bătăi de cap. Cei care se pricep spun că darul perfect trebuie să-l reprezinte pe cel care urmează să-l primească, căci orice cadou trebuie să aibă un mesaj, evident, în funcție de relația pe care o avem cu destinatarul acestuia.Iată câteva ponturi utile pentru alegerea cadoului de Ziua Femeii: cel mai bine este să ai în vedere ce îi place să colecționeze, ce obiecte are prin casă, ce știi sigur că îi lipsește, ce hobby-uri are. Dacă nu deții suficiente informații și vrei să faci o impresie bună, poți să iei legătura cu un apropiat al destinatarului, care ți-ar putea da o idée. Iar dacă nu vrem să ne chinuim foarte mult sau nu avem timpul necesar, putem să recurgem mereu la variantele clasice, unele banale, dar totuși de efect:l Dulciuri(de orice fel, de preferat foarte frumos ambalatel O sticlă de băutură rafinată pentru femeil Amulete sau obiecte norocoase(majoritatea persoanelor se bucură atunci când cineva vrea să le aducă puțin noroc)l Cravate pentru bărbațil Bijuterii pentru femeil Cărți (de preferat sunt cele motivaționale, deoarece sunt variate și putem să găsim foarte ușor ceva reprezentativ persoanei căreia îi facem cadoul).Cadouri haioaseDacă vrem să impresionăm sau să transmitem un mesaj anume, putem recurge la tertipuri de genul:l Cadou pentru mama: într-o pungă de cadouri transparentă punem tot ceea ce înseamnă ea pentru noi, de exemplu: un bec pentru că ne luminează, sare (cu trimitere la povestea “Sarea în bucate”), o cărticică pentru că e înțeleaptă și multe alte lucruri de acest gen.l Cadou pentru o studentă: Într-o pungă transparentă punem ce nu trebuie să îi lipsească, de exemplu: un borcan de zacuscă, o pâine, un pix, pateu, o doză de bere... poate? După ce umplem respectiva pungă de celofan, “o strângem de gât”, îi punem o fundiță și gata. Împreună cu această pungă-cadou putem face și o mică “scrisorică” - listă, care să explice semnificația tuturor obiectelor respective, folosind termeni haioși, pentru ca efectul să fie garantat și nimeni să nu se supere.Important este să ne străduim mai degrabă să facem cadouri cât se poate de amuzante și deosebite, prin care putem să impresionăm, dar să aducem și buna dispoziție. Obiectele pe care le alegem pot să reprezinte persoana respectivă din mai multe puncte de vedere: relația pe care o avem cu ea, profesia pe care o are, hobby-urile acesteia, ce îi place să mănânce. Important! Orice cadou care vine într-un ambalaj frumos și cu fundiță va arata mult mai bine și ne va scoate mai repede din încurcătură, chiar dacă obiectul nu pică la inima destinatarului.